Program Guide 09-26-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:11 George Gershwin An American in Paris

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68931

00:21:00 00:39:50 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

01:02:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

01:45:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

02:35:00 00:33:26 George Gershwin Piano Concerto in F

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

03:10:00 00:19:38 Igor Stravinsky Danses concertantes

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

03:31:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

04:04:00 00:17:42 Verne Reynolds Sonata for Trumpet & Piano

Jack Sutte, trumpet; Laurent Boukobza, piano Sutte 2011

04:23:00 00:41:24 George Gershwin Catfish Row Suite with Scenes

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Audra McDonald, soprano; Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

05:06:00 00:27:42 Felix Mendelssohn String Quartet No. 6 in F minor Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

05:35:00 00:06:42 Ludwig van Beethoven Piano Sonata in C

Peter Takács, piano Cambria 1175

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:10:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

06:20:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:25:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Orchestra Harm Mundi 907393

06:34:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:40:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:53:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

07:20:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

07:23:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:28:00 00:08:09 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

07:40:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

07:50:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

07:55:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:05:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

08:09:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:16:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:25:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

08:36:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:46:00 00:09:09 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:55:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

09:00:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

09:26:00 00:05:22 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

09:27:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:31:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

09:42:00 00:04:44 Leonard Rosenman East of Eden: Main title

John Adams London Sinfonietta Warner 79402

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:03:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

10:07:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

10:16:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:20:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:29:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 "Prometheus"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

10:43:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade

Michel Beroff, piano Denon 18047

10:50:00 00:30:50 Charles Gounod Symphony No. 2 in E flat

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

11:24:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:32:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

11:42:00 00:08:46 George Gershwin Lullaby for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80445

11:52:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:10:05 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:23:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:30:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:39:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:46:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

13:39:00 00:19:29 George W. Chadwick Tam O'Shanter

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

14:03:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

14:08:00 00:09:26 Leopold Mozart Symphony in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:19:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

14:31:00 00:11:51 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A Op 11

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80606

14:44:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

14:54:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

14:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

SEPTEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:12:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

15:15:00 00:02:48 Marguerite Monnot Les amants d'un jour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

15:20:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Andante from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

15:28:00 00:05:26 Joseph Achron Hebrew Melody Op 33

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

15:34:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

15:42:00 00:10:46 Georges Bizet Jeux d'enfants: Suite Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:53:00 00:04:45 Edward MacDowell Suite No. 1: In October Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love

Alan Feinberg, piano Argo 436121

16:06:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

16:11:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

16:28:00 00:07:16 Max Steiner King Kong: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:38:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat Op 17

Richard Goode, piano Nonesuch 79452

16:41:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

16:52:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

16:57:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

17:05:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:22:00 00:13:41 George Gershwin Allegro from Piano Concerto in F

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

17:40:00 00:05:46 George Gershwin Selections from "Girl Crazy"

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

17:46:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

17:53:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:57:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday

Canadian Brass CBS 45792

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

18:28:00 00:00:54 George Gershwin Prelude "Rubato"

Fazil Say, piano Teldec 26202

18:33:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

18:36:00 00:19:07 George Gershwin Gershwin Song-book

Peter Donohoe, piano EMI 54280

18:56:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C

Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

19:21:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:02 George Gershwin Rhapsody in Blue

London Sinfonietta Sir Simon Rattle Peter Donohoe, piano EMI 54280

20:20:00 00:36:20 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

SYMPHONYCAST with Alison Young: Bournemouth Symphony Orchestra/Kirill Karabits; Sunwook Kim, piano - From the BBC Proms

21:03:00 00:23:05 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

21:29:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

22:09:00 00:46:33 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:11:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:18:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:26:00 00:09:21 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:37:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:47:00 00:08:42 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

Beaux Arts Trio Philips 3140

23:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402