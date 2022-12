Program Guide 09-24-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

00:42:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:24:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a "Arpeggione"

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

01:52:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

02:19:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:00:00 00:37:08 John Rutter Magnificat

City of London Sinfonia John Rutter Patricia Forbes, soprano; Cambridge Singers Collegium 114

03:39:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

04:06:00 00:38:44 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat Op 67

Cavani String Quartet Azica 71216

04:46:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 57086

05:18:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

05:20:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

05:39:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

05:50:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:57:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:10:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:20:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

06:31:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

06:40:00 00:06:03 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

06:51:00 00:02:03 John Bull Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March "Royal Welch Fusiliers"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

07:10:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

07:20:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:23:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:25:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:33:00 00:01:50 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat Op 64

Van Cliburn, piano RCA 60358

07:40:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

07:46:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:55:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:56:00 00:03:45 Gabriel Fauré Berceuse Op 16

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

08:05:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

08:10:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:20:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:29:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

08:40:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

08:55:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe

Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

08:55:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:05:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:40:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

09:50:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:55:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

09:55:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:01:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

10:03:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

10:16:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

10:24:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

10:29:00 00:13:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

10:40:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

10:50:00 00:28:45 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

11:18:00 00:07:44 Patrick Russ Hitchcock Movie Suite

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

11:31:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

11:41:00 00:06:57 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

11:50:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:15:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

12:20:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:32:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

12:46:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:26 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C Op 26

Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Mikhail Pletnev, piano DeutGram 471576

13:29:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony "Mathis der Maler"

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:02:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:07:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

14:20:00 00:07:47 Margi Griebling-Haigh Rondes from "Romans des Rois"

Panorámicos Danna Sundet, oboe; Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

14:31:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:46:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

14:57:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

WCLV ARTS PARTNERS: Les Délices, Ohio Dance Theater & Cleveland State University: Keyboard Conversations

15:03:00 00:10:10 Jean-Féry Rebel La Fidelle Les Délices

Julie Andrijesky, violin Délices 2012

15:16:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

15:28:00 00:18:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 8 in A minor

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

15:47:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

15:51:00 00:05:44 John Bull Ut, re, mi, fa, so, la

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:52 John Bull Fantasia

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

16:06:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder & Flute

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

16:12:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

16:29:00 00:07:39 John Rutter Finale from "Beatles" Concerto

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

16:38:00 00:01:51 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

16:41:00 00:01:47 John Rutter A Gaelic Blessing

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

16:42:00 00:01:27 John Rutter God Be in My Head

John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

16:44:00 00:02:35 John Rutter Open Thou Mine Eyes

John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

16:46:00 00:01:44 John Rutter Praise Ye The Lord

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

16:52:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106

Charles Owen, piano Avie 2240

16:57:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

17:05:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:21:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:42:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

17:46:00 00:04:28 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar

Göran Söllscher, guitar; Gil Shaham, violin DeutGram 437837

17:52:00 00:02:49 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

17:57:00 00:01:04 Thomas Weelkes Since Robin Hood

King's Singers EMI 63052

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

18:32:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!"

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:37:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:44:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186041

18:54:00 00:03:48 Thomas Tomkins A Sad Pavan for these distracted times

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:52 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

19:29:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

19:56:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:17:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

20:56:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Robert Chen, violin

21:03:00 00:33:57 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D Op 6

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

21:40:00 00:53:59 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 442040

22:38:00 00:13:04 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:56:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:08:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:14:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

23:21:00 00:06:04 Charles Koechlin Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223504

23:27:00 00:05:13 John Rutter Psalm 23 "The Lord is my Shepherd"

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Quentin Poole, oboe Collegium 100

23:32:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:40:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:46:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:56:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789