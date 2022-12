Program Guide 09-19-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:42 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 1 in F minor Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

00:25:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

01:03:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

02:19:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

02:53:00 00:23:44 John Adams On the Transmigration of Souls

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Gwinnett Young Singers; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

03:18:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

03:53:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

04:27:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

04:55:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

05:14:00 00:19:38 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 2 in E flat major Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

05:35:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

06:16:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:20:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:27:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:33:00 00:02:10 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

06:35:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Canadian Brass Steinway 30008

06:42:00 00:05:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

06:50:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

06:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March "Under the Double Eagle"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

07:10:00 00:06:11 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 3

Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator; Leo Litwin, piano; Samuel Lipman, piano RCA 68131

07:16:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude in B flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

07:25:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:40:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

07:47:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:55:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:56:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

08:05:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike tread

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:10:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

08:28:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat

Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

08:38:00 00:09:02 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

08:51:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

08:55:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes "Du und Du" Op 367

Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

09:05:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

09:25:00 00:05:29 William Steffe The Battle Hymn of the Republic

Orchestra of Temple Square Craig Jessop Mormon Tabernacle Choir Telarc 80606

09:33:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

09:42:00 00:08:39 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

09:55:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

09:55:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:46 Francis Poulenc Intermezzo No. 2 in D flat

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:04:00 00:04:27 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:10:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:19:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

10:28:00 00:03:13 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

10:32:00 00:13:57 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

10:47:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:50:00 00:29:13 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

11:22:00 00:06:45 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat Op 53

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

11:30:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

11:38:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:49:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:18:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:29:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:39:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:47:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:56:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 461343

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

14:02:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

14:04:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:19:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

14:28:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:39:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:50:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

SEPTEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:13:00 00:03:58 Marguerite Monnot Un grand amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

15:17:00 00:06:01 Ernest Bloch Baal Shem: Nigun

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

15:24:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

15:32:00 00:09:20 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

15:43:00 00:11:50 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

16:07:00 00:03:17 William Hawley Io son la primavera

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

16:13:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

16:29:00 00:06:01 Alex North A Streetcar Named Desire Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:36:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel James Galway, flute DeutGram 3024

16:41:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

16:52:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

16:58:00 00:00:52 Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:05:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

17:12:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:24:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

17:38:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29

Yundi, piano DeutGram 3887

17:44:00 00:04:46 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

17:52:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:56:00 00:03:12 Léo Delibes Les filles de Cadiz

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:38 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 2 in E flat major Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

18:31:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

18:37:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

18:44:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

18:53:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

19:08:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

20:08:00 00:47:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80067

SYMPHONYCAST with Alison Young: Bavarian Radio Symphony/Mariss Jansons; Genia Kühmeier, soprano; Anna Larsson, contralto; Chorus – From the BBC Proms

21:04:00 01:21:14 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

22:28:00 00:04:53 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Hans Vonk, conductor (Laserlight 15610)

22:34:00 00:23:33 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Charles Dutoit, conductor; Andras Schiff, piano (London 414672)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:10:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:21:00 00:11:06 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:32:00 00:07:16 Antonín Dvorák Nocturne for Strings in B major Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680

23:41:00 00:08:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

23:49:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

23:57:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579