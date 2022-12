Program Guide 09-16-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:36 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G Op 88

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

00:41:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:20:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:03:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

02:42:00 00:29:37 Franz Schubert Piano Sonata No. 19 in C minor

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:13:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

03:50:00 00:25:20 Sir Edward Elgar Violin Sonata in E minor Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

04:17:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

04:48:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

05:10:00 00:26:12 Robert Schumann String Quartet No. 1 in A minor Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

05:38:00 00:05:41 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Westhuizen Duo Westhuizen 2007

05:48:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola & Harp

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

05:56:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:10:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

06:20:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

06:27:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

06:37:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:40:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

06:48:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

06:51:00 00:02:07 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Florence May Festival Orch Zubin Mehta Andrea Bocelli, tenor Philips 464600

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The New York Hippodrome"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:20 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

07:10:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

07:20:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:25:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:28:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

07:40:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

07:49:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

07:53:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:57:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:05:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

08:10:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:17:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:25:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

08:40:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

08:49:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

08:52:00 00:02:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Ayako Uehara, piano EMI 17852

08:56:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano

Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

09:05:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:29:00 00:01:58 Henry Mancini Charade: Punch and Judy

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:31:00 00:02:17 Henry Mancini Charade: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

09:35:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

09:44:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau "La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:02:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:10:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

10:19:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G

Yundi, piano DeutGram 6090

10:24:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

10:32:00 00:12:59 Ernest Bloch Baal Shem

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:46:00 00:03:25 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:50:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

11:20:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:33:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

11:41:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:49:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:13:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

12:23:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:32:00 00:10:28 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:44:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:52:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:48:03 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat Op 83

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano Sony 53262

13:48:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

14:02:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 "Alma Brasileira"

Joel Fan, piano Reference 119

14:09:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's "The Bride of Messina"

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

14:19:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

14:29:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

14:41:00 00:15:53 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat Op 11

Cleveland Orchestra George Szell Myron Bloom, horn Sony 63123

14:58:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

MONDAY MOZART

15:00:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:17:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

15:25:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

15:45:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

15:54:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Lars Vogt, piano EMI 36080

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:24 Franz Lehár Zigeunerliebe: Song & Csárdás

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Alessandro Milani, violin DeutGram 14777

16:06:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

16:08:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle

Scandinavian Wind Quintet Paula 58

16:28:00 00:03:25 John Williams Schindler's List: Main Theme

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:33:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

16:41:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:52:00 00:03:12 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 9: Evening in the Mountains

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

16:55:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

17:05:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

17:11:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G Op 79

HJ Lim, piano EMI 64952

17:22:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

17:33:00 00:02:09 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Praise the Name

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

17:40:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:46:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

17:52:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:55:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:26:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:32:00 00:05:03 Leo Zeitlin Eli Zion

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:40:00 00:14:22 Duke Ellington Harlem

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

18:54:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

19:12:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

19:57:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta

Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

20:47:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

20:56:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Dorothea Röschmann, soprano; Michelle DeYoung, mezzo-soprano; New York Choral Artists

21:05:00 01:25:42 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

22:35:00 00:20:21 John Adams The Wound-Dresser

Thomas Hampson, baritone; New York Philharmonic, Alan Gilbert, conductor

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:10:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

23:21:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:30:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

23:35:00 00:05:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

23:43:00 00:05:46 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Elina Garanca, mezzo DeutGram 4777177

23:48:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:56:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

23:57:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112