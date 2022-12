Program Guide 09-01-2013

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Osmo Vänskä, conductor; Hilary Hahn, violin

00:03:00 00:21:00 Kalevi Aho Minea

00:27:00 00:23:58 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

00:53:00 00:32:48 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

01:27:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

LIVE AT THE CONCERTGEBOUW with Hans Haffmans: Royal Concertgebouw Orchestra/Mariss Jansons; Christine Brewer, soprano; Camilla Nylund, soprano; María Espada, soprano; Stephanie Blythe, mezzo soprano; Mihoko Fujimura, alto; Robert Dean Smith, tenor; Tommi Hakala, baritone; Stefan Kocán, bass; Netherlands Radio Choir; State Choir Latvija; Chor des Bayerischen Rundfunks; National Boys' Choir; National Children's Choir; National Children's Choir Junior

02:03:00 00:12:01 Richard Wagner Rienzi: Overture

02:18:00 01:19:39 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat

03:50:00 00:08:54 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

04:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Camille Saint-Saens: Suite Algerienne Op 60 - IV. Marche Militaire Francaise

London Symphony Orchestra; Yondani Butt, conductor (ASV 599) 4:30

Prokofiev: Lieutenant Kije Suite Op 60

Cincinnati Symphony Orchestra; Jacques Lacombe, conductor (Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH) 20:55

Piano Puzzler: Dr. Perry Smith from Schenectady, NY Time: 6:34

Puzzler Payoff: Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales, No. 2 & No. 5

New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor (Sony 45842) 4:27

Ravel: La Valse for Two Pianos

Naughton Piano Duo; Christina Naughton & Michelle Naughton, pianos (Ordway Center for the Performing Arts; St. Paul, MN) 10:37

05:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Oskar Merikanto: Summer Night Waltz Op 1

Helsinki Philharmonic Orchestra; Leif Segerstam, conductor (Ondine 932) 4:33

Alfonso Carlos Miguel: Love Song, from "Summer Suite"

Ana Belen Tejedor, mandolin; Yiannis Sofos, guitar (Studio C, GRERT Radio, Athens) 2:40

Toru Takemitsu: Summer Fun from 1961 film Bad Boys (encore)

Manuel Barrueco, guitar; Meng Su, guitar; Yameng Wang, guitar (92nd St Y, Theresa L. Kaufman Concert Hall, New York, NY) 2:00

Chris Rogerson: Summer Night Music (World Premiere)

Alessio Bax, piano; Jasmine Lin, violin; Burchard Tang, viola; Priscilla Lee, cello (Fasig-Tipton Pavilion, Lexington, KY) 20:11

George Gershwin (arr. Brian Shaw): Summertime (Encore)

Brian Shaw, trumpet Dallas Wind Symphony; Donald McKinney, conductor (Meyerson Symphony Center, Dallas, TX) 3:50

Perfchat: Brooklyn Rider from the Minnesota State Fair Group improvisation Colin Jacobsen: Brooklesca Brooklyn Rider - Wu Man, pipa; Sandeep Das, tabla; Evan Ziporyn, clarinet Time: 10:46

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Nine Notes - Ronn McFarlane's latest is a collaboration with instrumentalist Mindy Rosenfeld that takes them from Renaissance dance to 18th century Scotland

MUSICA SACRA

07:02:00 00:07:06 Samuel Barber Agnus Dei

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

07:11:00 00:23:46 Ralph Vaughan Williams Mass in G minor

Norman Mackenzie Arietha Lockhart, soprano; Pamela Elrod, alto; Nin Hiles, tenor; James Morrow, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

07:36:00 00:17:30 Eric Whitacre When David Heard

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; for more information, visit the FTT website - recorded February 9, 2013 in Fraser Studio at WGBH in Boston

Chelsea Kim, violin, age 17 from Wellesley, MA

Romance in f Op 11 by Antonín Dvorák, accompanied by Christopher O'Riley, piano

Tengku Irfan, pianist/composer, age 14 from Malaysia and currently living in New York

Hungarian Rhapsody No.11 in a S 244 by Franz Liszt, and an excerpt from his own "Twelve-tone Variations" as part of his interview

Tatum Robertson, soprano, age 17 from New Orleans, LA

The Lordly Hudson by Ned Rorem, accompanied by Christopher O'Riley, piano

Ju Hyun Lee, cello, age 17 from Chestnut Hill, MA

Romanian Folk Dances by Béla Bartók, accompanied by Christopher O'Riley, piano

The Back Bay Trio: Kate Arndt, violin, age 15 from Littleton, MA, Zlatomir Fung, cello, age 13 from Westborough, MA & Daniel Kim, piano, age 16 from Lexington, MA; coached by Trio Cleonice at NEC Prep

Finale: Allegro giocoso from the Piano Trio No. 2 in C Op 87 by Johannes Brahms

09:54:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

10:04:00 00:11:48 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 439897

10:18:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner"

St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

10:24:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

10:28:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on "Yankee Doodle"

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

10:37:00 00:14:23 Aaron Copland A Lincoln Portrait Nashville Symphony

Leonard Slatkin Barry Scott, narrator Naxos 559373

WCLV CLASSICAL WEEKEND

11:03:00 00:26:12 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Suite

Rudolph Kempe Royal Philharmonic Orchestra EMI 68736

11:32:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

11:37:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

11:43:00 00:12:08 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 2 Divertissement

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

11:56:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15

John O'Conor, piano Telarc 80391

WCLV CLASSICAL WEEKEND

12:09:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

12:21:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

12:40:00 00:13:04 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, the life and music of Antonio Vivaldi. Selections from...

Antonio Vivaldi: Concerto No.2 in g for Violin and Strings Op 8 "Summer"(1711)

Alan Loveday, violin; Academy of St Martin in the Field/Sir Neville Marriner (Decca 4757531 CD)

Antonio Vivaldi: Stabat Mater (Excerpt) (1727)

Clifford Gurdin, vocal; London Metropolitan Ensemble (Sony B000034CZA CD)

Antonio Vivaldi: Bajazet (Excerpts) (1735)

Europa Galante/Fabio Biondi (Virgin Classics 45676 CD)

Antonio Vivaldi: The 4 Seasons Op 8 (1723)

Monica Huggett, violin; Raglan Baroque Players/Nicholas Kraemer (Virgin Classics 61172 CD)

Antonio Vivaldi: Concerto in G for Strings "Alla Rustica" (1740)

Capella Istropolitana/Stephen Gunzenhauser (Naxos 505013 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

15:19:00 00:20:46 Maurice Ravel Piano Concerto in G major Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

15:43:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

15:52:00 00:03:49 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO - The Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst; Michael Sachs, Lyle Steelman, trumpets – recorded live in Severance Hall

16:03:00 00:33:20 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat Op 60

16:39:00 00:19:12 Ludwig van Beethoven Great Fugue in B flat Op 133

17:01:00 00:20:00 Matthias Pintscher Chute d'etoiles

17:24:00 00:20:25 Alexander Scriabin Symphony No. 4 Op 54

DINNER CLASSICS

18:01:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

18:11:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with the Mormon Tabernacle Choir

SYMPHONY AT SEVEN

19:02:00 00:19:11 Manuel Rosenthal Gaîté parisienne: Suite

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

19:23:00 00:48:23 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55

Vernon Handley London Philharmonic Orchestra LPO 46

20:13:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

20:54:00 00:07:13 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

21:00 00 INNOVATIONS - Mark Satola hosts a program featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Nicholas Underhill: Nebulae (2001)

Nicholas Underhill, piano (Capstone 8783) 15:52

Margaret Brouwer: Lament (2002)

Laura Frautschi, violin; Jean Kopperud, clarinet; Donald McGeen, bassoon; Dominic Donato, percussion (New World 80606) 19:04

H. Leslie Adams: Etudes in C Major, D Minor, D Major

Maria Corley, piano (Albany 639) 9:16

Michael Leese: Self-Portrait in 69 Shades of Gray (1991)

ensemble/James Meyers, conductor (LiZhang 2005) 11:24

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Regent's Report - a selective survey of some recent releases from a notable English label, with music from Durham, Ely, Oxford, York and Bristol

Sir Arthur Bliss: Caesar & Cleopatra Overture.

Sir Edward Elgar: The Tame Bear from Wand of Youth Suite No. 2.

Sir Arthur Bliss: Ballet for Children from Things to Come

Tom Bell (1905-1935 Harrison/Durham Cathedral, England) Regent 409

John Hosking: Improvised Variations on Suo Gan

John Hosking (1898 Hill/St. Asaph Cathedral, North Wales) Regent 402

Paul Spicer: Let not your heart be troubled

Choir of St. Michael at the North Gate/Tom Hammond Davies, director; Benjamin Bloor (1994 Walker/Exeter College Chapel, Oxford, England) Regent 389

Huw Morgan: The Quality of Pity.

Judith Bingham: The Shepherd

Girl Choristers & Lay-Clerks of Southwark Cathedral/Stephen Disley, director; Jonathan Hope (1897 Lewis/Southwark Cathedral, England) Regent 387

Charles-Marie Widor: Mass Op 36

Choir of York Minster/Robert Sharpe, director; David Pipe (1903 Walker/York Minster, England) Regent 391

LATE PROGRAM

23:00:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:06:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:16:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

23:23:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

23:28:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:34:00 00:08:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

23:43:00 00:06:32 Richard Strauss Love Scene from "Feuersnot"

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:49:00 00:02:35 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Mélancolie

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515