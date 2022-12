Program Guide 08-30-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:11 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F

Padua Chamber Orchestra Alexandre Rabinovitch Alexandre Rabinovitch, piano Teldec 98407

00:31:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

01:25:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

01:55:00 00:54:22 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

02:51:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

03:16:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

03:41:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

04:10:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

04:45:00 00:31:58 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90

Ahn Trio EMI 56674

05:19:00 00:22:07 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 2

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

05:43:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

06:10:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

06:25:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

06:33:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

06:44:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:51:00 00:01:59 Traditional Scotland the Brave

Boston Pops Orchestra Keith Lockhart Boston Pipers Society RCA 68901

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March "Nobles of the Mystic Shrine"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:10:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:16:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:21:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

07:29:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:40:00 00:06:00 William Alwyn Five Preludes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

07:47:00 00:03:06 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

07:55:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

07:56:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

08:05:00 00:02:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 2 in C sharp minor Op 6

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:10:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

08:20:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:29:00 00:10:11 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral

Philharmonia Orchestra Ion Marin Patrick Gallois, flute DeutGram 435767

08:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:51:00 00:03:06 Gioacchino Rossini La danza

Salvatore Licitra, tenor; Warren Jones, piano Sony 78852

09:05:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:26:00 00:02:16 James Newton Howard Grand Canyon: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:33:00 00:08:00 John Rutter First movement from "Beatles" Concerto

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

09:44:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:55:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:55:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

10:05:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12

Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

10:09:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:16:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

10:25:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

10:32:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:46:00 00:08:35 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

10:50:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

11:17:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

11:30:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

11:38:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

11:47:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:19:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

12:25:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:34:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:43:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

12:48:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:55:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

13:33:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

14:06:00 00:03:35 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tango

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:11:00 00:10:38 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

14:23:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 "Chamber Fantasy after 'Carmen'"

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

14:33:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to "The Creole Faust" Op 9

Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

14:43:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

14:43:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

14:50:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

14:52:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

14:57:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic Orchestra EMI 63412

AUGUST CHOICE CD’S

15:00:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

15:17:00 00:06:19 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

15:27:00 00:18:52 David Diamond Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:47:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1

London Symphony Orchestra JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:12 John Williams Liberty Fanfare

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:06:00 00:03:19 John Philip Sousa March "Foshay Tower Washington Memorial"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

16:11:00 00:11:21 Andrei Schulz-Evler Arabesques on Strauss's "The Beautiful Blue Danube"

Tzimon Barto, piano EMI 54900

16:28:00 00:02:34 William Alwyn A Night to Remember: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:30:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:36:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:41:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

16:52:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

16:56:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96

Charles Owen, piano Avie 2240

17:05:00 00:05:30 Louis Moreau Gottschalk Caprice on "The Battle Cry of Freedom" Op 55

Leonard Pennario, piano EMI 64667

17:12:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

17:23:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:40:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

17:47:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:52:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:57:00 00:02:11 Charles Ives Songs My Mother Taught Me

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

18:28:00 00:02:33 Amy Beach Fireflies Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 436121

18:33:00 00:03:44 Amy Beach Berceuse Op 40

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:40:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

18:55:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:24:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat Op 19

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

20:26:00 00:27:29 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:16:41 Claude Debussy Printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

21:20:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Chief Justice Maureen O'Connor of The Supreme Court of Ohio

22:57:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C

Paul Crossley, piano CBS 44921

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:08:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite"

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:22:00 00:07:05 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Romance Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

23:29:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:38:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:45:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:57:00 00:02:03 Anthony Holborne The Farewell

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238