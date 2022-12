Program Guide 08-16-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

00:31:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

00:47:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

01:38:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

02:12:00 00:20:06 Richard Wagner Wesendonck Lieder

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

02:34:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

03:08:00 00:40:02 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

03:50:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

04:12:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

04:34:00 01:05:25 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Frank Lopardo, tenor; René Pape, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 9661

05:40:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic Melodies"

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

06:07:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

06:10:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:23:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:31:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

06:42:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:53:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:57:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

07:12:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:20:00 00:03:21 John Williams NBC "Mission" Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:24:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

07:28:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

07:40:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

07:52:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

07:57:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

08:05:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:10:00 00:06:53 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:17:00 00:05:17 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

08:25:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

08:35:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

08:40:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat

Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

08:52:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

08:58:00 00:05:46 George Gershwin Selections from "Girl Crazy"

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

09:08:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:30:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:37:00 00:08:28 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54898

09:50:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:33 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:03:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

10:08:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

10:17:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

10:25:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

10:30:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

10:46:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

10:50:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

11:18:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

11:25:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

11:25:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

11:33:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G

City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe; Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

11:45:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

11:53:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:19:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:25:00 00:04:19 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Folk Dance

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

12:30:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

12:45:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:58:00 00:01:27 George Gershwin Of Thee I Sing; Who Cares?

Peter Donohoe, piano EMI 54280

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 01:02:43 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

WCLV MIDDAY

14:06:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

14:09:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

14:15:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

14:29:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

14:39:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony Orchestra EMI 66934

14:51:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

AUGUST CHOICE CD’S

15:00:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:07:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

15:25:00 00:21:00 Anton Bruckner Bewegt from Symphony No. 4 "Romantic"

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

15:48:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

16:06:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

16:11:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

16:28:00 00:03:08 Jerome Moross Wagon Train: Theme

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

16:33:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

16:41:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

16:52:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

16:58:00 00:00:56 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

17:05:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

17:12:00 00:10:21 Heinrich Marschner Der Templer und die Jüden: Overture Op 60

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

17:24:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

17:39:00 00:04:05 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

17:46:00 00:04:39 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Death of Tybalt

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

17:53:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

17:56:00 00:03:20 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

18:32:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

18:42:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

18:48:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

18:55:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

19:24:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

19:57:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:01:00 00:16:02 George Gershwin Rhapsody in Blue

London Sinfonietta Sir Simon Rattle Peter Donohoe, piano EMI 54280

20:18:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

20:57:00 00:01:38 George Frideric Handel Il pastor fido Suite: Musette

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

21:12:00 00:42:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Congresswoman Marcy Kaptur, U.S. Representative on the “State of the District”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:07:00 00:09:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

23:36:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275

23:39:00 00:14:39 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

23:56:00 00:01:34 Max Reger Wiegenlied Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139