Program Guide 08-12-2013

00:02:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

00:40:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

00:42:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

01:22:00 00:18:52 David Diamond Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

01:43:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

02:21:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

02:50:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

03:29:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

04:11:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

04:56:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:20:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:36:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

05:44:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

05:55:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

06:05:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine "The Honeysuckle"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:10:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

06:20:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:25:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

06:40:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

06:44:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:51:00 00:02:13 Gregorian Chant O lux beata trinitas

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

07:20:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

07:22:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:25:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

07:40:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

07:45:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

07:55:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:57:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:05:00 00:02:13 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

08:10:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

08:20:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

08:25:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:37:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

08:40:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:55:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

08:58:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

09:05:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

09:55:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Allegro from Violin Concerto Op 4

Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Antonio De Secondi, violin Naïve 30301

10:02:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:07:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

10:11:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:21:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:29:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Cleveland Quartet Telarc 80178

10:35:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture "In Nature's Realm" Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

10:52:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

11:25:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

11:34:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

11:42:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:50:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

12:10:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

12:17:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:24:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

12:32:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:54:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

13:00:00 00:37:46 Charles Ives Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

13:39:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

13:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

14:00:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:03:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

14:10:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:21:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

14:31:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

14:38:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:51:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

15:00:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in E minor

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

15:13:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:22:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:44:00 00:12:33 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 22

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

15:58:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

16:06:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:11:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

16:28:00 00:08:06 Max Steiner Four Wives: Symphonie Moderne

National Philharmonic Charles Gerhardt Earl Wild, piano RCA 81270

16:41:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

16:52:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:56:00 00:03:19 Richard Rodgers Lover

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:05:00 00:04:27 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Ernst Senff Choir DeutGram 431655

17:22:00 00:12:40 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Stefan Sanderling Stanislav Khristenko, piano CIPC 2013

17:39:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

17:46:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

17:52:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:57:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

18:09:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

18:38:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

18:45:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:52:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

18:55:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

19:02:00 00:22:17 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:26:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

20:56:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor; H. K. Gruber, chansonnier; Robert Langevin, flute; Charlotte Dobbs, soprano; Mindy Kaufman, flute; Alexandra Sopp, flute

Alexandre Lunsqui: Fibres, Yarn and Wire (2011)

H.K. Gruber: Frankenstein! (1979)

Elliott Carter: Two Controversies & A Conversation (2011)

Michael Jarrell: Nachlese Vb: Liederzyklus (2012)

Encore: Pierre Boulez: ...explosante-fixe... (1972) --David Robertson, conductor

23:02:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

23:09:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:23:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

23:27:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:44:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:46:00 00:08:32 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260