Program Guide 08-08-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

00:28:00 00:45:30 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Academy Chamber Ensemble Philips 426298

01:15:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

01:37:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

02:19:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

03:07:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

03:37:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

04:18:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

04:50:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

05:17:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

05:37:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

06:14:00 00:08:15 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

06:23:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

06:30:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

06:45:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:51:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

07:10:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

07:20:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

07:24:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:29:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

07:40:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:47:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:55:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:58:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:05:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

08:13:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

08:20:00 00:05:25 Pietro A. Yon Gesu Bambino

A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

08:28:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

08:40:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:49:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

08:53:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:57:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

09:05:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

09:24:00 00:04:37 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:30:00 00:07:57 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 93

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:39:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

09:49:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:53:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:04:00 00:03:56 John Philip Sousa The Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

10:09:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:16:00 00:05:53 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

I Musici Philips 438876

10:25:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

10:33:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:50:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

11:15:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

11:28:00 00:08:14 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:37:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

11:48:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:18:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

12:30:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

12:41:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's "Casta diva"

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

12:48:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

13:32:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

WCLV MIDDAY

14:03:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop "Salute to August Bournonville"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:05:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

14:12:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:22:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

14:31:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

14:43:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

14:54:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

AUGUST CHOICE CDs

15:00:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1

London Symphony Orchestra JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

15:10:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

15:27:00 00:21:00 Anton Bruckner Bewegt from Symphony No. 4 "Romantic"

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

16:06:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:11:00 00:14:28 Gustav Mahler Funeral March from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

16:29:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:41:00 00:08:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

City of London Sinfonia Richard Hickox Susan Milan, flute Chandos 8840

16:52:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

16:56:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:05:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

17:11:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

17:24:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

17:42:00 00:04:16 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza Euridice?

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

17:46:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

17:52:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:54:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

18:29:00 00:04:16 Anatoly Lyadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

18:36:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:44:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

18:54:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:21:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

19:56:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

20:15:00 00:37:47 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

20:54:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

SYMPHONYCAST with Alison Young: Orchestra of the Academy of Santa Cecilia, Rome/Antonio Pappano; Jan Lisiecki, piano

21:03:00 00:22:09 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony CBS 44647

21:27:00 00:33:59 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Alicia de Larrocha, piano RCA 61279

22:04:00 00:53:49 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Evgeny Svetlanov Bolshoi Theater Orchestra Melodiya 40064

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:09:00 00:03:37 André Jolivet Allant from Petite Suite

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:13:00 00:10:18 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

23:25:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

23:30:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

23:42:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

23:48:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:55:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962