Program Guide 08-01-2013

ALL NIGHT

00:02:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

00:27:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

01:10:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:54:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

02:39:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:24:00 00:21:42 Johannes Brahms Violin Sonata No. 2 in A major Op 100

Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

03:47:00 00:34:03 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:22:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

04:55:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

05:19:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C

Tapiola Sinfonietta David Alan Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

05:38:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:51:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

05:56:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

BBC NEWS; FIRST PROGRAM

06:05:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe

Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

06:10:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

06:20:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

06:25:00 00:11:20 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:40:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

06:51:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March "The Thunderer"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:10:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

07:20:00 00:03:07 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

07:25:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

07:40:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:47:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:55:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:56:00 00:03:04 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

08:05:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

08:10:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

08:29:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

08:35:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico"

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:40:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:53:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:55:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:35:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:50:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson Pastoral

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

09:55:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard "My selfe"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

MIDDAY

10:00:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus "Gloire

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

10:02:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

10:06:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

10:17:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

10:25:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

10:29:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

10:47:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

10:50:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

11:24:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

11:38:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

11:47:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

11:56:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:17:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:29:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:38:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:46:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art – Session 3 of the First Round as 28 contestants vie for honors in one of the world’s most prestigious events of its kind

13:00 COMPETITOR: Annika Treutler

Bach Prelude and Fugue in f WTC 1: No. 12 BWV 857

Chopin Etude in F Op 10/8

Beethoven Piano SOnata No. 30 in E Op 109

13:30 COMPETITOR: Oleksandr Poliykov

Bach Prelude and Fugue in C-Sharp WTC 1 BWV 848

Haydn Piano Sonata in A-Flat Hob. XVI:46

Chopin Etude in A-Flat Op 10/10

Skoryk Burlesque (1963)

14:06:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:15 COMPETITOR: Beatrice Berrut

Bach English Suite No. 6 in d BWV 811

Holliger I. ..Elis, wenn die Amsel im Schwarzen Walde ruft, Dieses ist dein Untergang (from An den Knaben Elis); II. ..Blaue Tauben Trinken nachts den Eisigen Schweiss Der von Elis' kristalliner Stirne Rinnt (from Elis II) (1961, rev 1966)

Chopin Etude in b Op 25/10 "Octave"

14:45 COMPETITOR: Oskar Jezior

D. Scarlatti Sonata in d KK 213; Sonata in E KK 162

Chopin Etude in a Op 25/4

Brahms Four Piano Pieces Op 119

15:15 COMPETITOR: Ben Schoeman

Bach Toccata in c BWV 911

Haydn Piano SOnata in C Hob. XVI:50

Reddy Toccata for John Roos (2007)

15:53:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

DRIVE TIME

15:58:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:06:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

16:11:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

16:28:00 00:03:43 Jerome Moross The Cardinal: Prologue

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 6030

16:35:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

16:41:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

16:52:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

16:57:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:05:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:12:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

17:23:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:39:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

17:46:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

17:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:56:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

BBC NEWS; SYMPHONY AT SEVEN AT SIX

18:11:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

18:26:00 00:27:29 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art – Session 4 of the First Round as 28 contestants vie for honors in one of the world’s most prestigious events of its kind

19:00 COMPETITOR: Gerard Aimontche

Bach Prelude and Fugue in a WTC 2: No. 20 BWV 889

Chopin Etude in e Op 25/5

Chopin Scherzo No. 4 in E Op 54

Chopin Polonaise No. 7 in A-Flat Op 53 "Heroic"

19:30 COMPETITOR: Ben Kim

Rzewski Dream (2013)

Chopin Etude in F Op 10/8

Mozart Piano Sonata No. 12 in F K 332

20:15 COMPETITOR: Julia Kociuban

Bach Prelude and Fugue in a WTC 2: No. 20 BWV 889

Chopin Etude in c-Sharp Op 10/4 "Torrent"

Bacewicz Piano Sonata No. 2 (1953)

20:45 COMPETITOR: Andrejs Osokins

Schumann Fantasie in C Op 17

ESSENTIAL CLASSICS

21:15:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

21:31:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

SYMPHONYCAST: Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel; Martin Chalifour, violin

22:03:00 00:25:00 Johann Sebastian Bach Cantata No. 60 "O Ewigkeit, du Donnerowrt"

22:30:00 00:22:44 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

22:55:00 00:30:45 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

23:27:00 00:08:09 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

23:36:00 00:23:05 Leos Janácek Sinfonietta Op 60