Program Guide 07-29-2013

00:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

00:29:00 00:46:04 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

01:16:00 00:20:28 Igor Stravinsky The Song of the Nightingale

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

01:38:00 00:41:57 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for String Trio in E flat

Albers Trio Tre Sorell 2010

02:22:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

02:49:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

03:12:00 00:37:36 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

03:51:00 00:21:05 Carl Stamitz Cello Concerto No. 2 in A major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

04:13:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Octet Sony 62655

05:17:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

05:39:00 00:05:35 Francisco Tárrega Capricho árabe

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

05:50:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

05:57:00 00:02:39 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

06:07:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

06:12:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

06:20:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

06:26:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

06:40:00 00:06:38 Hector Berlioz Serenade from "Harold in Italy" Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

06:50:00 00:03:19 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

06:58:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:12:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

07:24:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone;

Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

07:25:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute;

Harri Mäki, clarinet Bis 1359

07:39:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

07:49:00 00:04:01 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis Toronto Symphony Orchestra EMI 64300

07:50:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:07:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

08:12:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

08:26:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

08:40:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

08:46:00 00:03:40 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:50:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor;

John Alldis Choir Decca 417011

08:54:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:58:00 00:01:33 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

09:05:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute

DeutGram 439895

09:20:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:25:00 00:03:15 John Kander New York, New York

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:25:00 00:09:13 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

09:46:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

09:52:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

09:52:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

10:00:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:06:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:10:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

10:19:00 00:06:06 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

10:28:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin

DeutGram 6154

10:34:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

10:47:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:52:00 00:30:50 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 10 in E flat major Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

11:25:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

11:35:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

11:44:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

11:53:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:10:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:19:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:30:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:39:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:47:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:55:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

13:00:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

13:34:00 00:21:43 Claude Debussy La mer

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

14:00:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

14:03:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

14:09:00 00:09:30 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Tokyo String Quartet Harm Mundi 807427

14:22:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

14:31:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

14:43:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:55:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

15:00:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

15:09:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

15:24:00 00:23:32 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

15:50:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

15:58:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

16:06:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

16:14:00 00:11:55 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:30:00 00:08:06 Aaron Copland The Heiress: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

16:41:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

16:51:00 00:02:52 Wolfgang Amadeus Mozart Motet "Ave verum corpus"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:56:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

17:05:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

17:12:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:22:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

17:40:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

17:46:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo;

Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:52:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:56:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

18:09:00 00:19:29 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

18:31:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

18:38:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

18:46:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

18:55:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

19:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

19:29:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

20:02:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:13:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:53:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

Bramwell Tovey, conductor/emcee; Women of the MSM Chamber Chorus & Oratorio Society of NY

21:03:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

21:10:00 00:11:20 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet

21:34:00 00:53:12 Gustav Holst The Planets Op 32

22:54:00 00:03:04 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

23:02:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:10:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:20:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:25:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:33:00 00:05:18 Robert Farnon Intermezzo for Harp & Strings

Royal Philharmonic Orchestra Robert Farnon Aline Brewer, harp Reference 47

23:40:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:45:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275