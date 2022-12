Program Guide 07-26-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Spell

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

00:30:00 00:15:34 Avner Dorman Piccolo Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr

Mindy Kaufman, piccolo Naxos 559620

00:47:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

01:26:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone;

St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

02:06:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins

Ian Hobson, piano Hyperion 66949

02:37:00 00:39:29 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Takács Quartet Decca 470847

03:18:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

04:09:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin;

Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

04:40:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

05:18:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:39:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

05:56:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:12:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

06:19:00 00:12:38 Richard Wagner Parsifal: Good Friday Spell

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

06:33:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:41:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E

Academy St. Martin in Fields Iona Brown

Pepe Romero, guitar Philips 426263

06:51:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:57:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:05:00 00:05:01 Avner Dorman Allegro from Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

07:13:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

07:28:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:40:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir;

Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

07:51:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song

Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

07:57:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de Sologne"

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

08:07:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

08:12:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 104

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:25:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

08:41:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:51:00 00:03:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Paradox

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Gillian Knight, contralto; John Mark Ainsley, tenor; Donald Adams, bass Telarc 80353

08:57:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

09:05:00 00:14:19 Eric Coates London Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:26:00 00:05:51 Max Steiner Now, Voyager: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:36:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:44:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

09:50:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

09:56:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:07:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:08:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:18:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:25:00 00:02:11 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

10:31:00 00:16:56 Avner Dorman Mandolin Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Avi Avital, mandolin Naxos 559620

10:51:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

11:20:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:29:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:40:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:51:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

12:17:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:28:00 00:06:03 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Theme

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Jill Washington, soprano Silva 1057

12:36:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:43:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:53:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from "Oliver!"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

13:34:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:02:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:05:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

14:17:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

14:28:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:42:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

14:55:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

JULY CHOICE CD’S

15:00:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:11:00 00:11:19 Astor Piazzolla Le Grand Tango

Joanna Patterson Zakany, viola; Christina Dahl, piano S&W 1

15:23:00 00:06:40 Avner Dorman Presto from Concerto Grosso

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Arnaud Sussmann, violin; Lily Francis, violin; Eric Nowlin, viola; Michal Korman, cello; Aya Hamada, harpsichord Naxos 559620

15:34:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:43:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

15:52:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:54 Traditional La Virgen de la Macarena

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Joe Burgstaller, trumpet OpeningDay 7347

16:06:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:11:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

16:27:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

16:38:00 00:05:03 Miklós Rózsa Sodom and Gomorrah: Overture

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:45:00 00:04:14 Avner Dorman Finale from Piccolo Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Mindy Kaufman, piccolo Naxos 559620

16:52:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

17:05:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

17:12:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

17:22:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

17:38:00 00:04:33 George Frideric Handel Semele: Where'er you walk

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

17:45:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

17:51:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:06 Avner Dorman Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

18:27:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

18:34:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

18:42:00 00:12:48 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

18:50:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:28:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

8:00 THOMAS AND EVON COOPER INTERNATIONAL COMPETITION: the Concerto Finals of the 2013 competition, live from Severance Hall with The Cleveland Orchestra conducted by Jahja Ling

20:04:00 00:36:53 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

William Ching-Yi Wei, violin [18 years old, from Tainan, Taiwan]

20:45:00 00:28:17 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Ming Liu, violin [18 years old, from Shanghai, China]

21:23:00 00:36:53 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Kyumin Park, violin [16 years old, from Seoul, South Korea]

22:02:00 00:44:27 Peter Tchaikovsky Selections from "Swan Lake" Op 20 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63162

23:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Father Helmut Schüller, Leader of the Austrian Priest's Initiative The Catholic Tipping Point