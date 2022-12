Program Guide 07-25-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:12:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

00:52:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

01:30:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:14:00 00:28:32 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 63229

02:45:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Pergolesi

Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

03:24:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

03:55:00 00:18:43 Leos Janácek String Quartet No. 1 "Kreutzer Sonata"

Pavel Haas Quartet Supraphon 3922

04:15:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

05:16:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

05:38:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:12:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

06:23:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:31:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:41:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

06:51:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

06:57:00 00:02:37 Karl King March "Sarasota"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

07:12:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

07:25:00 00:09:18 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:42:00 00:06:30 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 1 in D Op 12

Elizabeth DeMio, piano [recorded at Cooper Competition, 7/24/13]

07:51:00 00:03:03 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

07:57:00 00:00:54 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Gavotte

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:07:00 00:03:40 Fritz Kreisler Liebesleid

various soloists [recorded at Cooper Competition, 7/24/13]

08:12:00 00:11:31 Hector Berlioz The Brigands' Orgies from "Harold in Italy"

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

08:26:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

08:40:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

08:52:00 00:02:30 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

08:57:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:05:00 00:15:30 Henryk Wieniawski Fantaisie brillante on Themes from Op 20

various soloists [recorded at Cooper Competition, 7/24/13]

09:26:00 00:05:20 Jerome Moross The Jayhawkers!: Main titles

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 6030

09:38:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

09:45:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

09:53:00 00:02:41 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:57:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:03:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

10:07:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:21:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

10:28:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

10:33:00 00:14:35 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Yondani Butt London Symphony Orchestra ASV 572

10:50:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

11:17:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:23:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

11:28:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

11:28:00 00:05:49 Henry Purcell Chacony in G minor

Guildhall Strings RCA 61275

11:34:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from "Fennimore and Gerda"

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

11:38:00 00:07:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

11:47:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Dance

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:13:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:19:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:27:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

13:36:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Members of Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 13993

14:01:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

14:04:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

14:14:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

14:21:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

JULY CHOICE CDs

15:00:00 00:05:55 Hannah Lash Stalk

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:05:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

15:16:00 00:09:54 Maurice Ravel Tzigane

Amy Lee, violin; Christina Dahl, piano S&W 1

15:26:00 00:12:09 Béla Bartók Allegro giocoso from Violin Concerto No. 1

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:49 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

16:06:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

16:11:00 00:12:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

16:27:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:36:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

16:45:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

16:50:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

16:58:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

17:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:11:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

17:23:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

17:39:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

17:49:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:54:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

17:58:00 00:01:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

18:30:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

18:38:00 00:02:53 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

18:44:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

18:54:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

19:12:00 00:42:44 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:03 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 466993

20:25:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

SYMPHONYCAST with Alison Young: Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel; Lang Lang, piano

21:03:00 00:38:25 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

21:45:00 00:01:43 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

21:50:00 00:36:25 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

22:28:00 00:31:25 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:09:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:16:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:42:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan "The Image of Melancholy"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:46:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110

Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

23:51:00 00:03:00 Gabriel Fauré Tristesse Op 6

Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

23:56:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451