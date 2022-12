Program Guide 07-24-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

00:39:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

01:11:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta

Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

01:55:00 00:32:33 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

02:30:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano;

Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

03:12:00 00:30:20 Ludwig van Beethoven Serenade for String Trio in D major Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

03:46:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier

Michael Guttman, violin ASV 785

04:25:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

04:58:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

05:26:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

05:48:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:55:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

06:12:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

06:22:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

06:30:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

06:41:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

06:51:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

06:57:00 00:02:40 John Philip Sousa March "Who's Who in Navy Blue?"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

07:12:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24

Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

07:28:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

07:40:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner

Ian Watson, organ Chandos 8841

07:51:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

07:54:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

08:07:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:13:00 00:11:59 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

08:28:00 00:11:50 Gustav Holst Morris Dance Tunes

Nicholas Braithwaite New Zealand Chamber Orch Koch Intl 7058

08:42:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

08:45:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

08:53:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

08:55:00 00:06:37 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

09:06:00 00:15:08 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

09:26:00 00:07:38 Max Steiner All This and Heaven Too: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

09:37:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

09:50:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

09:57:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:04:11 Gottfried Sonntag Nibelungen March

Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5470

10:09:00 00:02:51 Claude Debussy 31Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:13:00 00:03:20 Peter Schickele Last Tango in Bayreuth

Tennessee Bassoon Quartet Telarc 80307

10:17:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

10:28:00 00:06:33 Silvestre Revueltas Sensemayá

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

10:37:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

10:47:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

11:04:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

11:33:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

11:41:00 00:06:08 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

11:50:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major

English Concert Trevor Pinnock

David Reichenberg, oboe Archiv 415291

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:27:00 00:06:50 Jacques Offenbach Waltz "American Eagle"

Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski

Nelson Rocha, trumpet Nimbus 5303

12:35:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:45:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl

Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:54:00 00:04:53 Leroy Anderson Goldilocks: Overture

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis

Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

13:40:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

14:02:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:11:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul

Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

14:21:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

14:31:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

14:41:00 00:12:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz

Maria Larionoff, violin Naxos 572693

14:54:00 00:03:49 Giuseppe Verdi I Lombardi: Crusaders' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti

Chicago Symphony Chorus Decca 430226

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:00:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:16:00 00:23:33 Claude Debussy La mer Pierre Boulez

Cleveland Orchestra DeutGram 439896

15:43:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi

André Watts, piano Telarc 80386

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:06:00 00:02:54 Isaías Sávio Batucada

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:11:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

16:25:00 00:03:59 John Williams JFK: Prologue

Symphony Orchestra John Williams

Tim Morrison, trumpet Sony 51333

16:30:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:40:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena

Corona Guitar Quartet Albany 1084

16:44:00 00:06:12 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43678

16:52:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster

Gil Shaham, violin DeutGram 431815

17:05:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:14:00 00:12:40 Franz Schubert Theme & Variations from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

17:27:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

17:39:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

17:46:00 00:02:42 Leonard Bernstein West Side Story: America

Philip Jones Brass Ensemble Decca 417354

17:51:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

17:55:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

BBC NEWS; SYMPHONY AT SIX with John Simna

18:10:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

18:33:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

19:00:00 THOMAS AND EVON COOPER INTERNATIONAL COMPETITION: the Recital Final Round of the 2013 competition, live from Warner Concert Hall at Oberlin College – violinists aged 14 to 18 perform to determine who will move on to the Concerto Finals at Severance Hall with The Cleveland Orchestra Friday night; WCLV’s Robert Conrad and John Simna are hosts

BEETHOVEN Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1 Allegro con brio

Kyumin Park, violin; Elizabeth DeMio, piano

CHAUSSON Poeme, Op. 25

Kyumin Park, violin; Elizabeth DeMio, piano

PAGANINI Caprice No. 24

Kyumin Park, violin; Elizabeth DeMio, piano

BEETHOVEN Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3 Allegro assai

Ming Liu, violin; Roberta Whitely, piano

KREISLER Liebesleid

Ming Liu, violin; Roberta Whitely, piano

MOZART Violin Concerto in G Major, K. 216

Ming Liu, violin; Roberta Whitely, piano

YSAYE Sonata No. 3 in D Minor, Op. 27 "Ballade"

Ming Liu, violin; Roberta Whitely, piano

BEETHOVEN Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1 Allegro con brio

Gallia Kastner, violin; Roberta Whitely, piano

TCHAIKOVSKY Nocturne No. 20 in C-sharp Minor, Op. posth. Valse-Scherzo in C Major, Op. 34

Gallia Kastner, violin; Roberta Whitely, piano

CHAUSSON Poeme, Op. 25

Gallia Kastner, violin; Roberta Whitely, piano

INTERMISSION- John Simna interviews Gregory Fulkerson and Thomas and Evon Cooper

BEETHOVEN Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, "Spring" Allegro

Angela Wee, violin; Alicja Basinska, piano

PAGANINI Caprice No. 5

Angela Wee, violin; Alicja Basinska, piano

WIENIAWSKI` Fantaisie brillante on themes from Gounod's "Faust," Op. 20

Angela Wee, violin; Alicja Basinska, piano

BEETHOVEN Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, "Spring" Allegro

Jieming Tang, violin; Elizabeth DeMio, piano

MOZART Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 216 Adagio

Jieming Tang, violin; Elizabeth DeMio, piano

SAINT-SAENS Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28

Jieming Tang, violin; Elizabeth DeMio, piano

MOZART Violin Concerto in D Major, K. 218 Andante cantabile

Ching-Yi Wei, violin; Roberta Whitely, piano

WIENIAWSKI Fantaisie brillante on themes from Gounod's "Faust," Op. 20

Ching-Yi Wei, violin; Roberta Whitely, piano

TCHAIKOVSKY Valse-Scherzo in C Major, Op. 34

Ching-Yi Wei, violin; Roberta Whitely, piano

23:15 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Audra McDonald