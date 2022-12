Program Guide 07-22-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

00:38:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:20:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

01:54:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

02:36:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena

Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

03:16:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

03:55:00 00:23:54 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

04:23:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

05:00:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

05:20:00 00:21:04 Carl Stamitz Cello Concerto No. 1 in G

Prague Chamber Orchestra Christian Benda, cello Naxos 550865

05:43:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:50:00 00:08:42 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

06:10:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:24:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Royal Philharmonic Orchestra André Previn

Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

06:32:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

06:40:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D

Tempesta di Mare Chandos 783

06:54:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

King's Singers RCA 61885

06:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Minnesota"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:10:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

07:20:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

07:25:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on "Largo al factotum"

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

07:32:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:40:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

07:51:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

07:56:00 00:02:49 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

London Philharmonic Orchestra Sir Simon Rattle Sir Willard White, baritone;

Cynthia Clarey, mezzo-soprano; Marietta Simpson, mezzo;

Glyndebourne Opera Chorus EMI 28379

08:05:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme

John Rutter Women of the; Cambridge Singers Collegium 120

08:10:00 00:08:51 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

08:20:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:25:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Orchestra Sony 66295

08:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis

Anthony Camden, oboe Naxos 553035

08:50:00 00:03:23 Isaac Albéniz Capricho catalán from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:55:00 00:07:25 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

09:05:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

09:26:00 00:04:34 John Williams The Empire Strikes Back: The Asteroid Field

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:34:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

09:44:00 00:05:55 Hannah Lash Stalk

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

09:55:00 00:03:05 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

09:57:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:05:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:08:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:17:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:27:00 00:09:55 Nikolai Rimsky-Korsakov The Sea and Sinbad's Ship

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano

Cecylia Arzewski, violin Telarc 80568

10:41:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie "Shéhérazade"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

11:25:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

11:32:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner

Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

11:43:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes

English Chamber Orchestra Raymond Leppard

Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

11:52:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

11:56:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:15:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:22:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:31:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:45:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

12:56:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:07 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:31:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

14:03:00 00:01:43 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

14:08:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

14:19:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

14:30:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture "In Autumn" Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:43:00 00:12:54 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Indianapolis Symphony Jun Märkl

Zuill Bailey, cello Telarc 32927

14:57:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

MONDAY MOZART

15:00:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

15:11:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:30:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

15:50:00 00:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

English Concert Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:43 John Williams Angela's Ashes: The Lanes of Limerick

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

16:06:00 00:03:17 Pablo de Sarasate Zapateado Op 23

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

16:11:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

16:27:00 00:03:47 John Barry Out of Africa: Main Title

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:33:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat

City of London Sinfonia Nicholas Ward

Anthony Camden, oboe Naxos 553430

16:45:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

16:49:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:52:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

16:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:05:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:12:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras

Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

17:24:00 00:12:39 Michi Wiancko La Follia Variations after Geminiani

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

17:43:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:48:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:52:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox

Joyful Company of Singers Chandos 9554

17:57:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:30:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

18:36:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

18:43:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

18:54:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:55 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante for 2 Violins

Hanover Band Anthony Halstead Graham Cracknell, violin;

Anna McDonald, violin; Anthony Robson, oboe CPO 999348

19:22:00 00:32:02 Georges Bizet Symphony No. 1 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:11 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

20:12:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert,

conductor; Daniil Trifonov, piano

21:03:00 00:11:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

21:17:00 00:29:49 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

21:49:00 00:49:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

22:42:00 00:12:18 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola;

Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

23:09:00 00:03:43 John Williams Angela's Ashes: The Lanes of Limerick

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:12:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:21:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:35:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

23:43:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:48:00 00:06:50 Franz Strauss Nocturno Op 7

Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

23:55:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

23:55:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177