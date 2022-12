Program Guide 07-17-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:16:56 Avner Dorman Mandolin Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr

Avi Avital, mandolin Naxos 559620

00:21:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D Op 60

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

01:08:00 00:28:12 Maria Schneider Winter Morning Walks

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano;

Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson,

clarinet; ArtistShar 121

01:37:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

02:24:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

03:11:00 00:45:04 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B flat major Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:58:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:37:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar

Victoria Chiang, viola Naxos 572162

05:01:00 00:15:34 Avner Dorman Piccolo Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr

Mindy Kaufman, piccolo Naxos 559620

05:18:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

05:38:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

05:51:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

05:56:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin;

Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

06:05:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

06:20:00 00:04:19 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

06:29:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

06:40:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G

Orpheus Chamber Orchestra

Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:51:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:53:00 00:01:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble "Amparita Roca"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

07:10:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

07:20:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:22:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

07:25:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

07:40:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

07:47:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:55:00 00:03:03 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ah! sì, ben mio

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi

Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

07:56:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

08:05:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

08:10:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber

James Galway, flute RCA 60244

08:20:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat Peter Schickele

I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

08:29:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:40:00 00:07:34 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:55:00 00:02:03 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium

Les Sacqueboutiers de Toulouse Philippe Herreweghe

La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 2908304

08:57:00 00:07:56 Peter Schickele New Horizons in Music Appreciation

Peter Schickele, narrator; Robert Dennis, narrator Vanguard 72015

09:09:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:30:00 00:03:01 Henry Mancini The Molly Maguires: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:34:00 00:02:20 Henry Mancini The Great Waldo Pepper: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:40:00 00:05:10 Avner Dorman Allegro from Mandolin Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Avi Avital, mandolin Naxos 559620

09:50:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:55:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:07:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

10:11:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

10:18:00 00:05:10 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:26:00 00:05:49 Anatoly Lyadov Ballade "From Bygone Days" Op 21

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

10:34:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20

Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

10:50:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 57086

11:23:00 00:07:02 Manuel de Falla Pedrelliana from "Homenajes"

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

11:32:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

11:40:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:50:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:21:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:30:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

12:38:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:45:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:57:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Children

Jenny Lin, piano Steinway 30011

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

13:32:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute;

Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

14:03:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

14:10:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

14:21:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn;

Christian Rutherford, horn Archiv 419219

14:32:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

14:45:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:57:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look ahead to the concerts at

Blossom this weekend

15:03:00 00:18:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

15:24:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Raymond Leppard

Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

15:38:00 00:15:00 George Gershwin Porgy and Bess: Excerpts

New York Philharmonic Zubin Mehta

Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:49 Maria Schneider Walking by Flashlight

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano;

Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

16:06:00 00:03:09 Maria Schneider Souvenir of the Ancient World

St Paul Chamber Orchestra Maria Schneider

Dawn Upshaw, soprano ArtistShar 121

16:11:00 00:11:53 "PDQ Bach" Oratorio "Oedipus Tex" Pt. 1

Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal;

Okay Chorale Telarc 80239

16:29:00 00:05:19 Ennio Morricone Two Mules for Sister Sara: Theme

Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:38:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:41:00 00:07:38 Alexander Reinagle Occasional Overture in D

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

16:52:00 00:02:50 Traditional The Minstrel Boy

Robert Shaw Robert Shaw Chorale;

Nancy Brennand, Irish harp RCA 63646

16:55:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

17:05:00 00:05:01 Avner Dorman Allegro from Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr

Eliran Avni, piano Naxos 559620

17:22:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

17:38:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

17:46:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:52:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach

Verdehr Trio Crystal 745

17:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:06 Avner Dorman Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr

Eliran Avni, piano Naxos 559620

18:27:00 00:03:54 "PDQ Bach" Two Rounds "The Mule" and "O Serpent"

Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo;

Peter Schickele, vocal Telarc 80666

18:33:00 00:01:45 "PDQ Bach" Long Live the King

Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo;

Peter Schickele, vocal Telarc 80666

18:37:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:55:00 00:02:35 "PDQ Bach" My Bonnie Lass She Smelleth

Musica Antiqua of Hoople Peter Schickele, vocal Vanguard 72015

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:45 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

19:26:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe;

John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:27 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

20:18:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

CONCERT HALL: Academy Ancient Music Berlin

21:02:00 00:09:49 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in F

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

21:13:00 00:19:45 Georg Schürmann Ludovicus Pius: Suite

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

21:34:00 00:21:57 Ignaz Pleyel Cello Concerto in C major

Academy Ancient Music Berlin

Ivan Monighetti, cello Harm Mundi 901599

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Nicole Cabell

LATE PROGRAM

23:02:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp

Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:12:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin;

Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:23:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Elegiac Song Op 118

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

23:30:00 00:04:33 Avner Dorman Andante from Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

23:35:00 00:08:41 Leopold Stokowski Es ist vollbracht! from Bach's "St. John Passion"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:43:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:48:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute

Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001

23:52:00 00:02:03 Gaspar Fernandes Lullaby "Xicochi Conetzintle"

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957