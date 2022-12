Program Guide 07-16-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin;

Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola;

Lars Holm Johansen, cello Bis 753

00:44:00 00:21:58 Béla Bartók Violin Concerto No. 1

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

01:07:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A

Neeme Järvi Chicago Symphony Chandos 9000

01:50:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

02:29:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

03:13:00 00:27:09 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

03:41:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D

Cleveland Orchestra Louis Lane

Rafael Druian, violin Sony 86793

04:26:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin

Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

04:43:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

05:15:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G

London Mozart Players James Galway, flute RCA 63701

05:34:00 00:07:01 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

05:57:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Rejoice Greatly"

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:10:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:20:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:30:00 00:09:56 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell, violin Sony 11013

06:40:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

06:51:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

07:10:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

07:15:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:20:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka "Forward with Valor!" Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:24:00 00:03:05 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Gaby Casadesus, piano;

Philippe Entremont, piano Sony 752307

07:29:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

07:40:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen

Joshua Bell, violin Sony 65949

07:50:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

07:54:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

08:05:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

08:10:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

08:20:00 00:04:48 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

08:25:00 00:08:38 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

08:37:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

08:40:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

08:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:58:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

09:05:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on "Là ci darem la mano" Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras

Emanuel Ax, piano Sony 60771

09:35:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

09:50:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

09:53:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:01:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:05:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:15:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

10:23:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:29:00 00:17:01 Richard Strauss Don Juan Op 20

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

10:48:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman

Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

10:50:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

11:25:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:33:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:44:00 00:09:59 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg

Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

11:55:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:17:00 00:07:18 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

12:26:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:36:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:47:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

13:34:00 00:26:45 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly

Janine Jansen, violin Decca 7260

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

14:03:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

14:13:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

14:25:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

14:36:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

14:49:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

WCLV ARTS PARTNERS: Ohio Light Opera, Blue Streak Ensemble, St. Paul's Episcopal

Church, Cleveland Heights & Cleveland International Piano Competition

15:03:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:11:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin

Han-Na Chang, cello EMI 57052

15:20:00 00:07:47 Margi Griebling-Haigh Rondes from "Romans des Rois"

Panorámicos Danna Sundet, oboe; Richard King, horn;

Randall Fusco, piano Panorámico 2009

15:30:00 00:20:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:52:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev

Gil Shaham, violin DeutGram 457064

16:06:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:12:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

16:26:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Martern aller Arten

Philharmonia Orchestra Sir John Pritchard

Karita Mattila, soprano Philips 422073

16:41:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

16:51:00 00:04:00 Richard Heuberger Der Opernball: Im chambre séparée

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume

Anna Netrebko, soprano; Piotr Beczala, tenor DeutGram 12217

16:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

17:05:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

17:12:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's "Etude"

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton

Joshua Bell, violin Decca 433519

17:22:00 00:11:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:38:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:46:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

17:52:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

17:56:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios Academy St. Martin in Fields

Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

18:30:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth

Janine Jansen, violin Decca 475011

18:36:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

18:41:00 00:13:07 Benjamin Britten Phantasy Quartet No. 2 Op 2

Frank Rosenwein, oboe; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola;

Charles Bernard, cello S&W 1

18:54:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:19:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:57:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:03 Benjamin Britten Young Person's Guide to Orchestra Op 34

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yan Pascal Tortelier, narrator BBC 94

20:23:00 00:31:07 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:54:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Tughan Sokhiev, conductor;

Mathieu Dufour, flute

21:03:00 00:08:01 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

21:13:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

21:54:00 00:44:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

22:38:00 00:20:10 Modest Mussorgsky Songs and Dances of Death

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

23:11:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:23:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:30:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:36:00 00:08:43 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Joshua Smith, flute; Frank Rosenwein, oboe; Christina Dahl, piano S&W 1

23:46:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:49:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:56:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255