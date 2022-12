Program Guide 07-15-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis

Michael Korstick, piano CPO 777658

00:36:00 00:35:09 John Adams Harmonium

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

01:13:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 4 in G minor

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola;

Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

01:52:00 00:43:24 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

02:37:00 00:42:14 Ludwig van Beethoven String Trio in E flat major Op 3

Leopold String Trio Hyperion 67253

03:20:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet "Jesu meine Freude"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner

Monteverdi Choir Soli Deo 716

03:41:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

04:15:00 00:25:19 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 1 in C Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

04:42:00 00:28:18 Volkmar Andreae Symphony in C major Op 31

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

05:12:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:40:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:20 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:10:00 00:10:22 George W. Chadwick Overture "Rip Van Winkle"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

06:24:00 00:09:39 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

06:34:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti

Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

06:40:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

06:51:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March "U.S. Field Artillery"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:03:45 Gabriel Fauré Berceuse Op 16

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

07:10:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:20:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

07:22:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin;

Sharon Robinson, cello Dorian 90164

07:25:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

07:33:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

07:40:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

07:49:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

07:53:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

08:05:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:10:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:20:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:25:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:40:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

08:51:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:55:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "When the Saints Go Marching In"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:05:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:26:00 00:04:24 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

09:33:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:43:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

09:55:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

09:56:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:05:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

10:11:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

10:20:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

10:29:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet;

Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

10:35:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

10:53:00 00:26:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:22:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

11:24:00 00:08:54 Virgil Thomson Autumn Concertina

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner

Ann Mason Stockton, harp EMI 6612

11:42:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

11:50:00 00:06:35 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:14:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:23:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:29:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:36:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

12:46:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

13:34:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613

14:00:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

WCLV MIDDAY

14:02:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

14:08:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

14:19:00 00:08:30 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

14:24:00 00:12:44 Frank Bennett West Side Variants

London Symphony Orchestra Eric Stern

Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

14:54:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

MONDAY MOZART

15:00:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

15:11:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:21:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

15:51:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini

Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:06:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

16:11:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

16:26:00 00:04:26 Franz Waxman The Two Mrs. Carrolls: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:34:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

16:41:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

16:51:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

16:58:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

17:05:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

17:12:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G

Orchestra of Paris Daniel Barenboim

Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

17:22:00 00:12:46 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

17:38:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth

Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

17:46:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:52:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 "A Day in May"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:56:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:11 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin

Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

18:30:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

18:36:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

18:42:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

18:55:00 00:03:24 Turlough O'Carolan Planxty Burke

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat

Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:20:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Triple Concerto in C major Op 56

CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano;

Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

19:55:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:05 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

20:19:00 00:36:12 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko

Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

20:56:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert,

conductor; Emanuel Ax, piano

21:03:00 00:20:23 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D

21:23:00 00:28:00 Christopher Rouse Symphony No. 3

21:51:00 01:09:40 Richard Wagner (arr Alan Gilbert & Erich Leinsdorf) A Ring Journey

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:55 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:09:00 00:08:53 Guillaume Lekeu Larghetto for Cello & Ensemble

Ensemble Musique Oblique

Isabelle Veyrier, cello Harm Mundi 901455

23:20:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:29:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:42:00 00:04:42 Janis Medins Symphonic Suite: Aria

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

23:46:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:56:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592