Program Guide 07-10-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

00:34:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano;

Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus;

Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

01:38:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

02:09:00 00:26:09 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Karl Lo, piano Brioso 152

02:36:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster

Gil Shaham, violin DeutGram 431815

03:05:00 00:26:12 Robert Schumann String Quartet No. 1 in A minor Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

03:33:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta

Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

03:59:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano;

Ambrosian Singers EMI 65732

04:47:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi

Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

05:17:00 00:19:01 Franz Schubert Piano Sonata No. 1 in E

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

05:38:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

06:10:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:20:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G

City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe;

Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

06:32:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

06:40:00 00:05:04 Giuseppe Verdi I Lombardi: Gerusalem!

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti

Chicago Symphony Chorus Decca 430226

06:51:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Diplomat"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:10:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow

Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

07:15:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:22:00 00:02:19 Ennio Morricone The Untouchables: Main Theme

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1057

07:25:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:33:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:40:00 00:07:21 Petronio Franceschini Sonata for 2 Trumpets & Strings in D

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green

John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5017

07:51:00 00:02:59 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

07:55:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:05:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

08:10:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce

Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

08:20:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

08:31:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

08:40:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

08:55:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods

Michael Murray, organ Telarc 80218

08:56:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:13:31 Ralph Vaughan Williams Charterhouse Suite

Dalia Atlas Israel Chamber Orchestra Stradivari 8011

09:32:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier

Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:50:00 00:03:00 Alfredo Casella March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

09:55:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:11 Francis Poulenc Intermezzo No. 3 in A flat

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:04:00 00:02:42 Francesco Cilea Adriana Lecouvreur: Act 2 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:10:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

10:20:00 00:04:28 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:27:00 00:07:23 Sir Charles Villiers Stanford Scherzo from Symphony No. 3

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

10:36:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

10:54:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

11:29:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F

Combattimento Consort Olympia 342

11:40:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

11:48:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar;

Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

11:57:00 00:02:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:16:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:23:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:33:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:40:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

12:50:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

13:33:00 00:22:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

14:04:00 00:05:01 Ottorino Respighi The Pines of the Appian Way

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

14:09:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

14:24:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon

Anner Bylsma, cello Sony 62719

14:33:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:48:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS – a look at this weekend’s concerts

by the Cleveland Orchestra at the Blossom Music Center

15:00:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:15:00 00:20:00 Richard Wagner Die Walküre: excerpts

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi

Robert Hale, baritone; Gabriela Schnaut, soprano; Alessandra Marc, soprano;

Poul Elming, tenor; Anja Silja, soprano Decca 440371

15:40:00 00:08:48 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas

Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

16:07:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:11:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman

Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

16:30:00 00:03:23 John Williams The Lost World - Jurassic Park: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:36:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia, piano Sony 89690

16:41:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

16:54:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

17:05:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

17:12:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:22:00 00:13:07 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186041

17:39:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:46:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:52:00 00:03:04 Ola Gjeilo Ubi caritas

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

18:29:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras

Eric Ruske, horn Telarc 80367

18:38:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner

Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

18:47:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

18:55:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

19:23:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

CHAMBERFEST CLEVELAND: Riot (Like It’s 1913!) - Recorded Saturday, June 29 in Mixon Hall at CIM

Artists: Julie Albers, Noah Bendix-Balgley, Yehonatan Berick , Alexander Cohen, Diana Cohen,

Franklin Cohen, Robert deMaine, Amy Schwartz Moretti, Steve Moretti, Dmitri Murrath, Matan Porat, Orion Weiss

20:02:00 00:05:00 Matan Porat Stop-time

20:08:00 00:18:34 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 44 in E

20:28:00 00:34:30 Igor Stravinsky The Rite of Spring

21:04:00 00:36:47 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

21:40:00 00:19:24 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 in C

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Barbara Hendricks

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:29 Percy Grainger Dreamery

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:08:00 00:05:53 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:14:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:22:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:26:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:37:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Rosenkavalier

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:43:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:55:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137