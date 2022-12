Program Guide 06-28-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

00:33:00 00:20:06 Richard Wagner Wesendonck Liede

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

00:54:00 00:35:10 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

01:31:00 00:27:09 Michael Daugherty Letters from Lincoln

Spokane Symphony Eckart Preu Thomas Hampson, baritone E1 Music 7725

01:59:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

02:36:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:24:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

04:03:00 00:47:50 Ludwig van Beethoven Mass in C major Op 86

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Henriette Schellenberg, sopran;

Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Myron Myers, bass; Atlanta Symphony Chorus

Telarc 80248

04:52:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

05:13:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:37:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

05:54:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Sergei Babayan, piano Discover 920155

05:58:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:10:00 00:05:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

06:20:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

06:32:00 00:05:11 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

06:37:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:44:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:51:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:59:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

07:10:00 00:08:14 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

07:20:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

07:27:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

07:30:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:40:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

07:47:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:52:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

07:56:00 00:03:21 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

08:05:00 00:01:33 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: Ching-A

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

08:10:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

08:20:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

08:29:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

08:40:00 00:07:34 Samuel Barber Agnus Dei

Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

08:50:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:53:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:26:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

09:40:00 00:03:56 John Philip Sousa The Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

09:55:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

09:58:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:54 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:06:00 00:08:40 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:17:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

10:23:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:28:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

10:46:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:50:00 00:30:23 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 44849

11:24:00 00:06:39 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

11:30:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

11:39:00 00:09:06 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:41:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:46:00 00:09:35 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

11:50:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:21:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:31:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

12:40:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:48:00 00:11:51 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 45808

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:45 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

13:38:00 00:18:28 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 2 in B major Op 100

Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:50 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 3894

14:03:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:08:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

14:23:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

14:32:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

14:44:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

CHOICE CD’S

15:00:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:09:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

15:21:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

15:34:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:51 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

16:06:00 00:01:59 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

16:10:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

16:20:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

16:38:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:45:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

16:54:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:58:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

17:06:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:13:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:25:00 00:02:37 Ulrich Rühl The Elixir of Love for Tristan

NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

17:28:00 00:06:22 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:41:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder;

Gonzalo X. Ruiz, oboe;Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:45:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

17:55:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:12:45 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

Ying Quartet Sono Lumin 92143

18:22:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

18:26:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

18:30:00 00:12:20 Claude Debussy Pour le piano

Michel Beroff, piano Denon 18047

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:55 Joseph Joachim Henry IV Overture Op 7

Leon Botstein London Philharmonic Orchestra IMP 27

19:19:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:37 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

20:14:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

21:18:00 00:35:34 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

10:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,

Karen Mossberger, Professor of Public Administration at the University of Illinois, Chicago on "Digital Inclusion"

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:13 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

23:09:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:19:00 00:09:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 18 in C minor

Maggie Cole, fortepiano VirginClas 91172

23:28:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:56:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Yan Pascal Tortelier

BBC Philharmonic Chandos 9416