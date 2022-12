Program Guide 06-25-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

00:32:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

01:18:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

02:08:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

02:48:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

03:26:00 00:08:20 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange

Charles Bernard, cello; Christina Dahl, piano S&W 1

03:35:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

04:12:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

04:51:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:16:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

05:34:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

05:50:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

05:56:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 109

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:10:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

06:20:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:32:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

06:40:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:51:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March "El Capitán"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

06:55:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

07:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:10:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:20:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:24:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:25:00 00:06:44 George Gershwin Three Preludes

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:40:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:55:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

07:58:00 00:00:39 Henry Purcell The Indian Queen: Entrada

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

08:05:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

08:10:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

08:20:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:30:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

08:40:00 00:08:12 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

08:52:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:57:00 00:04:00 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

09:30:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

09:40:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin

Archiv 4777466

09:50:00 00:05:17 Gustave Charpentier Louise: Depuis le jour

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

10:02:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

10:06:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

10:17:00 00:04:09 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

10:23:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

10:31:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin;

Florian Deuter, violin Archiv 427619

10:46:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

10:50:00 00:29:10 Florent Schmitt La Tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

11:19:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C major

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

11:32:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D major Op 6

Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

11:40:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

11:51:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:28:00 00:07:05 Scott Joplin Solace

Gregory Brown, piano E1 Music 2041

12:37:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:44:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

12:56:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

13:40:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:34 Franz Waxman The Philadelphia Story: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

14:03:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:07:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

14:20:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

14:31:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp;

Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

14:43:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

14:55:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

WCLV ARTS PARTNERS

15:00:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

15:09:00 00:19:12 Ludwig van Beethoven Great Fugue in B flat major Op 133

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

15:22:00 00:21:42 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 1 in F minor Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:55:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

16:06:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:10:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

16:35:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

16:40:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

16:52:00 00:07:02 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

London Symphony Orchestra André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

16:55:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:06:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:06:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

17:10:00 00:11:19 Astor Piazzolla Le Grand Tango

Joanna Patterson Zakany, viola; Christina Dahl, piano S&W 1

17:20:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet "Greensleeves"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:40:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

17:50:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

17:55:00 00:02:46 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

18:23:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

18:27:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

18:31:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

19:18:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

19:54:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59

Lara Downes, piano Steinway 30016

19:57:00 00:02:08 Sergei Rachmaninoff Prelude in B major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:25:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

20:57:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

20:57:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Charles Dutoit; Gautier Capuçon, cello; Yuja Wang, piano

Claude Debussy: Images

Henri Dutilleux: Tout un monde Lointain

Maurice Ravel: La Valse

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:43 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Joshua Smith, flute; Frank Rosenwein, oboe; Christina Dahl, piano S&W 1

23:10:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:24:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

23:30:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:38:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

23:43:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:56:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112