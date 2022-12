Program Guide 06-24-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:40:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

01:04:00 00:30:32 Franz Liszt Symphonic Poem No. 1 "Things Heard

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

01:35:00 00:31:39 Michael Daugherty Mount Rushmore Pacific Symphony

Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

02:08:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

02:34:00 01:19:59 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

03:55:00 00:20:28 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83

Lang Lang, piano Sony 771901

04:17:00 00:23:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

04:41:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

05:15:00 00:19:33 Alan Hovhaness Symphony No. 1 Op 17

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3168

05:36:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

05:53:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

05:57:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:05:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:10:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin;

Hagai Shaham, violin Avie 2058

06:20:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

06:25:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:40:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

06:48:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

06:51:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:55:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:10:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:20:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

07:21:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

07:25:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

07:32:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

07:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:47:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

07:55:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

07:56:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

08:05:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

08:10:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

08:20:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

08:25:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:32:00 00:05:36 Gioacchino Rossini Stabat Mater: Amen

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

08:40:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

08:53:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

08:55:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

09:05:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:27:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:32:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

09:41:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

09:55:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

09:55:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:02:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

10:04:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

10:12:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

10:17:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

10:21:00 00:20:15 Michael Daugherty The Gospel According to Sister Aimee

Pacific Symphony Carl St. Clair Paul Jacobs, organ Naxos 559749

10:50:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

11:17:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

11:24:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:30:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

11:44:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

11:59:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

12:10:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:15:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:21:00 00:10:05 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:32:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:45:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

12:55:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

13:25:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

WCLV MIDDAY

14:30:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

14:32:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

14:35:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

14:42:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet;

Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

MONDAY MOZART

15:00:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

15:14:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:24:00 00:21:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 20 in D major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

15:53:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:55:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

16:06:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

16:10:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

16:19:00 00:05:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:40:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

16:46:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

16:52:00 00:08:21 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

16:55:00 00:02:21 Roland Dyens Tango en skaï

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:06:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder Apollo's Fire

Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

17:10:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

17:20:00 00:04:20 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80184

17:40:00 00:06:10 Michael Daugherty Mount Rushmore: Thomas Jefferson

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

17:40:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

17:50:00 00:08:03 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

17:55:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

18:21:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

18:25:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

18:29:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

19:14:00 00:41:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

20:16:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

23:11:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:21:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:28:00 00:09:09 Johann Friedrich Fasch Air from Concerto in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

23:39:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:45:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

23:57:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050