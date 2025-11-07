© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

November 7, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 311 | 56m 41s

Friday on the News Hour, flights are canceled amid the longest-ever government shutdown, while SNAP food benefits remain in legal limbo. As President Trump targets the agency in charge of jobs reports, we examine what other labor market data says about unemployment. Plus, Tucker Carlson hosts white nationalist and antisemite Nick Fuentes on his show, causing a rift in the Republican Party.

Aired: 11/06/25 | Expires: 12/07/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:15
PBS NewsHour
How the shutdown is impacting families who rely on SNAP
How the shutdown is impacting families who rely on SNAP benefits
Clip: S2025 E311 | 5:15
Watch 5:50
PBS NewsHour
News Wrap: Cornell reaches funding deal with White House
News Wrap: Cornell reaches $60M deal with Trump administration to restore funding
Clip: S2025 E311 | 5:50
Watch 4:01
PBS NewsHour
Shutdown talks deadlocked as airlines cancel flights
Congress remains deadlocked on ending shutdown as airlines forced to cancel flights
Clip: S2025 E311 | 4:01
Watch 8:17
PBS NewsHour
With government jobs report delayed, what other data reveals
With government jobs report delayed, what other data reveals about the economy
Clip: S2025 E311 | 8:17
Watch 8:42
PBS NewsHour
Carlson's interview with Fuentes exposes rift among GOP
Tucker Carlson's interview with antisemite Nick Fuentes exposes rift among Republicans
Clip: S2025 E311 | 8:42
Watch 8:03
PBS NewsHour
New book explores the fight between autocracy and democracy
In new book, Michael McFaul explores the global fight between autocracy and democracy
Clip: S2025 E311 | 8:03
Watch 10:23
PBS NewsHour
Capehart and Gorman on Democrats' election wins
Capehart and Gorman on Democrats' election wins and Trump's push to end the filibuster
Clip: S2025 E311 | 10:23
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E310 | 57:46
Watch 6:17
PBS NewsHour
Travelers brace for disruptions as FAA cuts air traffic
Travelers brace for major disruptions as FAA cuts air traffic amid shutdown
Clip: S2025 E310 | 6:17
