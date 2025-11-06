© 2025 Ideastream Public Media


PBS NewsHour

November 6, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 310 | 57m 46s

November 6, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 11/05/25 | Expires: 12/06/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:09
PBS NewsHour
Democrats dominate in first election since Trump's return
Democrats dominate in first election since Trump's return to White House
Clip: S2025 E309 | 6:09
Watch 6:17
PBS NewsHour
Trump's harmful policies fueled Democratic wins, says Hashmi
Trump's unpopular, harmful policies fueled Democratic wins, says Virginia's Ghazala Hashmi
Clip: S2025 E309 | 6:17
Watch 4:42
PBS NewsHour
News Wrap: Wing caught fire before UPS plane crashed
News Wrap: Wing caught fire and engine fell off UPS plane before crash, investigators say
Clip: S2025 E309 | 4:42
Watch 5:54
PBS NewsHour
Supreme Court questions Trump's authority to impose tariffs
Supreme Court justices question Trump's authority to impose sweeping tariffs
Clip: S2025 E309 | 5:54
Watch 4:29
PBS NewsHour
What the election results signal for next year's midterms
What the election results signal for next year's midterms
Clip: S2025 E309 | 4:29
Watch 7:27
PBS NewsHour
Democratic, GOP strategists on lessons learned from voters
Democratic and GOP strategists on what the parties learned from voters
Clip: S2025 E309 | 7:27
Watch 9:31
PBS NewsHour
In coal country, community works to heal political divisions
In Kentucky's coal country, a community is working to heal political divisions
Clip: S2025 E309 | 9:31
Watch 6:46
PBS NewsHour
Voters want focus on 'everyday Americans,' Jeffries says
Voters sent Washington a message to put 'everyday Americans first,' Jeffries says
Clip: S2025 E309 | 6:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E309 | 57:46
