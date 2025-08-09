© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 221 | 24m 09s

Saturday on PBS News Weekend, a new study highlights the growing health dangers of plastic pollution. As megafires become more common, an anthropologist gives a firsthand account of a historic season with the elite Los Padres Hotshots. History is made as a woman umpires a regular-season MLB game for the first time. Plus, scientists in South Africa make rhino horns radioactive to fight poaching.

Aired: 08/08/25 | Expires: 09/08/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:33
PBS NewsHour
New book recounts megafire season with Los Padres Hotshots
‘When It All Burns’ recounts a historic megafire season with the elite Los Padres Hotshots
Clip: S2025 E221 | 5:33
Watch 2:37
PBS NewsHour
News Wrap: Zelenskyy says Ukraine won’t cede land to Russia
News Wrap: Zelenskyy says Ukraine won’t give up territory to end war with Russia
Clip: S2025 E221 | 2:37
Watch 4:48
PBS NewsHour
Study highlights ‘grave’ health dangers of plastic pollution
New study highlights ‘grave, growing’ danger of plastic pollution to world’s health
Clip: S2025 E221 | 4:48
Watch 2:09
PBS NewsHour
Scientists make rhino horns radioactive to fight poachers
How radioactive rhino horns could help save the species from poachers
Clip: S2025 E221 | 2:09
Watch 5:31
PBS NewsHour
What Pawol’s MLB debut means for the future of women umpires
What Jen Pawol’s debut means for the future of women umpires in Major League Baseball
Clip: S2025 E221 | 5:31
Watch 5:56
PBS NewsHour
News Wrap: Thousands flee fire in mountains near LA
News Wrap: Thousands forced to flee Canyon Fire in mountains near LA
Clip: S2025 E220 | 5:56
Watch 4:48
PBS NewsHour
How Trump's census plan could reshape congressional maps
How Trump's census plan could reshape congressional maps
Clip: S2025 E220 | 4:48
Watch 5:41
PBS NewsHour
Gaza takeover won't end Hamas influence, Mideast expert says
Netanyahu's Gaza takeover won't end Hamas influence in the region, Mideast analyst says
Clip: S2025 E220 | 5:41
Watch 6:38
PBS NewsHour
Trump to meet with Putin for talks on ending Ukraine war
Trump will meet with Putin in Alaska for talks on ending Russia's war in Ukraine
Clip: S2025 E220 | 6:38
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E215 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E214 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E213 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E212 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E211 | 57:46