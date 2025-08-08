© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

August 8, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 220 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Israel moves to take over Gaza City in the latest escalation of the war with Hamas. President Trump says he will meet with Russian President Putin soon, as a deadline for Russia to agree to a ceasefire with Ukraine passes. Plus, recent natural disasters highlight FEMA's changing role under the Trump administration.

Aired: 08/07/25 | Expires: 09/07/25
PBS NewsHour
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
PBS NewsHour
PBS NewsHour
News Wrap: Thousands flee fire in mountains near LA
News Wrap: Thousands forced to flee Canyon Fire in mountains near LA
Clip: S2025 E220 | 5:56
PBS NewsHour
PBS NewsHour
How Trump's census plan could reshape congressional maps
How Trump's census plan could reshape congressional maps
Clip: S2025 E220 | 4:48
PBS NewsHour
PBS NewsHour
Gaza takeover won't end Hamas influence, Mideast expert says
Netanyahu's Gaza takeover won't end Hamas influence in the region, Mideast analyst says
Clip: S2025 E220 | 5:41
PBS NewsHour
PBS NewsHour
Israel decides to take Gaza City, sparking condemnation
Israel's government decides to take Gaza City, sparking condemnation and protests
Clip: S2025 E220 | 4:00
PBS NewsHour
PBS NewsHour
Trump to meet with Putin for talks on ending Ukraine war
Trump will meet with Putin in Alaska for talks on ending Russia's war in Ukraine
Clip: S2025 E220 | 6:38
PBS NewsHour
PBS NewsHour
Recent natural disasters highlight Trump's changes to FEMA
Federal response to recent disasters reveals impact of Trump's changes to FEMA
Clip: S2025 E220 | 6:31
PBS NewsHour
PBS NewsHour
Scientists face ecological, economic hurdles to save delta
Scientists face ecological and economic hurdles to save Mississippi River Delta
Clip: S2025 E220 | 8:24
PBS NewsHour
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on Israel's plans to control Gaza
Brooks and Capehart on Israel's plans to exert more control over Gaza
Clip: S2025 E220 | 10:03
PBS NewsHour
PBS NewsHour
A look at Trump's legal power as he threatens DC takeover
A look at Trump's legal authority over DC as he threatens federal takeover
Clip: S2025 E219 | 6:03
