© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

August 7, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 219 | 57m 46s

August 7, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 08/06/25 | Expires: 09/06/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 10:29
PBS NewsHour
Former prosecutor questions legitimacy of Bondi Russia probe
Former prosecutor questions legitimacy of Bondi’s Russia probe
Clip: S2025 E218 | 10:29
Watch 9:01
PBS NewsHour
How a county is using AI to help people find common ground
How a Kentucky community is using AI to help people find common ground
Clip: S2025 E218 | 9:01
Watch 7:46
PBS NewsHour
Composer reimagines Harvey Milk opera while rebuilding life
Composer reimagines his Harvey Milk opera while rebuilding life after traumatic injury
Clip: S2025 E218 | 7:46
Watch 7:17
PBS NewsHour
News Wrap: Army sergeant accused of shooting 5 soldiers
News Wrap: Army sergeant accused of shooting 5 soldiers at Fort Stewart
Clip: S2025 E218 | 7:17
Watch 7:51
PBS NewsHour
Expert says mRNA funding cut is 'dangerous' health decision
Federal mRNA funding cut is 'most dangerous public health decision' ever, expert says
Clip: S2025 E218 | 7:51
Watch 10:18
PBS NewsHour
Politicians pick their voters with partisan redistricting
How politicians are picking their voters with partisan redistricting
Clip: S2025 E218 | 10:18
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 9:07
PBS NewsHour
New book documents motivation and development of atomic bomb
'The Devil Reached Toward the Sky' documents motivation and development of the atomic bomb
Clip: S2025 E217 | 9:07
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E215 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E214 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E213 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E212 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E211 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
July 29, 2025 - PBS News Hour full episode
July 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E210 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
July 28, 2025 - PBS News Hour full episode
July 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E209 | 57:46