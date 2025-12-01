© 2025 Ideastream Public Media

America's Test Kitchen

The Ultimate Holiday Dinner Party

Season 26 Episode 2611 | 28m 53s

Test cook Antoinette Johnson makes host Julia Collin Davison Shrimp Cocktail. Gear Heads hosts Hannah Crowley and Lisa McManus share what expensive gadgets are worth the price. And Julia makes host Bridget Lancaster Easy Beef Tenderloin with Harissa Rub and Cilantro-Mint Relish.

Aired: 09/19/25 | Expires: 01/30/26
Distributed nationally by American Public Television
Watch 28:23
America's Test Kitchen
Pan-Seared Halibut and Ma’amoul
Pan-Seared Halibut with Wilted Bitter Greens, Ma’amoul; frozen puff pastry tasting
Episode: S26 E2608 | 28:23
Watch 27:56
America's Test Kitchen
Easy Chicken Dinners
Skillet-Roasted Chicken Breasts, Braised Chicken Thighs with Fennel; vegan chicken nuggets
Episode: S25 E2506 | 27:56
Watch 27:56
America's Test Kitchen
Savory Pies
Julia makes Cast Iron Chicken Pot Pie, Joe makes Fisherman’s Pie; science of eggplant
Episode: S25 E2507 | 27:56
Watch 27:55
America's Test Kitchen
Breakfast for a Crowd
Breakfast Taco Board, Deluxe Blueberry Pancakes; stand mixers review
Episode: S25 E2505 | 27:55
Watch 56:38
America's Test Kitchen
America's Test Kitchen Celebrates 25 Years
Celebrate the food, science, ingenuity and fun of 25 years of America's Test Kitchen.
Special: 56:38
Watch 27:15
America's Test Kitchen
Thanksgiving for a Small Group
Roast Turkey Breast with Gravy, Oatmeal Dinner Rolls; review of mops.
Episode: S23 E2313 | 27:15
Watch 26:46
America's Test Kitchen
Puerto Rican Cookout
Grilled Chicken with Adobo and Sazón, Pastelón; medium jarred salsa.
Episode: S23 E2326 | 26:46
Watch 26:45
America's Test Kitchen
French Pastries
Breton Kouign Amann, secrets for perfect Madeleines and the top pick for a banneton.
Episode: S23 E2309 | 26:45
Watch 24:55
America's Test Kitchen
Pork Chops and Blondies
Secrets to perfect Mustardy Apple Butter-Glazed Pork Chops and Browned Butter Blondies.
Episode: S22 E2221 | 24:55
Watch 24:53
America's Test Kitchen
Flavor-Packed Chicken Dinner
Broiled Chicken with Gravy and a new recipe for Skillet Roasted Broccoli.
Episode: S22 E2222 | 24:53
