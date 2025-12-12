© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is benefit for member through
Sign-In
Amanpour and Company

December 15, 2025

Season 2025 Episode 8054 | 55m 50s

Rabbi Gabi Kaltmann discusses Australia's mass shooting at a Hanukkah gathering. Conservative MP Alicia Kearns discusses Jimmy Lai's conviction in Hong Kong. Director Park Chan-Wook introduces his satire "No Other Choice." Sen. Andy Kim (D-NJ) shares how he has been impacted by caregiving for his father, and how the response to a growing Alzheimer's crisis ahead requires attention and compassion.

Aired: 12/14/25
Extras
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: S2025 E8062 | 55:46
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: S2025 E8061 | 55:27
Watch 55:31
Amanpour and Company
December 23, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: S2025 E8060 | 55:31
Watch 18:10
Amanpour and Company
NJ Sen. Andy Kim Opens Up About Father’s Alzheimer’s Diagnosis
Sen. Andy Kim shares the emotional journey since his father's Alzheimer's diagnosis.
Clip: S2025 E8054 | 18:10
Watch 55:40
Amanpour and Company
December 12, 2025
Ruti Teitel; Aria Florant; Jonathan Freedland; Kate Shaw
Episode: S2025 E8053 | 55:40
Watch 18:02
Amanpour and Company
Are We in a Constitutional Crisis? The Supreme Court Year in Review
Law professor Kate Shaw looks at some of the year's most significant SCOTUS cases.
Clip: S2025 E8053 | 18:02
Watch 17:38
Amanpour and Company
Trump 2.0: A “Hostile Takeover of Washington”
The New Yorker's Susan Glasser reflects on the themes defining U.S. politics in 2025.
Clip: S2025 E8052 | 17:38
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 11, 2025
Stefano Pozzebon; Leopoldo López; Shannon Heffernan; Julieta Martinelli; Susan Glasser
Episode: S2025 E8052 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 10, 2025
David Dimbleby; Kiran Desai; Zaynab Mohamed
Episode: S2025 E8051 | 55:50
Watch 18:11
Amanpour and Company
MN State Senator Reacts to Trump Calling Somali Immigrants “Garbage”
Minnesota State Senator Zaynab Mohamed discusses ICE raids and anti-Somali hate.
Clip: S2025 E8051 | 18:11
All
  • All
  • Amanpour and Company Season 2025
  • Amanpour and Company Season 2024
  • Amanpour and Company Season 2023
  • Amanpour and Company Season 2022
  • Amanpour and Company Season 2021
  • Amanpour and Company Season 2020
  • Amanpour and Company Season 2019
  • Amanpour and Company Season 2018
Watch 55:31
Amanpour and Company
December 23, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: S2025 E8060 | 55:31
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: S2025 E8062 | 55:46
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: S2025 E8061 | 55:27
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 30, 2025
Francis Collins; Mstyslav Chernov; Carly York
Episode: S2025 E8065 | 55:28
Watch 55:40
Amanpour and Company
December 12, 2025
Ruti Teitel; Aria Florant; Jonathan Freedland; Kate Shaw
Episode: S2025 E8053 | 55:40
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 11, 2025
Stefano Pozzebon; Leopoldo López; Shannon Heffernan; Julieta Martinelli; Susan Glasser
Episode: S2025 E8052 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 10, 2025
David Dimbleby; Kiran Desai; Zaynab Mohamed
Episode: S2025 E8051 | 55:50
Watch 55:43
Amanpour and Company
December 9, 2025
Celeste Wallander; Peter Frankopan; Mohammed bin Abdulrahman al-Thani; Kaja Kallas; David Remnick
Episode: S2025 E8050 | 55:43
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 8, 2025
Ahmed Al-Sharaa; Clare Sebastian; Demetre Daskalakis
Episode: S2025 E8049 | 55:50
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 5, 2025
Rupert Smith; Annie Lebovitz; Will Sommer
Episode: S2025 E8048 | 55:28