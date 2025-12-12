© 2025 Ideastream Public Media

Amanpour and Company

December 24, 2025

Season 2025 Episode 8061 | 55m 27s

Retired Army Lt. General Russel L. Honoré discusses his time serving the nation and the tests that our democracy is now facing. Chef Eugene Korolev and his partner Polina Sychova discuss preserving Ukrainian culture through food at their London restaurant Sino. Legendary documentarian Ken Burns discusses his latest 12-hour project, “The American Revolution.”

Aired: 12/14/25
Are We in a Constitutional Crisis? The Supreme Court Year in Review
Law professor Kate Shaw looks at some of the year's most significant SCOTUS cases.
Trump 2.0: A “Hostile Takeover of Washington”
The New Yorker's Susan Glasser reflects on the themes defining U.S. politics in 2025.
MN State Senator Reacts to Trump Calling Somali Immigrants “Garbage”
Minnesota State Senator Zaynab Mohamed discusses ICE raids and anti-Somali hate.
David Remnick on 100 Years of The New Yorker
Editor of The New Yorker David Remnick reflects on the magazine's 100th birthday.
