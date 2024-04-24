April 25, 2024

Extras
Kate Manne joins the show.
Anne Applebaum discusses her latest piece for The Atlantic.
Salman Rushdie reflects on the 2022 stabbing attack that almost ended his life.
Doris Kearns Goodwin joins the show.
Catherine Colonna; David Vardanyan; Doris Kearns Goodwin; Oksana Lyniv
Kori Schake; Nathalie Tocci; Abrahm Lustgarten; Zoya El-Miari
Zoya El-Miari discusses her experience as a Palestinian and Ukrainian refugee.
Maj. Gen Amos Yadlin; Ray Takeyh; Oleksandra Matviichuk; Bill Weir
Oleksandra Matviichuk joins the show.
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Amanpour and Company Season 2024
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Amanpour and Company Season 2023
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Amanpour and Company Season 2022
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Amanpour and Company Season 2021
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Amanpour and Company Season 2020
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Amanpour and Company Season 2019
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Amanpour and Company Season 2018
Catherine Colonna; David Vardanyan; Doris Kearns Goodwin; Oksana Lyniv
Kori Schake; Nathalie Tocci; Abrahm Lustgarten; Zoya El-Miari
Maj. Gen Amos Yadlin; Ray Takeyh; Oleksandra Matviichuk; Bill Weir
Petr Pavel; David Sanger; Terence Blanchard
Tamir Hayman; Tareq Abu Azzoum; Akbar Shahid Ahmed
Mark Esper; Mohammed Shia al-Sudani; Simon Harris; Jonathan Vigliotti
Daniel C. Kurtzer; Neal Katyal; Eddie Glaude Jr.
Mary Ziegler; Tom Perriello; Percival Everett; Bill Clinton; Tony Blair; Bertie Ahern
Joey Jackson and Ann Olivarius; Yusef Salaam; Juliette Kayyem