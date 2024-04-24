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Amanpour and Company

April 25, 2024

Season 2024 Episode 6214 | 55m 44s

Legal expert Emily Bazelon breaks down Trump's many ongoing legal battles. Former NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller explains how a $61 billion aid package to Ukraine can best be used. Harriet Harman is the U.K.’s longest continuously serving female politician and joins to discuss. "Down Girl: The Logic of Misogyny" author Kate Manne on the Sydney stabbings.

Aired: 04/24/24
Extras
Watch 17:46
Amanpour and Company
From UCSB Shooting to Sydney Mall Stabbing: The Violence of Misogyny
Kate Manne joins the show.
Clip: S2024 E6214 | 17:46
Watch 55:25
Amanpour and Company
April 24, 2024
David Lammy; Salman Rushdie; Anne Applebaum
Episode: S2024 E6213 | 55:25
Watch 18:22
Amanpour and Company
Anne Applebaum: The GOP’s Pro-Russia Caucus Lost. Now Ukraine Has to Win
Anne Applebaum discusses her latest piece for The Atlantic.
Clip: S2024 E6213 | 18:22
Watch 4:35
Amanpour and Company
Salman Rushdie on Being Violently Attacked and the Love That Healed Him
Salman Rushdie reflects on the 2022 stabbing attack that almost ended his life.
Clip: S2024 E6213 | 4:35
Watch 18:26
Amanpour and Company
Doris Kearns Goodwin’s “Unfinished” Love Letter to the 60s and Her Late Husband
Doris Kearns Goodwin joins the show.
Clip: S2024 E6212 | 18:26
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 23, 2024
Catherine Colonna; David Vardanyan; Doris Kearns Goodwin; Oksana Lyniv
Episode: S2024 E6212 | 55:53
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 22, 2024
Kori Schake; Nathalie Tocci; Abrahm Lustgarten; Zoya El-Miari
Episode: S2024 E6211 | 55:53
Watch 16:46
Amanpour and Company
Palestinian-Ukrainian Refugee Zoya El-Miari: “Both Sides of Me Are Worth Living”
Zoya El-Miari discusses her experience as a Palestinian and Ukrainian refugee.
Clip: S2024 E6211 | 16:46
Watch 55:44
Amanpour and Company
April 19, 2024
Maj. Gen Amos Yadlin; Ray Takeyh; Oleksandra Matviichuk; Bill Weir
Episode: S2024 E6210 | 55:44
Watch 18:16
Amanpour and Company
Nobel Laureate Investigating Russian War Crimes: Ukraine Needs U.S. Aid Now
Oleksandra Matviichuk joins the show.
Clip: S2024 E6210 | 18:16
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Watch 55:25
Amanpour and Company
April 24, 2024
David Lammy; Salman Rushdie; Anne Applebaum
Episode: S2024 E6213 | 55:25
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 23, 2024
Catherine Colonna; David Vardanyan; Doris Kearns Goodwin; Oksana Lyniv
Episode: S2024 E6212 | 55:53
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 22, 2024
Kori Schake; Nathalie Tocci; Abrahm Lustgarten; Zoya El-Miari
Episode: S2024 E6211 | 55:53
Watch 55:44
Amanpour and Company
April 19, 2024
Maj. Gen Amos Yadlin; Ray Takeyh; Oleksandra Matviichuk; Bill Weir
Episode: S2024 E6210 | 55:44
Watch 55:27
Amanpour and Company
April 18, 2024
Petr Pavel; David Sanger; Terence Blanchard
Episode: S2024 E6209 | 55:27
Watch 55:42
Amanpour and Company
April 17, 2024
Tamir Hayman; Tareq Abu Azzoum; Akbar Shahid Ahmed
Episode: S2024 E6208 | 55:42
Watch 55:40
Amanpour and Company
April 16, 2024
Mark Esper; Mohammed Shia al-Sudani; Simon Harris; Jonathan Vigliotti
Episode: S2024 E6207 | 55:40
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 15, 2024
Daniel C. Kurtzer; Neal Katyal; Eddie Glaude Jr.
Episode: S2024 E6206 | 55:53
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 12, 2024
Mary Ziegler; Tom Perriello; Percival Everett; Bill Clinton; Tony Blair; Bertie Ahern
Episode: S2024 E6205 | 55:53
Watch 55:53
Amanpour and Company
April 11, 2024
Joey Jackson and Ann Olivarius; Yusef Salaam; Juliette Kayyem
Episode: S2024 E6204 | 55:53