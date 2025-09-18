WCLV Program Guide 09-19-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Poulenc, Francis Trois mouvements perpétuels (1918) Richard Stoltzman, cl; Nancy Allen, h

Mozart, Wolfgang Amadeus Flute and Harp Concerto in C, K. 299 Lily Laskine, h; Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard

Price, Florence Concert Overture No. 1 Württemberg Phil/John Jeter

Perkinson, Coleridge-Taylor Worship: A Concert Overture (2001) Royal Scottish National Orch/Kellen Gray Linn

Trad, American Spiritual, Saints Bound for Heaven Robert Shaw Festival Singers/Robert Shaw

Musto, John Five Concert Rags John Musto, p

Joplin, Scott The Easy Winners: A Ragtime Two-Step (1901) Richard Glazier, p

Tchaikovsky, Peter Symphony No. 4 in F minor, Op. 36 Colorado Sym/Marin Alsop

Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, clavichord

Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 27 Michael Landrum, p

Wieniawski, Henryk Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 Bomsori Kim, v; Warsaw Philharmonic Orchestra/Jacek Kaspszyk

Poldowski Dansons la Gigue Lauralyn Kolb, s; Don McMahon, p

Larsson, Lars-Erik Barococo Suite, Op 64 New York Scandia Sym/Dorrit Matson

Pachelbel, Johann String Suite in G Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard

Böhm, Georg Clavier Suite in E-Flat Rinaldo Alessandrini, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kuhlau, Friedrich Lulu, oder die Zauberflöte Rummel, s; Friboe, s; Orvad, ms; Danish Radio Sym Orch/Schonwandt

Kuhlau, Friedrich Lulu, oder die Zauberflöte Danish Radio Sym Orch/Michael Schonwandt

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 La Cetra/Andrea Marcon

Hovhaness, Alan Mystic Flute, Op 22 Sahan Arzruni, p

Nielsen, Carl Symphony #3, Op 27, Sinfonia espansiva London Sym Orch/Sir Colin Davis

Loewe, Carl Song, Brautkranzlied Jan Tobow, t; Cord Garben, p

Brahms, Johannes Four Serious Songs, Op. 121 Daniel Shafran, vc; Anton Ginzburg, p

Beethoven, Ludwig van String Quartet no.11 in f minor, Op.95, Serioso Indianapolis Sym/Raymond Leppard

Beethoven, Ludwig van Prelude and Fugue in e Perez String Quartet

Liszt, Franz Prelude and Fugue in a after BACH Leslie Howard, p

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 146, Wir müssen durch viel Trübsal Florilegium

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 151, Süsser Trost, mein Jesus kömmt (Sweet consolation) Cathedral Singers/Richard Proulx

Mozart, Wolfgang Amadeus Andante in F, K. 616 David Higgs, o

Beethoven, Ludwig van Andante and Variations in D, WoO 44/2 Maria Scivittaro, m; Robert Veyron-Lacroix, hc

Vivaldi, Antonio Mandolin Concerto in C, R 425 Europa Galante/Fabio Biondi

Debussy, Claude Suite, Pour le piano Michael Houstoun, p

Kraus, Josef Martin Sinfonia in c# Örebro Chamber Orch/Göran W Nilson

Haydn, Franz Joseph Piano Sonata No. 4 in G, H XVI:G1 Lola Odiaga, forte-p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Paulo Bellinati: Jongo (1988)

Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque (1930)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Anonymous: God Save the Queen (1730)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)

Thomas Tallis: If Ye Love Me (1560)

Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)

Moritz Moszkowski: By the Cradle (1896)

John Philip Sousa: March 'Ancient and Honorable Artillery Company' (1924)

John Field: Nocturne No. 1 in E-Flat (1812)

Claude Debussy: Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum (1908)

Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Cattle (1936)

John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981)

Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940)

Cole Porter: Can-Can: Overture (1953)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Clara Schumann: Romance in e-Flat (1839)

Joseph Haydn: Symphony No. 79 in F (1783)

Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto (1755)

Alberto Ginastera: Panamb : Suite (1940)

Claude Debussy: String Quartet in g (1893)

Carlos Chavez: Symphony No. 2 'Sinfon a India' (1936)

Isaac Albeniz: Iberia: Almer a (1907)

Joaquin Rodrigo: Finale from Concierto Andaluz (1967)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 9 (1894)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Charles Villiers Stanford: Symphony No. 3 in f 'Irish' (1887)

Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G (1778)

Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)

Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird (1849)

John Taverner: Magnificat5 (1540)

Franz Schreker: Ein Tanzspiel: Menuett (1908)

Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800)

Giovanni Bottesini: Grand Duo Concertante (1850)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Agustin Barrios: Waltz No. 3 in d (1919)

Gerald Finzi: Concerto for Small Orchestra & Solo Violin (1927)

Pedro I of Brazil: Finale from 'Te Deum' (1820)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Camille Saint-Saens: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1859)

Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)

Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet (1950)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 (1786)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Sir Edward Elgar: Lux aeterna ['Nimrod'] (1899)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 59 in g 'Rider' (1793)

Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)

Joaquin Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite (1951)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR

Sergei Taneyev: Adagio from Symphony No. 4 (1898)

Gabriel Faure : Adagio from Piano Quartet No. 1 (1879)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Traditional: The Water is Wide

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Path tique' (1799)

Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' (1920)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Jean-Paul- gide Martini: Plaisir d'amour (1784)