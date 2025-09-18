© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-19-2025

Ideastream Public Media
Published September 18, 2025 at 6:35 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Poulenc, Francis              Trois mouvements perpétuels (1918)       Richard Stoltzman, cl; Nancy Allen, h        
Mozart, Wolfgang Amadeus         Flute and Harp Concerto in C, K. 299       Lily Laskine, h; Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard
Price, Florence  Concert Overture No. 1  Württemberg Phil/John Jeter      
Perkinson, Coleridge-Taylor        Worship: A Concert Overture (2001)        Royal Scottish National Orch/Kellen Gray           Linn      
Trad, American Spiritual, Saints Bound for Heaven            Robert Shaw Festival Singers/Robert Shaw  
Musto, John       Five Concert Rags          John Musto, p   
Joplin, Scott       The Easy Winners: A Ragtime Two-Step (1901)  Richard Glazier, p            
Tchaikovsky, Peter          Symphony No. 4 in F minor, Op. 36          Colorado Sym/Marin Alsop    
Bach, Johann Sebastian               Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach               Joseph Payne, clavichord           
Chopin, Frédéric              Nocturnes, Op. 27           Michael Landrum, p        
Wieniawski, Henryk        Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 Bomsori Kim, v; Warsaw Philharmonic Orchestra/Jacek Kaspszyk             
Poldowski           Dansons la Gigue            Lauralyn Kolb, s; Don McMahon, p             
Larsson, Lars-Erik           Barococo Suite, Op 64   New York Scandia Sym/Dorrit Matson
Pachelbel, Johann           String Suite in G               Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard             
Böhm, Georg     Clavier Suite in E-Flat     Rinaldo Alessandrini, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Kuhlau, Friedrich             Lulu, oder die Zauberflöte             Rummel, s; Friboe, s; Orvad, ms; Danish Radio Sym Orch/Schonwandt         
Kuhlau, Friedrich             Lulu, oder die Zauberflöte             Danish Radio Sym Orch/Michael Schonwandt           
Mozart, Wolfgang Amadeus         The Magic Flute, K. 620 La Cetra/Andrea Marcon          
Hovhaness, Alan              Mystic Flute, Op 22         Sahan Arzruni, p          
Nielsen, Carl      Symphony #3, Op 27, Sinfonia espansiva             London Sym Orch/Sir Colin Davis   
Loewe, Carl        Song, Brautkranzlied      Jan Tobow, t; Cord Garben, p    
Brahms, Johannes          Four Serious Songs, Op. 121      Daniel Shafran, vc; Anton Ginzburg, p        
Beethoven, Ludwig van  String Quartet no.11 in f minor, Op.95, Serioso    Indianapolis Sym/Raymond Leppard 
Beethoven, Ludwig van  Prelude and Fugue in e  Perez String Quartet     
Liszt, Franz         Prelude and Fugue in a after BACH          Leslie Howard, p              
Bach, Johann Sebastian               Cantata No. 146, Wir müssen durch viel Trübsal               Florilegium        
Bach, Johann Sebastian               Cantata No. 151, Süsser Trost, mein Jesus kömmt (Sweet consolation)        Cathedral Singers/Richard Proulx           
Mozart, Wolfgang Amadeus         Andante in F, K. 616       David Higgs, o  
Beethoven, Ludwig van  Andante and Variations in D, WoO 44/2  Maria Scivittaro, m; Robert Veyron-Lacroix, hc          
Vivaldi, Antonio  Mandolin Concerto in C, R 425   Europa Galante/Fabio Biondi            
Debussy, Claude              Suite, Pour le piano         Michael Houstoun, p      
Kraus, Josef Martin         Sinfonia in c#     Örebro Chamber Orch/Göran W Nilson             
Haydn, Franz Joseph     Piano Sonata No. 4 in G, H XVI:G1          Lola Odiaga, forte-p             

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)
Paulo Bellinati: Jongo (1988)
Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque (1930)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)
Anonymous: God Save the Queen (1730)
Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)
Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 (1791)
Thomas Tallis: If Ye Love Me (1560)
Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)
Moritz Moszkowski: By the Cradle (1896)
John Philip Sousa: March 'Ancient and Honorable Artillery Company' (1924)
John Field: Nocturne No. 1 in E-Flat (1812)
Claude Debussy: Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum (1908)
Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Cattle (1936)
John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981)
Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940)
Cole Porter: Can-Can: Overture (1953)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)
Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)
Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)
Clara Schumann: Romance in e-Flat (1839)
Joseph Haydn: Symphony No. 79 in F (1783)
Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto (1755)
Alberto Ginastera: Panamb : Suite (1940)
Claude Debussy: String Quartet in g (1893)
Carlos Chavez: Symphony No. 2 'Sinfon a India' (1936)
Isaac Albeniz: Iberia: Almer a (1907)
Joaquin Rodrigo: Finale from Concierto Andaluz (1967)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)
Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 9 (1894)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Sir Charles Villiers Stanford: Symphony No. 3 in f 'Irish' (1887)
Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G (1778)
Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)
Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird (1849)
John Taverner: Magnificat5 (1540)
Franz Schreker: Ein Tanzspiel: Menuett (1908)
Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800)
Giovanni Bottesini: Grand Duo Concertante (1850)
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)
Agustin Barrios: Waltz No. 3 in d (1919)
Gerald Finzi: Concerto for Small Orchestra & Solo Violin (1927)
Pedro I of Brazil: Finale from 'Te Deum' (1820)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)
Camille Saint-Saens: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1859)
Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)
Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet (1950)
Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 (1786)
Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)
Sir Edward Elgar: Lux aeterna ['Nimrod'] (1899)
Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 59 in g 'Rider' (1793)
Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)
Joaquin Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite (1951)
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR
Sergei Taneyev: Adagio from Symphony No. 4 (1898)
Gabriel Faure : Adagio from Piano Quartet No. 1 (1879)
Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)
Traditional: The Water is Wide
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)
Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Path tique' (1799)
Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' (1920)
Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)
Jean-Paul- gide Martini: Plaisir d'amour (1784)
