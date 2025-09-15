© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-15-2025

Ideastream Public Media
Published September 15, 2025 at 6:16 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Bach, Johann Sebastian               Chorale Prelude, Jesus Christus, unser Heiland BWV 665             Lionel Rogg, o   Harmonia Mundi               HMX-290772.833 (12)    Bach: Complete Organ Works 5:10 
0:05:10 Telemann, Georg Philipp              Overture (Suite) in G, Bourlesque de Quixotte               Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz    RCA-DHM          77321-2               Telemann: Suites (Overtures), Concerto 20:12 
0:26:52 Ponce, Manuel  Arrulladora mexicana      Jorge Federico Osorio, p              Cedille               CDR-9000221    Conciertos Románticos  3:36 
0:30:28 Castro, Ricardo Piano Concerto in a, Op. 22         Jorge Federico Osorio, p;  Minería Sym Orch/Carlos Miguel Prieto   Cedille  CDR-9000221    Conciertos Románticos  23:55 
0:54:23 Rameau, Jean-Philippe  Nouvelles suite de pièces de clavecin (1728)        Jorge Federico Osorio, p           Cedille  CDR-90000197  Jorge Federico Osorio: The French Album               1:33 
1:00:00 Handel, George Frideric Ode for St Cecilia's Day (1739)   English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv           419220-2             Ode For St.Cecilia's Day              5:12 
1:05:12 Greene, Maurice              Overture #4 in E               Baroque Band/Garry Clarke               Cedille  CDR-90000152  Maurice Greene Overtures          6:30 
1:11:42 Arne, Thomas    Overture #2 in A               Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood             L'Oiseau Lyre    4759117              Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 6:20 
1:19:51 Schumann, Robert          Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, Rhenish               Philharmonia/Christian Thielemann          DG         459680-2             n/a         35:30:00 
1:55:21 Schumann, Clara             Song, The Wanderer      Susan Gritton, s; Eugene Asti, p               Hyperion             CDA-67249         The Songs of Clara Schumann   1:45 
2:00:00 Saint-Saens, Camille      Les Barbares     Saint-Étienne Loire Sym/Laurent Campellone        Palazzetto Bru Zane        ES-1017 (2)        Les Barbares     5:47 
2:05:47 Massenet, Jules               Hérodiade (1881)             New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce             Naxos   8.553124             MASSENET: Orchestral Suites Nos. 1- 3 / Herodiade               9:26 
2:15:13 Royer, Pancrace              Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg               Alpha     953 (2)  Pyrrhus 6:41 
2:21:54 Mondonville        Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski      Erato               45715-2 (2)        MONDONVILLE: Titon et l'Aurore             1:29 
2:23:23 Higdon  Violin Concerto  Hilary Hahn, v; Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko          DG               B0014698-02      Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos  31:58:00 
2:55:21 Jacquet de la Guerre, Elisabeth  Clavier Suite No. 1 in d   Sarah Cahill, p   FHR               FHR-132             The Future is Female, Vol 2, The Dance 1:47 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Bizet, Georges  The Carmen Ballet          Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz               EMI/Ang              CDC7-47198-2  n/a         5:17 
3:05:17 Shchedrin, Rodion           Basso ostinato   Dmitry Paperno, p            Cedille  CDR-90000007            Uncommon Encores       4:02 
3:09:19 Holst, Gustav     St Paul's Suite, Op. 29, No. 2      Lake Effect Clarinet Quartet               Lake Effect Clarinet Quartet         n/a         Cooler By the Lake          1:50 
3:11:09 Rimsky-Korsakov, Nicolai            Scheherazade, Op. 35    Royal Phil/Leopold Stokowski           RCA      88691916852 (14)           Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Russian Easter Overture 44:15:00 
3:55:24 Rimsky-Korsakov, Nicolai            Four Romances, Op. 4   Alexey Martynov, t; Aristote Konstantinidi, p  Chant du Monde               LDC-288038/40 (3)         n/a         1:32 
4:00:00 Soler, Antonio    Clavier Sonata #41 in E-Flat        Maggie Cole, forte-p       Virgin               91172-2               n/a         5:36 
4:05:36 Soler, Antonio    Andaluz               Prague Chamber Cho, Virtuosi di Praga/Pavel Baxa               Discover Int'l      DICD-920300     n/a         7:18 
4:12:54 Turina, Joaquin Tres danzas andaluzas, Op 8      David Buechner, p               Connoisseur       CD-4186              Turina: Mujeres Española             12:30 
4:27:04 Falla, Manuel de              El amor brujo (1915)       Leontyne Price, s; Chicago Sym Orch/Fritz Reiner             RCA      62586-2               Spain     27:35:00 
4:54:39 Hallé, Adam de la            Or est Bayard    Les Menestriers Picards Calliope               CAL-9512            Josquin Des Près / Robin & Marion          1:26 
5:00:00 Liszt, Franz         Six Consolations (1849-50)          Tzimon Barto, p EMI/Ang               CDC7-49566-2  Best Piano Classics 100 4:57 
5:04:57 Liszt, Franz         Hungarian Rhapsody No. 9 in E-flat, Carnival in Pest               Philharmonia Hungarica/Willi Boskovsky EMI/Ang              CDM7-64627-2  n/a               11:04 
5:16:01 Doppler, Albert Franz      Andante and Rondo, Op 25          Jean-Pierre Rampal, f; Claudi Arimany, f; John Steele Ritter, p   Delos    DE-3212              Chamber Music - DOPPLER, F. / KUHLAU, F. / MOZART, W.A. / BOHM, T. / HUGUES, L. (Romantic Music for 2 Flutes and Piano)         8:13 
5:26:04 Monti, Vittorio    Czárdás               Evelyn Glennie, per; National Phil/Barry Wordsworth               RCA      60242-2-RC        Rhythm Song     5:13 
5:31:17 Strauss II, Johann            Die Fledermaus Philippe Djokic, v, Nova Scotia Sym Orch/Boris Brott Radio Canada Int'l           SMCD-5062       With Glowing Hearts       4:31 
5:35:48 Strauss II, Johann            Ritter Pasman, Op. 441  National Phil/Richard Bonynge               London  430852-2 (2)      Johann Strauss II: Aschenbrodel (Cinderella)       17:45 
5:53:33 Strauss II, Johann            Waltzes, Du und Du, Op. 367 (fr Die Fledermaus)               Tubadours          Crystal  CD-420 The Mighty Tubadours   1:52 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Fred Cornell: Carmen Ohio (1902)
Scott Joplin: Solace (1909)
Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet (1891)
Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908)
Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica (1931)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)
Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)
Henry Fillmore: March 'King Karl King' (1950)
E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon (1948)
Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)
Traditional: The Cuckoo
Jenö Hubay: Idylle from Suite for Violin & Orchestra (1878)
Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango (1910)
Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)
Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)
Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014)
Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Pastoral (1918)
Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte (1959)
Wilhelm Friedemann Bach: Symphony for Strings in F 'Dissonant' (1740)
John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1801)
Camargo Guàrnieri: Dansa negra (1946)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 7 'Razumovsky No. 1' (1806)
Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Bassoon Concerto (1774)
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)
Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance (1876)
George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)
George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)
Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)
Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade (1893)
Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode 'La Ricordanza' (1822)
Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite for 3 Oboes & Bassoon
David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)
Frédéric Chopin: Rondo in C (1828)
Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 (1785)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E-Flat (1778)
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Johannes Brahms: Piano Quintet in f (1864)
Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)
Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)
Isaac Albéniz: España: Tango (1890)
George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)
Horatio Parker: Scherzo for Strings (1883)
Franz Schubert: Fourteen Waltzes (1825)
Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)
Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)
Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)
Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845)
Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars (1962)
Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)
Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)
Jenö Hubay: Fantaisie brillante on 'Carmen' (1882)
Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)
Jenö Hubay: Hejre Kati (1890)
Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925)
Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings (1933)
Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 'Linz' (1783)
Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)
Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)
Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)
Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 (1874)
Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)
Antonín Dvorák: Legend No. 1 (1881)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Xavier Montsalvatge: Concierto breve (1953)
Vítezslav Novák: Slovak Suite (1903)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)
E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)
Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)
Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)
Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)
Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)
Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)
Samuel Coleridge-Taylor: Minuet & Trio (1895)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)
Arts & Culture