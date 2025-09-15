WCLV Program Guide 09-15-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, Jesus Christus, unser Heiland BWV 665 Lionel Rogg, o Harmonia Mundi HMX-290772.833 (12) Bach: Complete Organ Works 5:10

0:05:10 Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in G, Bourlesque de Quixotte Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz RCA-DHM 77321-2 Telemann: Suites (Overtures), Concerto 20:12

0:26:52 Ponce, Manuel Arrulladora mexicana Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-9000221 Conciertos Románticos 3:36

0:30:28 Castro, Ricardo Piano Concerto in a, Op. 22 Jorge Federico Osorio, p; Minería Sym Orch/Carlos Miguel Prieto Cedille CDR-9000221 Conciertos Románticos 23:55

0:54:23 Rameau, Jean-Philippe Nouvelles suite de pièces de clavecin (1728) Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000197 Jorge Federico Osorio: The French Album 1:33

1:00:00 Handel, George Frideric Ode for St Cecilia's Day (1739) English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 419220-2 Ode For St.Cecilia's Day 5:12

1:05:12 Greene, Maurice Overture #4 in E Baroque Band/Garry Clarke Cedille CDR-90000152 Maurice Greene Overtures 6:30

1:11:42 Arne, Thomas Overture #2 in A Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 6:20

1:19:51 Schumann, Robert Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, Rhenish Philharmonia/Christian Thielemann DG 459680-2 n/a 35:30:00

1:55:21 Schumann, Clara Song, The Wanderer Susan Gritton, s; Eugene Asti, p Hyperion CDA-67249 The Songs of Clara Schumann 1:45

2:00:00 Saint-Saens, Camille Les Barbares Saint-Étienne Loire Sym/Laurent Campellone Palazzetto Bru Zane ES-1017 (2) Les Barbares 5:47

2:05:47 Massenet, Jules Hérodiade (1881) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce Naxos 8.553124 MASSENET: Orchestral Suites Nos. 1- 3 / Herodiade 9:26

2:15:13 Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg Alpha 953 (2) Pyrrhus 6:41

2:21:54 Mondonville Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski Erato 45715-2 (2) MONDONVILLE: Titon et l'Aurore 1:29

2:23:23 Higdon Violin Concerto Hilary Hahn, v; Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko DG B0014698-02 Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos 31:58:00

2:55:21 Jacquet de la Guerre, Elisabeth Clavier Suite No. 1 in d Sarah Cahill, p FHR FHR-132 The Future is Female, Vol 2, The Dance 1:47

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Bizet, Georges The Carmen Ballet Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz EMI/Ang CDC7-47198-2 n/a 5:17

3:05:17 Shchedrin, Rodion Basso ostinato Dmitry Paperno, p Cedille CDR-90000007 Uncommon Encores 4:02

3:09:19 Holst, Gustav St Paul's Suite, Op. 29, No. 2 Lake Effect Clarinet Quartet Lake Effect Clarinet Quartet n/a Cooler By the Lake 1:50

3:11:09 Rimsky-Korsakov, Nicolai Scheherazade, Op. 35 Royal Phil/Leopold Stokowski RCA 88691916852 (14) Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Russian Easter Overture 44:15:00

3:55:24 Rimsky-Korsakov, Nicolai Four Romances, Op. 4 Alexey Martynov, t; Aristote Konstantinidi, p Chant du Monde LDC-288038/40 (3) n/a 1:32

4:00:00 Soler, Antonio Clavier Sonata #41 in E-Flat Maggie Cole, forte-p Virgin 91172-2 n/a 5:36

4:05:36 Soler, Antonio Andaluz Prague Chamber Cho, Virtuosi di Praga/Pavel Baxa Discover Int'l DICD-920300 n/a 7:18

4:12:54 Turina, Joaquin Tres danzas andaluzas, Op 8 David Buechner, p Connoisseur CD-4186 Turina: Mujeres Española 12:30

4:27:04 Falla, Manuel de El amor brujo (1915) Leontyne Price, s; Chicago Sym Orch/Fritz Reiner RCA 62586-2 Spain 27:35:00

4:54:39 Hallé, Adam de la Or est Bayard Les Menestriers Picards Calliope CAL-9512 Josquin Des Près / Robin & Marion 1:26

5:00:00 Liszt, Franz Six Consolations (1849-50) Tzimon Barto, p EMI/Ang CDC7-49566-2 Best Piano Classics 100 4:57

5:04:57 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 9 in E-flat, Carnival in Pest Philharmonia Hungarica/Willi Boskovsky EMI/Ang CDM7-64627-2 n/a 11:04

5:16:01 Doppler, Albert Franz Andante and Rondo, Op 25 Jean-Pierre Rampal, f; Claudi Arimany, f; John Steele Ritter, p Delos DE-3212 Chamber Music - DOPPLER, F. / KUHLAU, F. / MOZART, W.A. / BOHM, T. / HUGUES, L. (Romantic Music for 2 Flutes and Piano) 8:13

5:26:04 Monti, Vittorio Czárdás Evelyn Glennie, per; National Phil/Barry Wordsworth RCA 60242-2-RC Rhythm Song 5:13

5:31:17 Strauss II, Johann Die Fledermaus Philippe Djokic, v, Nova Scotia Sym Orch/Boris Brott Radio Canada Int'l SMCD-5062 With Glowing Hearts 4:31

5:35:48 Strauss II, Johann Ritter Pasman, Op. 441 National Phil/Richard Bonynge London 430852-2 (2) Johann Strauss II: Aschenbrodel (Cinderella) 17:45

5:53:33 Strauss II, Johann Waltzes, Du und Du, Op. 367 (fr Die Fledermaus) Tubadours Crystal CD-420 The Mighty Tubadours 1:52

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Fred Cornell: Carmen Ohio (1902)

Scott Joplin: Solace (1909)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet (1891)

Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908)

Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica (1931)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Henry Fillmore: March 'King Karl King' (1950)

E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon (1948)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Traditional: The Cuckoo

Jenö Hubay: Idylle from Suite for Violin & Orchestra (1878)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango (1910)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)

Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Pastoral (1918)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte (1959)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony for Strings in F 'Dissonant' (1740)

John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1801)

Camargo Guàrnieri: Dansa negra (1946)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 7 'Razumovsky No. 1' (1806)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Bassoon Concerto (1774)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance (1876)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade (1893)

Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode 'La Ricordanza' (1822)

Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite for 3 Oboes & Bassoon

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Frédéric Chopin: Rondo in C (1828)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 (1785)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E-Flat (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: Piano Quintet in f (1864)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

Horatio Parker: Scherzo for Strings (1883)

Franz Schubert: Fourteen Waltzes (1825)

Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars (1962)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Jenö Hubay: Fantaisie brillante on 'Carmen' (1882)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

Jenö Hubay: Hejre Kati (1890)

Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 'Linz' (1783)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)

Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 (1874)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Antonín Dvorák: Legend No. 1 (1881)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Xavier Montsalvatge: Concierto breve (1953)

Vítezslav Novák: Slovak Suite (1903)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

1:00:00 Handel, George Frideric Ode for St Cecilia's Day (1739) English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 419220-2 Ode For St.Cecilia's Day 5:12

1:05:12 Greene, Maurice Overture #4 in E Baroque Band/Garry Clarke Cedille CDR-90000152 Maurice Greene Overtures 6:30

1:11:42 Arne, Thomas Overture #2 in A Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 6:20

1:19:51 Schumann, Robert Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, Rhenish Philharmonia/Christian Thielemann DG 459680-2 n/a 35:30:00

1:55:21 Schumann, Clara Song, The Wanderer Susan Gritton, s; Eugene Asti, p Hyperion CDA-67249 The Songs of Clara Schumann 1:45

2:00:00 Saint-Saens, Camille Les Barbares Saint-Étienne Loire Sym/Laurent Campellone Palazzetto Bru Zane ES-1017 (2) Les Barbares 5:47

2:05:47 Massenet, Jules Hérodiade (1881) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce Naxos 8.553124 MASSENET: Orchestral Suites Nos. 1- 3 / Herodiade 9:26

2:15:13 Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg Alpha 953 (2) Pyrrhus 6:41

2:21:54 Mondonville Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski Erato 45715-2 (2) MONDONVILLE: Titon et l'Aurore 1:29

2:23:23 Higdon Violin Concerto Hilary Hahn, v; Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko DG B0014698-02 Higdon & Tchaikovsky Violin Concertos 31:58:00

2:55:21 Jacquet de la Guerre, Elisabeth Clavier Suite No. 1 in d Sarah Cahill, p FHR FHR-132 The Future is Female, Vol 2, The Dance 1:47

3:00:00 Bizet, Georges The Carmen Ballet Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz EMI/Ang CDC7-47198-2 n/a 5:17

3:05:17 Shchedrin, Rodion Basso ostinato Dmitry Paperno, p Cedille CDR-90000007 Uncommon Encores 4:02

3:09:19 Holst, Gustav St Paul's Suite, Op. 29, No. 2 Lake Effect Clarinet Quartet Lake Effect Clarinet Quartet n/a Cooler By the Lake 1:50

3:11:09 Rimsky-Korsakov, Nicolai Scheherazade, Op. 35 Royal Phil/Leopold Stokowski RCA 88691916852 (14) Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Russian Easter Overture 44:15:00

3:55:24 Rimsky-Korsakov, Nicolai Four Romances, Op. 4 Alexey Martynov, t; Aristote Konstantinidi, p Chant du Monde LDC-288038/40 (3) n/a 1:32

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Samuel Coleridge-Taylor: Minuet & Trio (1895)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)