WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
WCLV Program Guide 09-16-2025

WCLV Program Guide 09-16-2025

Published September 15, 2025 at 6:27 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Ravel, Maurice  Le tombeau de Couperin              Artur Rubinstein, p          
Ravel, Maurice  Piano Concerto in G        Tzimon Barto, p; London Phil/Andrew Davis      
Marais, Marin     La Guitare           Trio Settecento 
Milos Karadaglic, g          Una limosna por el amor de Dios (El último trémolo)           
Carulli, Fernando              Guitar Concerto in A, Op 8a         Pepe Romero, g; St Martin's Academy/Iona Brown    
Giuliani, Mauro  Pieces faciles et agreables Op 74             Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g      
Elgar, Edward    Pomp and Circumstance Marches, Op. 39             Boston Pops Orch/Arthur Fiedler   
Haydn, Franz Joseph     String Quartet in C, Op. 76, No. 3, Emperor          Lindsays      
Brian, Havergal Comedy Overture, The Jolly Miller (1962)              BBC Scottish Sym Orch/Lionel Friend         
Elgar, Edward    Cockaigne Overture (In London Town), Op. 40     BBC Sym/Sir Andrew Davis   
Boulanger, Lili    Clairières dans le ciel     Nicholas Phan, t; Myra Huang, p
Saint-Saens, Camille      Romance, Op. 37             Jean-Pierre Rampal, f; Marielle Nordmann, h     
Saint-Saens, Camille      Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals)               Ensemble Musique Oblique 
Poulenc, Francis              Le Bestiaire (1918)          Gerard Souzay, br; Dalton Baldwin, p           
Milhaud, Darius Le Bal Martiniquais, Op. 249        Stephen Coombs & Artur Pizarro, p's         
Tailleferre, Germaine      Piano Concerto Josephine Gandolfi, p; Orch/Nicole Paiement              
Poulenc, Francis              Suite française (1935)    London Wind Orch/Denis Wick             

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Pachelbel, Johann           Canon and Gigue in D    Tafelmusik         Reference Recordings      
Pachelbel, Johann           Suite in B-Flat    Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard
Bach, Johann Sebastian               Das Orgelbüchlein, BWV 599/644             Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland)  
Saariaho              Frises   Jennifer Koh, v 
Sibelius, Jean    Symphony No. 3 in C, Op. 52      Hallé Orch/Sir John Barbirolli             
Dumanoir, Guillaume      Suite du Ballet de Stockholm       Le Concert des Nations/Jordi Savall     
Scriabin, Alexander         Three Piano Pieces, Op 2            American Sym Orch/Leopold Stokowski       
Wagner, Richard              Parsifal Houston Sym Orch/Leopold Stokowski 
Wagner, Richard              Das Liebesverbot             Malaga Phil/Alexander Rahbari        
Prokofiev, Serge              Violin Sonata No. 2 in D, Op. 94b              Maxim Fedotov, v; Alexander Ardakov, p  
Vitols, Jazeps    Dargakmeni (Jewels), Op 66       Latvian National Sym Orch/Dmitri Yablonsky         
Vitols, Jazeps    Dargakmeni (Jewels), Op 66       Latvian National Sym Orch/Dmitri Yablonsky          
Haydn, Franz Joseph     Die Jahreszeiten (The Seasons) Soloists, Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/Gardiner       
Haydn, Franz Joseph     Baryton Trio No. 71 in A John Hsu, baryton; David Miller, vi; Fortunato Arico, vc      
Haydn, Franz Joseph     London Trio No. 1 in C, H IV:1    Laurel Zucker, f; Renée Siebert, f; Samuel Magill, vc      
Haydn, Franz Joseph     Piano Trio in E-Flat, H XV:36       Munich Piano Trio             
Gillis, Don           Encore Concerto              Alan Feinberg, p; Albany Sym Orch/David Alan Miller       
Foster, Stephen Byerly's Waltz    Paula Robison, f             

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc (1933)
Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 48 'Maria Theresia' (1773)
Arthur Honegger: Pacific 231 (1923)
Paul Taffanel: Finale from Wind Quintet (1900)
Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)
Franz Schubert: Graz Galop (1827)
Fredrik Schoyen Sjölin: Naja's Waltz (2016)
John Philip Sousa: March 'George Washington Bicentennial' (1930)
Dimitri Tiomkin: Friendly Persuasion: Love Scene in the Barn (1956)
Max Bruch: Seven Swedish Dances (1892)
Ermanno Wolf-Ferrari: Strimpellata from Suite Concertino (1933)
Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878)
Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 (1812)
Carl Nielsen: Allegro sanguineo from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)
John Novacek: Intoxication Rag (1999)
Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937)
Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 (1807)
Reinhold Glière: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance (1927)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)
Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: My Soul, There is a Country (1916)
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1911)
Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)
George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)
Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' (1853)
Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)
Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)
Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Claude Debussy: Rêverie (1890)
Jules Massenet: Impromptu 'Eau courante' (1896)
Johannes Brahms: Song of Destiny (1871)
Franz Schubert: Der Entfernten (1816)
George Gershwin: Second Rhapsody (1931)
Edvard Grieg: Symphonic Dances (1898)
Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g (1727)
Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)
Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Richard Strauss: Ein Heldenleben (1898)
Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Reinhold Glière: Symphony No. 2 in c (1908)
Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878)
Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)
Georges Bizet: Agnus Dei (1875)
Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)
Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885)
Richard Rodgers: Victory at Sea: D-Day (1953)
Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c (1841)
Felix Mendelssohn: Capriccio brillante in b (1831)
Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841)
Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 (1842)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)
Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)
Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848)
Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)
George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925)
Franz Schubert: Scherzo from 'Grand Duo' Sonata (1824)
Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music (1781)
Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)
Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)
E. J. Moeran: Serenade in G: Prologue (1948)
Frédéric Chopin: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1830)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)
Ernesto Lecuona: Ante El Escorial (1944)
Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody (1943)
Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 5 (1875)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Suite (1939)
Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR
Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)
Gerald Finzi: Romance (1928)
Ola Gjeilo: The Spheres (2008)
Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)
Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)
Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)
Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)
Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)
Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)
