WCLV Program Guide 09-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 119 Stephen Kovacevich, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 68 in B-Flat Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p

Still, William Grant Ballet, Sahdji Eastman-Rochester Orchestra/Howard Hanson Mer

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 14e ordre in D/d Carole Cerasi, hc

Mozart, Wolfgang Amadeus Mitridate, rè di Ponto, K. 87 La Scala Philharmonic/Riccardo Chailly

Hofmann, Leopold Flute Concerto in D Berlin Haydn Ensemble/Emmanuel Pahud, f

Purcell, Henry Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite English Chamber Orch/Leppard

Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 English Sym Orch/William Boughton

Purcell, Henry Harpsichord Suite #8 in F Terence Charlston, hc

Rubinstein, Anton The Demon Slovak Phil/Michael Hal sz

Franck, César Les Djinns (The Demons) (1884) Sviatoslav Richter, p; Moscow Youth Orch/Kiril Kondrashin

Scriabin, Alexander Eight Etudes, Op 42 Sviatoslav Richter, p Profil

Vivaldi, Antonio Violin Concerto in F, R 283 Giuliano Carmignola, v; Accademia Bizantina/Ottavio Dantone

Franck, César Psyché Berlin Radio Sym Orch/Vladimir Ashkenazy

Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Beverly Johnston, marimba

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Verdi, Giuseppe Otello Bournemouth Sym Orch/José Serebrier

Coleridge-Taylor, Samuel Othello Suite, Op. 79 RTE Concert Orch/Adrian Leaper

Lilburn, Douglas Desdemona's Song Matthew Marshall, g

Schubert, Franz String Quartet No. 14 in d minor, D. 810, Death and the Maiden Emerson String Quartet

Schubert, Franz Song, Hoffnung, D 295 Michael George, b; Graham Johnson, p

Sibelius, Jean Kuolema, Op. 44, No. 62 Monte Carlo Phil/Lawrence Foster

Tchaikovsky, Peter Sérénade mélancolique, Op. 26 Eugene Fodor, v; Judith Olson, p

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 7 in A, Op. 92 Chamber Orch of Europe/Nikolaus Harnoncourt

Morley, Thomas Madrigal, My bonny lass she smileth Canadian Brass

Telemann, Georg Philipp Canonic Sonata #3 in a Eugenia Zukerman, f; Pinchas Zukerman, v

Schumann, Robert Six Etudes in Canonic Form, Op. 56 Jean-François Heisser, Georges Pludermacher, p

Bach, Johann Sebastian Fourteen Canons, BWV 1087 (on Goldberg Variations Aria) Palladian Ensemble

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 97 in C London Phil/Sir Georg Solti

Dowland, John Captain Digorie Piper his Galiard Folger Consort Bard

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture (1861)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A (1750)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Michael Torke: Run (1992)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

Baldassare Galuppi: Harpsichord Concerto (1750)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

William Lloyd Webber: Aurora (1951)

Carlo Gesualdo: O vos omnes (1603)

William Boyce: Symphony No. 8 in d (1760)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Gerald Finzi: Elegy 'The Fall of the Leaf' (1942)

Federico Moreno Tórroba: Airs of la Mancha (1960)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 'Coronation' (1788)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1945)

Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963)

Joaquín Turina: La procesión del rocio (1913)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture (1814)

Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture (1814)

Béla Bartók: Dance Suite (1923)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Caroso Dances (1923)

Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 8 [version with winds] (1822)

William Boyce: Symphony No. 6 in F (1760)

Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)

Ruth Gipps: Knight in Armor (1940)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 17 in D (1779)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3 in D 'Polish' (1875)

Peter Tchaikovsky: The Voyevoda: Overture (1869)

Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth (1888)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Allemande (1727)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

William Boyce: Solomon: Overture (1742)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture (1864)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

Georg Matthias Monn: Symphony in G (1749)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Scott Joplin: Solace (1909)

Nino Rota: La Dolce Vita: Main theme (1960)

Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)

Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

John Adams: On the Transmigration of Souls (2002)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Federico Mompou: Charmes (1921)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ach, ich fühl's (1791)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Sir Edward Elgar: Pleading (1908)