WCLV Program Guide 09-11-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 119 Stephen Kovacevich, p
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 68 in B-Flat Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer
Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p
Still, William Grant Ballet, Sahdji Eastman-Rochester Orchestra/Howard Hanson Mer
Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 14e ordre in D/d Carole Cerasi, hc
Mozart, Wolfgang Amadeus Mitridate, rè di Ponto, K. 87 La Scala Philharmonic/Riccardo Chailly
Hofmann, Leopold Flute Concerto in D Berlin Haydn Ensemble/Emmanuel Pahud, f
Purcell, Henry Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite English Chamber Orch/Leppard
Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 English Sym Orch/William Boughton
Purcell, Henry Harpsichord Suite #8 in F Terence Charlston, hc
Rubinstein, Anton The Demon Slovak Phil/Michael Hal sz
Franck, César Les Djinns (The Demons) (1884) Sviatoslav Richter, p; Moscow Youth Orch/Kiril Kondrashin
Scriabin, Alexander Eight Etudes, Op 42 Sviatoslav Richter, p Profil
Vivaldi, Antonio Violin Concerto in F, R 283 Giuliano Carmignola, v; Accademia Bizantina/Ottavio Dantone
Franck, César Psyché Berlin Radio Sym Orch/Vladimir Ashkenazy
Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Beverly Johnston, marimba
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Verdi, Giuseppe Otello Bournemouth Sym Orch/José Serebrier
Coleridge-Taylor, Samuel Othello Suite, Op. 79 RTE Concert Orch/Adrian Leaper
Lilburn, Douglas Desdemona's Song Matthew Marshall, g
Schubert, Franz String Quartet No. 14 in d minor, D. 810, Death and the Maiden Emerson String Quartet
Schubert, Franz Song, Hoffnung, D 295 Michael George, b; Graham Johnson, p
Sibelius, Jean Kuolema, Op. 44, No. 62 Monte Carlo Phil/Lawrence Foster
Tchaikovsky, Peter Sérénade mélancolique, Op. 26 Eugene Fodor, v; Judith Olson, p
Beethoven, Ludwig van Symphony No. 7 in A, Op. 92 Chamber Orch of Europe/Nikolaus Harnoncourt
Morley, Thomas Madrigal, My bonny lass she smileth Canadian Brass
Telemann, Georg Philipp Canonic Sonata #3 in a Eugenia Zukerman, f; Pinchas Zukerman, v
Schumann, Robert Six Etudes in Canonic Form, Op. 56 Jean-François Heisser, Georges Pludermacher, p
Bach, Johann Sebastian Fourteen Canons, BWV 1087 (on Goldberg Variations Aria) Palladian Ensemble
Haydn, Franz Joseph Symphony No. 97 in C London Phil/Sir Georg Solti
Dowland, John Captain Digorie Piper his Galiard Folger Consort Bard
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture (1861)
Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)
Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A (1750)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)
Michael Torke: Run (1992)
Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)
Maurice Ravel: Menuet antique (1895)
Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)
Baldassare Galuppi: Harpsichord Concerto (1750)
Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)
William Lloyd Webber: Aurora (1951)
Carlo Gesualdo: O vos omnes (1603)
William Boyce: Symphony No. 8 in d (1760)
Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)
Gerald Finzi: Elegy 'The Fall of the Leaf' (1942)
Federico Moreno Tórroba: Airs of la Mancha (1960)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 'Coronation' (1788)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1945)
Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963)
Joaquín Turina: La procesión del rocio (1913)
Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)
Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture (1814)
Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture (1814)
Béla Bartók: Dance Suite (1923)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Caroso Dances (1923)
Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)
Felix Mendelssohn: String Symphony No. 8 [version with winds] (1822)
William Boyce: Symphony No. 6 in F (1760)
Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)
Ruth Gipps: Knight in Armor (1940)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 17 in D (1779)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3 in D 'Polish' (1875)
Peter Tchaikovsky: The Voyevoda: Overture (1869)
Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth (1888)
Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)
Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)
Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Allemande (1727)
Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)
Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)
Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 (1916)
Percy Grainger: Green Bushes (1906)
Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
William Boyce: Solomon: Overture (1742)
Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)
Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)
Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture (1864)
Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)
Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)
Georg Matthias Monn: Symphony in G (1749)
Aaron Copland: El Salón México (1936)
Scott Joplin: Solace (1909)
Nino Rota: La Dolce Vita: Main theme (1960)
Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)
Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)
Johann Strauss: Radetzky March (1848)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
John Adams: On the Transmigration of Souls (2002)
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA
23:00 QUIET HOUR
Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)
Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)
Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)
Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)
Federico Mompou: Charmes (1921)
Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)
George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ach, ich fühl's (1791)
Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)
Sir Edward Elgar: Pleading (1908)