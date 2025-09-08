WCLV Program Guide 09-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giménez, Gerónimo La Boda de Luis Alonso Burning River Brass

Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Stern & Lin, v's; J Laredo, vi; Ma, vc; Robinson, vc

Weber, Carl Maria von Oberon London Classical Players/Roger Norrington

Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 Berlin Phil/Abbado

Clarke, Rebecca Midsummer Moon Laura Kobayashi, v; Susan Gray, p

Clarke, Jeremiah Prince of Denmark's march (Trumpet Voluntary) English Chamber Orch Brass/Donald Fraser

Schubert, Franz Drei Klavierstücke (Impromptus), D 946 Alfred Brendel, p

Bach, Johann Sebastian Violin and Oboe Concerto in d, BWV 1060 Albrecht Mayer, ob; Berlin Phil members/Nigel Kennedy, v

Shostakovich, Dmitri Symphony No. 1 in F minor, Op. 10 Chicago Sym Orch/Leonard Bernstein

Santoro, Claudio Paulistana #1 Nelson Freire, p

Bingen, Hildegard von Symphoniae harmoniae celestium revelationum Sequentia (Medieval Music Ensemble)

Schumann, Clara Three Romances, Op. 21 Uriel Tsachor, p

Vaughan Williams, Ralph Romance and Pastorale Schubert Ensemble

Jacob, Gordon Music for a Festival Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym

Halvorsen, Johann Symphony #2 in d, Fatum Bergen Phil/Neeme Järvi

Wolf, Hugo Song, Der goldene Morgen Quirijn de Lang, br; Sholto Kynoch, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Samson Kathleen Battle, s; Wynton Marsalis, tr; Orch of St Luke's/John Nelson

Handel, George Frideric Concerto grosso in D, Op. 6, No. 5 St Martin's Academy/Iona Brown

Handel, George Frideric Ariodante Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Thomson, Virgil At the Beach, Concert Waltz Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p

Thompson, Randall Symphony #2 in e (1930-1) Detroit Sym Orch/Neeme Järvi

Johnson, Francis The New Bird Waltz Chestnut Brass Company/Tamara Brooks

Elgar, Edward Romance, Op 62 Frank Morelli, bn; Gilbert Kalish, p

Saint-Saens, Camille Romance, Op. 36 Gregory Hustis, fh; Dallas Chamber Orch/Ronald Neal

Saint-Saens, Camille Bassoon Sonata in G, Op. 168 Frank Morelli, bn; Gilbert Kalish, p

Elgar, Edward Cello Concerto in e minor, Op. 85 Kim Cook, vc; St Petersburg State Sym/Arkady Shteinlucht

Handel, George Frideric Acis and Galatea Atlanta Sym & Cho/Robert Shaw

Granados, Enrique Danzas españolas, Op. 37 Katarzyna Musial, p

Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Pro Arte Guitar Trio

Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Heinrich Schiff, vc; Samuel Sanders, p

Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Pepe, Celedonio Romero, g's

Prokofiev, Serge Symphony No. 7 in c-sharp minor, Op. 131 French National Radio Orch/Jean Martinon

Kabalevsky, Dmitri Preludes, Op 38 Alexandre Dossin, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 84 (1786)

Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)

Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883)

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)

Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company' (1983)

José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Chacarera (1990)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

Amanda Röntgen-Maier: Finale from Violin Sonata in b (1878)

Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon (2014)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

Giuseppe Tartini: Violin Concerto in A (1740)

Jay Ungar & Molly Mason: Harvest Home Suite: Four Movements (1998)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Alexander Glazunov: Violin Concerto in a (1905)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Dmitri Klebanov: Larghetto from String Quartet No. 4 (1946)

Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)

Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture (1872)

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)

Alexander Scriabin: Prelude & Nocturne for the Left Hand (1894)

Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943)

Niels Gade: Symphony No. 8 in b (1871)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867)

Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits (1935)

Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)

Claude Debussy: Valse romantique (1890)

Erik Satie: Le Piccadilly (1904)

Franz Liszt: (and others): Hexaméron (1839)

Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 (1873)

Johann Sebastian Bach: Concerto in d after Marcello (1717)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)

Vincent Persichetti: Pastoral for Winds (1943)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Erik Satie: Jack in the Box (1899)

Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)

Paul Schoenfeld: Five Days from the Life of a Manic-Depressive: Boogie (2006)

Edward Burlingame Hill: Finale from Symphony No. 4 (1941)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)

Leopold Mozart: Symphony in D (1760)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944)

Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature (1627)

Hans Gál: Finale from Piano Concerto (1948)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Edward Burlingame Hill: Symphony No. 4 (1941)

Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

23:00 QUIET HOUR

Dan Forrest: The Sun Never Says (2018)

Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 (1825)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

William Henry Harris: Holy is the True Light (1948)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)