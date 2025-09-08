© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-09-2025

Ideastream Public Media
Published September 8, 2025 at 5:21 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Giménez, Gerónimo        La Boda de Luis Alonso Burning River Brass       
Boccherini, Luigi              String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275     Stern & Lin, v's; J Laredo, vi; Ma, vc; Robinson, vc
Weber, Carl Maria von   Oberon London Classical Players/Roger Norrington              
Mendelssohn, Felix         A Midsummer Night's Dream, Op. 61       Berlin Phil/Abbado             
Clarke, Rebecca              Midsummer Moon            Laura Kobayashi, v; Susan Gray, p             
Clarke, Jeremiah              Prince of Denmark's march (Trumpet Voluntary) English Chamber Orch Brass/Donald Fraser       
Schubert, Franz Drei Klavierstücke (Impromptus), D 946  Alfred Brendel, p             
Bach, Johann Sebastian               Violin and Oboe Concerto in d, BWV 1060               Albrecht Mayer, ob; Berlin Phil members/Nigel Kennedy, v           
Shostakovich, Dmitri       Symphony No. 1 in F minor, Op. 10          Chicago Sym Orch/Leonard Bernstein
Santoro, Claudio              Paulistana #1     Nelson Freire, p
Bingen, Hildegard von    Symphoniae harmoniae celestium revelationum  Sequentia (Medieval Music Ensemble)        
Schumann, Clara             Three Romances, Op. 21             Uriel Tsachor, p
Vaughan Williams, Ralph              Romance and Pastorale Schubert Ensemble             
Jacob, Gordon   Music for a Festival         Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym             
Halvorsen, Johann           Symphony #2 in d, Fatum             Bergen Phil/Neeme Järvi             
Wolf, Hugo         Song, Der goldene Morgen          Quirijn de Lang, br; Sholto Kynoch, p            

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Handel, George Frideric Samson               Kathleen Battle, s; Wynton Marsalis, tr; Orch of St Luke's/John Nelson             
Handel, George Frideric Concerto grosso in D, Op. 6, No. 5           St Martin's Academy/Iona Brown  
Handel, George Frideric Ariodante            Musiciens du Louvre/Marc Minkowski     
Thomson, Virgil At the Beach, Concert Waltz        Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p           
Thompson, Randall         Symphony #2 in e (1930-1)          Detroit Sym Orch/Neeme Järvi     
Johnson, Francis             The New Bird Waltz        Chestnut Brass Company/Tamara Brooks 
Elgar, Edward    Romance, Op 62              Frank Morelli, bn; Gilbert Kalish, p              
Saint-Saens, Camille      Romance, Op. 36             Gregory Hustis, fh; Dallas Chamber Orch/Ronald Neal        
Saint-Saens, Camille      Bassoon Sonata in G, Op. 168    Frank Morelli, bn; Gilbert Kalish, p            
Elgar, Edward    Cello Concerto in e minor, Op. 85             Kim Cook, vc; St Petersburg State Sym/Arkady Shteinlucht   
Handel, George Frideric Acis and Galatea             Atlanta Sym & Cho/Robert Shaw              
Granados, Enrique          Danzas españolas, Op. 37           Katarzyna Musial, p        
Granados, Enrique          Danzas españolas, Op 37 (Op 5)              Pro Arte Guitar Trio           
Granados, Enrique          Danzas españolas, Op 37 (Op 5)              Heinrich Schiff, vc; Samuel Sanders, p        
Granados, Enrique          Danzas españolas, Op 37 (Op 5)              Pepe, Celedonio Romero, g's      
Prokofiev, Serge              Symphony No. 7 in c-sharp minor, Op. 131           French National Radio Orch/Jean Martinon         
Kabalevsky, Dmitri          Preludes, Op 38               Alexandre Dossin, p       

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 84 (1786)
Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)
Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)
Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883)
Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)
George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)
Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)
Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company' (1983)
José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Chacarera (1990)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)
Amanda Röntgen-Maier: Finale from Violin Sonata in b (1878)
Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon (2014)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)
Giuseppe Tartini: Violin Concerto in A (1740)
Jay Ungar & Molly Mason: Harvest Home Suite: Four Movements (1998)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)
Alexander Glazunov: Violin Concerto in a (1905)
Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)
Dmitri Klebanov: Larghetto from String Quartet No. 4 (1946)
Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)
Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture (1872)
Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)
Alexander Scriabin: Prelude & Nocturne for the Left Hand (1894)
Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943)
Niels Gade: Symphony No. 8 in b (1871)
Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)
Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867)
Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)
Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits (1935)
Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)
Claude Debussy: Valse romantique (1890)
Erik Satie: Le Piccadilly (1904)
Franz Liszt: (and others): Hexaméron (1839)
Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 (1873)
Johann Sebastian Bach: Concerto in d after Marcello (1717)
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)
Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)
Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)
Vincent Persichetti: Pastoral for Winds (1943)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Erik Satie: Jack in the Box (1899)
Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)
Paul Schoenfeld: Five Days from the Life of a Manic-Depressive: Boogie (2006)
Edward Burlingame Hill: Finale from Symphony No. 4 (1941)
Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)
Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)
Leopold Mozart: Symphony in D (1760)
Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944)
Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature (1627)
Hans Gál: Finale from Piano Concerto (1948)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Edward Burlingame Hill: Symphony No. 4 (1941)
Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA

23:00 QUIET HOUR
Dan Forrest: The Sun Never Says (2018)
Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)
Franz Schubert: Ave Maria (1825)
Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)
Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 (1825)
Francisco Tárrega: La´grima (1881)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)
William Henry Harris: Holy is the True Light (1948)
Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)
Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)
