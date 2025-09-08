WCLV Program Guide 09-09-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Giménez, Gerónimo La Boda de Luis Alonso Burning River Brass
Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Stern & Lin, v's; J Laredo, vi; Ma, vc; Robinson, vc
Weber, Carl Maria von Oberon London Classical Players/Roger Norrington
Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 Berlin Phil/Abbado
Clarke, Rebecca Midsummer Moon Laura Kobayashi, v; Susan Gray, p
Clarke, Jeremiah Prince of Denmark's march (Trumpet Voluntary) English Chamber Orch Brass/Donald Fraser
Schubert, Franz Drei Klavierstücke (Impromptus), D 946 Alfred Brendel, p
Bach, Johann Sebastian Violin and Oboe Concerto in d, BWV 1060 Albrecht Mayer, ob; Berlin Phil members/Nigel Kennedy, v
Shostakovich, Dmitri Symphony No. 1 in F minor, Op. 10 Chicago Sym Orch/Leonard Bernstein
Santoro, Claudio Paulistana #1 Nelson Freire, p
Bingen, Hildegard von Symphoniae harmoniae celestium revelationum Sequentia (Medieval Music Ensemble)
Schumann, Clara Three Romances, Op. 21 Uriel Tsachor, p
Vaughan Williams, Ralph Romance and Pastorale Schubert Ensemble
Jacob, Gordon Music for a Festival Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym
Halvorsen, Johann Symphony #2 in d, Fatum Bergen Phil/Neeme Järvi
Wolf, Hugo Song, Der goldene Morgen Quirijn de Lang, br; Sholto Kynoch, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Handel, George Frideric Samson Kathleen Battle, s; Wynton Marsalis, tr; Orch of St Luke's/John Nelson
Handel, George Frideric Concerto grosso in D, Op. 6, No. 5 St Martin's Academy/Iona Brown
Handel, George Frideric Ariodante Musiciens du Louvre/Marc Minkowski
Thomson, Virgil At the Beach, Concert Waltz Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p
Thompson, Randall Symphony #2 in e (1930-1) Detroit Sym Orch/Neeme Järvi
Johnson, Francis The New Bird Waltz Chestnut Brass Company/Tamara Brooks
Elgar, Edward Romance, Op 62 Frank Morelli, bn; Gilbert Kalish, p
Saint-Saens, Camille Romance, Op. 36 Gregory Hustis, fh; Dallas Chamber Orch/Ronald Neal
Saint-Saens, Camille Bassoon Sonata in G, Op. 168 Frank Morelli, bn; Gilbert Kalish, p
Elgar, Edward Cello Concerto in e minor, Op. 85 Kim Cook, vc; St Petersburg State Sym/Arkady Shteinlucht
Handel, George Frideric Acis and Galatea Atlanta Sym & Cho/Robert Shaw
Granados, Enrique Danzas españolas, Op. 37 Katarzyna Musial, p
Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Pro Arte Guitar Trio
Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Heinrich Schiff, vc; Samuel Sanders, p
Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Pepe, Celedonio Romero, g's
Prokofiev, Serge Symphony No. 7 in c-sharp minor, Op. 131 French National Radio Orch/Jean Martinon
Kabalevsky, Dmitri Preludes, Op 38 Alexandre Dossin, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 84 (1786)
Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)
Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)
Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883)
Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)
George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)
Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)
Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company' (1983)
José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Chacarera (1990)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)
Amanda Röntgen-Maier: Finale from Violin Sonata in b (1878)
Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon (2014)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)
Giuseppe Tartini: Violin Concerto in A (1740)
Jay Ungar & Molly Mason: Harvest Home Suite: Four Movements (1998)
Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)
Alexander Glazunov: Violin Concerto in a (1905)
Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)
Dmitri Klebanov: Larghetto from String Quartet No. 4 (1946)
Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)
Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture (1872)
Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)
Alexander Scriabin: Prelude & Nocturne for the Left Hand (1894)
Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943)
Niels Gade: Symphony No. 8 in b (1871)
Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)
Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867)
Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)
Claude Debussy: Images: Gigues (1912)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits (1935)
Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)
Claude Debussy: Valse romantique (1890)
Erik Satie: Le Piccadilly (1904)
Franz Liszt: (and others): Hexaméron (1839)
Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 (1873)
Johann Sebastian Bach: Concerto in d after Marcello (1717)
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)
Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)
Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)
Vincent Persichetti: Pastoral for Winds (1943)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Erik Satie: Jack in the Box (1899)
Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)
Paul Schoenfeld: Five Days from the Life of a Manic-Depressive: Boogie (2006)
Edward Burlingame Hill: Finale from Symphony No. 4 (1941)
Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)
Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)
Leopold Mozart: Symphony in D (1760)
Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944)
Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature (1627)
Hans Gál: Finale from Piano Concerto (1948)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Edward Burlingame Hill: Symphony No. 4 (1941)
Howard Hanson: Symphony No. 1 in e 'Nordic' (1923)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA
23:00 QUIET HOUR
Dan Forrest: The Sun Never Says (2018)
Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)
Franz Schubert: Ave Maria (1825)
Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)
Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 (1825)
Francisco Tárrega: La´grima (1881)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)
William Henry Harris: Holy is the True Light (1948)
Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)
Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)