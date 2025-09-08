WCLV Program Guide 09-08-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Gounod, Charles Faust Berlin Phil/Herbert von Karajan DG 437404-2 (2) Herbert von Karajan - Ballets Celebres 5:34

0:05:34 Debussy, Claude Waltz, La plus que lente I Salonisti RCA-DHM 77377-2 The Last Dance: Music for a Vanishing Era (The Music Heard on the Fateful Voyage of the Titanic) 5:34

0:12:40 Brahms, Johannes Piano Quartet no.1 in g minor, Op.25 Philharmonia Orch/Robert Craft Koch 3-7493-2 The Music of Arnold Schoenberg, vol. IV 42:46:00

0:55:26 Schumann, Clara Six Songs, Op. 13 Barbara Bonney, s, Vladimir Ashkenazy, p London 452898-2 Robert And Clara Schumann: Lieder- Fauenliebe und Leben 1:48

1:00:00 Hasse, Johann Adolph Opera, Cleofide (1731) Emma Kirkby, s; Derek Lee Ragin, ct; Capella Coloniensis/William Christie Capriccio 10193/96 (4) n/a 5:31

1:05:31 Zelenka, Jan Dismas Capriccio #2 in G Das Neu-Eröffnete Orchestre/Jürgen Sonnentheil CPO 999458-2 Complete Orchestral Works 1 13:50

1:19:21 Heinichen, Johann David Dresden Concerto in F, S 233 Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel DG Archiv 437549-2 (2) Dresden Concerti 8:34

1:29:49 Shostakovich, Dmitri String Quartet No. 6 in G, Op. 101 Pacifica Quartet Cedille CDR-90000127 The Soviet Experience Volume I: String Quartets by Dmitri Shostakovich and his Contemporaries 25:38:00

1:55:27 Shostakovich, Dmitri The Age of Gold, Op. 22 Vladimir Ashkenazy, p London B0001846-02 Shostakovich Piano Works 1:54

2:00:00 Grieg, Edvard Twelve Songs on Texts by Vinje, Op. 33 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 437521-2 Songs - Lieder 5:21

2:05:21 Grieg, Edvard Two Elegiac Melodies, Op. 34 Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi DG 437520-2 Holberg Suite (2 Elegiac Melodies • 2 Nordic Melodies • 2 Melodies • 2 Lyric Pieces) 8:06

2:13:27 Lalo, Édouard Rapsodie norvégienne (1879) Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet London 433720-2 Chabrier: Ansermet 11:46

2:25:13 Grondahl, Agathe Backer Idylles, Op 24 Natalia Strelchenko, p Arena AR-07008 Complete Piano Music Vol III 1:48

2:27:01 Schubert, Franz Symphony No. 5 in B-flat, D. 485 Hanover Band/Roy Goodman Nimbus NI-5270/3 (4) Schubert The Symphonies 28:15:00

2:55:16 Schubert, Franz Song, Cora an die Sonne, D 263 Catherine Wyn-Rogers, ms; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33022 The Hyperion Schubert Edition, Volume 22 1:44

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Vinci, Leonardo Catone in Utica Franco Fagioli, ct; Il Pomo d'Oro/Riccardo Minasi London 4788194 (3) Vinci: Catone In Utica 5:30

3:05:30 Sirmen, Maddalena Lombardini Violin Concerto in B-Flat, Op. 3, No. 1 Zefira Valova, violin; Il Pomo d'Oro Aparté AP-291 Violin Concertos: Benda, Graun, Saint-Georges, Sirmen 13:59

3:19:29 Maddalena, Maddalena Lombardini Violin Duet in A, Op. 5/5 Shelby Yamin; Sarah Bleile Douglas, v's Orpheus 0 Maddalena Lombardini: Violin Duets, Op. 5 1:41

3:21:10 Diamond, David Music for Shakespeare's Romeo and Juliet Randall Ellis, ob; S Jolles, h; New York Chamber Sym/Gerard Schwarz Delos DE-3103 Diamond: Symphony No. 3, Kaddish for Cello and Orchestra, Romeo and Juliet, Psalm 8:14

3:29:24 Delius, Frederick A Village Romeo and Juliet (1900-01) London Phil/Carl Davis Virgin 90716-2 n/a 25:52:00

3:55:16 Dowland, John My Lord Chamberlain his Galliard Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's BIS CD-267 English Lute Duets 1:41

4:00:00 Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Katerina Ligendza, s; Ensemble DG 2536380 n/a 5:06

4:05:06 Telemann, Georg Philipp Oboe Concerto in D Heinz Holliger, ob; St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 412879-2 Concerti Per Oboe 8:42

4:15:32 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 410162-2 (2) Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka 39:26:00

4:54:58 Moreno Torroba, Federico Aires de la Mancha Norman Ruiz, g Centaur CRC-2279 Andaluza- Albeniz, Moreno- Torroba, Et Al 1:44

5:00:00 Satie, Erik Gymnopédie #2 Alfred Genovese, ob; Peter Serkin, p Boston Records BR-1022-CD Musique Francaise 3:00

5:03:00 Satie, Erik Gymnopedie #3 Alfred Genovese, ob; Peter Serkin, p Boston Records BR-1022-CD Musique Francaise 2:40

5:05:40 Bach, Johann Christian Oboe Sonata #6 in B-Flat Alfredo Bernardini, ob; Masumi Nagasawa, h Etcetera KTC-1293 SOUPER GALANT WITH THE BACH FAMILY AND FRIENDS 12:56

5:20:20 Korngold, Erich Wolfgang Suite from The Prince and the Pauper film music (1937) Orch/Erich Wolfgang Korngold Rhino R2-72243 (2) n/a 8:52

5:29:12 Korngold, Erich Wolfgang Violin Concerto in D, Op. 35 Miranda Cuckson, v; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Centaur CRC-2513 Ponce & Korngold: Violin Concertos 25:20:00

5:54:32 Cervantes, Ignacio Zig-Zags Ruben Pelaez, p Elan CD-82274 LA MÚSICA DE CUBA, VOLUME II: IGNACIO CERVANTES: THE DANZAS FOR PIANO 1:37

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Don Ray: Homestead Dances: Farmhands' Dance (1989)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite (1909)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)

Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 27 (1772)

Morton Gould: American Ballads: Jubilo (1976)

Leroy Anderson: March of the Two Left Feet (1970)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Edward Burlingame Hill: Concertino No. 1 (1931)

Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends (1893)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

Roy Harris: When Johnny Comes Marching Home from Symphony No. 4 (1939)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Sir Peter Maxwell Davies: Farewell to Stromness (1980)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 in G (1773)

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)

Germaine Tailleferre: Piano Trio (1917)

Arthur Honegger: Pacific 231 (1923)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings (1880)

Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)

Leos Janácek: Jealousy (1903)

Josef Myslivecek: Grave from Cello Concerto (1770)

Joseph Haydn: Symphony No. 68 in B-Flat (1774)

Leroy Anderson: A Harvard Festival (1969)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

John Williams: Three Pieces from 'Schindler's List' (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Frédéric Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat (1840)

Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

Antonín Dvorák: Silent Woods (1891)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G (1802)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

Michael Torke: Ash (1988)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)

Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Donald Fraser: Epilogue for Strings (2017)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'