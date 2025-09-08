© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-08-2025

Ideastream Public Media
Published September 8, 2025 at 5:12 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Gounod, Charles             Faust     Berlin Phil/Herbert von Karajan   DG         437404-2 (2)          Herbert von Karajan - Ballets Celebres    5:34 
0:05:34 Debussy, Claude              Waltz, La plus que lente I Salonisti            RCA-DHM               77377-2               The Last Dance: Music for a Vanishing Era (The Music Heard on the Fateful Voyage of the Titanic)     5:34 
0:12:40 Brahms, Johannes          Piano Quartet no.1 in g minor, Op.25       Philharmonia Orch/Robert Craft            Koch      3-7493-2              The Music of Arnold Schoenberg, vol. IV               42:46:00 
0:55:26 Schumann, Clara             Six Songs, Op. 13            Barbara Bonney, s, Vladimir Ashkenazy, p     London  452898-2             Robert And Clara Schumann: Lieder- Fauenliebe und Leben           1:48 
1:00:00 Hasse, Johann Adolph   Opera, Cleofide (1731)   Emma Kirkby, s; Derek Lee Ragin, ct; Capella Coloniensis/William Christie  Capriccio            10193/96 (4)      n/a         5:31 
1:05:31 Zelenka, Jan Dismas      Capriccio #2 in G             Das Neu-Eröffnete Orchestre/Jürgen Sonnentheil        CPO      999458-2             Complete Orchestral Works 1     13:50 
1:19:21 Heinichen, Johann David              Dresden Concerto in F, S 233     Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel    DG Archiv           437549-2 (2)      Dresden Concerti            8:34 
1:29:49 Shostakovich, Dmitri       String Quartet No. 6 in G, Op. 101            Pacifica Quartet               Cedille  CDR-90000127  The Soviet Experience Volume I: String Quartets by Dmitri Shostakovich and his Contemporaries     25:38:00 
1:55:27 Shostakovich, Dmitri       The Age of Gold, Op. 22               Vladimir Ashkenazy, p               London  B0001846-02      Shostakovich Piano Works          1:54 
2:00:00 Grieg, Edvard    Twelve Songs on Texts by Vinje,  Op. 33               Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p       DG         437521-2             Songs - Lieder   5:21 
2:05:21 Grieg, Edvard    Two Elegiac Melodies,  Op. 34    Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi               DG         437520-2             Holberg Suite (2 Elegiac Melodies • 2 Nordic Melodies • 2 Melodies • 2 Lyric Pieces)            8:06 
2:13:27 Lalo, Édouard    Rapsodie norvégienne (1879)     Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet            London  433720-2             Chabrier: Ansermet         11:46 
2:25:13 Grondahl, Agathe Backer             Idylles, Op 24     Natalia Strelchenko, p    Arena    AR-07008    Complete Piano Music Vol III      1:48 
2:27:01 Schubert, Franz Symphony No. 5 in B-flat, D. 485               Hanover Band/Roy Goodman            Nimbus NI-5270/3 (4)     Schubert The Symphonies           28:15:00 
2:55:16 Schubert, Franz Song, Cora an die Sonne, D 263               Catherine Wyn-Rogers, ms; Graham Johnson, p         Hyperion             CDJ-33022         The Hyperion Schubert Edition, Volume 22          1:44 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Vinci, Leonardo  Catone in Utica Franco Fagioli, ct; Il Pomo d'Oro/Riccardo Minasi               London  4788194 (3)        Vinci: Catone In Utica     5:30 
3:05:30 Sirmen, Maddalena Lombardini  Violin Concerto in B-Flat, Op. 3, No. 1     Zefira Valova, violin; Il Pomo d'Oro        Aparté   AP-291 Violin Concertos: Benda, Graun, Saint-Georges, Sirmen              13:59 
3:19:29 Maddalena, Maddalena Lombardini          Violin Duet in A, Op. 5/5 Shelby Yamin; Sarah Bleile Douglas, v's              Orpheus              0             Maddalena Lombardini: Violin Duets, Op. 5     1:41 
3:21:10 Diamond, David Music for Shakespeare's Romeo and Juliet           Randall Ellis, ob; S Jolles, h; New York Chamber Sym/Gerard Schwarz          Delos    DE-3103              Diamond: Symphony No. 3, Kaddish for Cello and Orchestra, Romeo and Juliet, Psalm         8:14 
3:29:24 Delius, Frederick             A Village Romeo and Juliet (1900-01)      London Phil/Carl Davis    Virgin    90716-2               n/a         25:52:00 
3:55:16 Dowland, John   My Lord Chamberlain his Galliard             Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's          BIS        CD-267 English Lute Duets          1:41 
4:00:00 Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210           Katerina Ligendza, s; Ensemble       DG         2536380              n/a         5:06 
4:05:06 Telemann, Georg Philipp              Oboe Concerto in D        Heinz Holliger, ob; St Martin's Academy/Neville Marriner           Philips   412879-2             Concerti Per Oboe               8:42 
4:15:32 Prokofiev, Serge              Cinderella, Op. 87            Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy               London  410162-2 (2)      Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka    39:26:00 
4:54:58 Moreno Torroba, Federico            Aires de la Mancha          Norman Ruiz, g Centaur               CRC-2279           Andaluza- Albeniz, Moreno- Torroba, Et Al            1:44 
5:00:00 Satie, Erik           Gymnopédie #2 Alfred Genovese, ob; Peter Serkin, p       Boston Records              BR-1022-CD      Musique Francaise          3:00 
5:03:00 Satie, Erik           Gymnopedie #3 Alfred Genovese, ob; Peter Serkin, p       Boston Records              BR-1022-CD      Musique Francaise          2:40 
5:05:40 Bach, Johann Christian  Oboe Sonata #6 in B-Flat             Alfredo Bernardini, ob; Masumi Nagasawa, h     Etcetera              KTC-1293           SOUPER GALANT WITH THE BACH FAMILY AND FRIENDS   12:56 
5:20:20 Korngold, Erich Wolfgang            Suite from The Prince and the Pauper film music (1937)   Orch/Erich Wolfgang Korngold    Rhino    R2-72243 (2)     n/a         8:52 
5:29:12 Korngold, Erich Wolfgang            Violin Concerto in D, Op. 35         Miranda Cuckson, v; Czech National Sym Orch/Paul Freeman               Centaur CRC-2513           Ponce & Korngold: Violin Concertos               25:20:00 
5:54:32 Cervantes, Ignacio          Zig-Zags             Ruben Pelaez, p              Elan       CD-82274               LA MÚSICA DE CUBA, VOLUME II: IGNACIO CERVANTES: THE DANZAS FOR PIANO  1:37 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Don Ray: Homestead Dances: Farmhands' Dance (1989)
Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)
Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite (1909)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)
Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)
Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901)
George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)
Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)
Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 27 (1772)
Morton Gould: American Ballads: Jubilo (1976)
Leroy Anderson: March of the Two Left Feet (1970)
Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)
Edward Burlingame Hill: Concertino No. 1 (1931)
Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends (1893)
Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)
Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)
Roy Harris: When Johnny Comes Marching Home from Symphony No. 4 (1939)
Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)
Sir Peter Maxwell Davies: Farewell to Stromness (1980)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)
Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)
Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 in G (1773)
Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)
Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)
Germaine Tailleferre: Piano Trio (1917)
Arthur Honegger: Pacific 231 (1923)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)
Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings (1880)
Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883)
Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)
Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)
Leos Janácek: Jealousy (1903)
Josef Myslivecek: Grave from Cello Concerto (1770)
Joseph Haydn: Symphony No. 68 in B-Flat (1774)
Leroy Anderson: A Harvard Festival (1969)
Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)
John Williams: Three Pieces from 'Schindler's List' (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943)
Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)
Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)
Alexander Glazunov: Wedding March (1889)
Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)
Frédéric Chopin: Waltz No. 5 in A-Flat (1840)
Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)
Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)
Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)
Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)
Antonín Dvorák: Silent Woods (1891)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G (1802)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)
Michael Torke: Ash (1988)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA

23:00 QUIET HOUR
Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)
John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)
Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)
Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)
Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)
Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)
Donald Fraser: Epilogue for Strings (2017)
Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)
Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'
Arts & Culture