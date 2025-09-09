© 2025 Ideastream Public Media

WCLV Program Guide 09-10-2025

WCLV Program Guide 09-10-2025

Ideastream Public Media
Published September 9, 2025 at 3:47 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Scarlatti, Domenico         Sinfonia #3 in G Hansjörg Schellenberger, ob; I Solisti Italiani            
Scarlatti, Domenico         Clavier Sonata in A, Kk 113 (L 345)          Scott Ross, hc            
Scarlatti, Domenico         The Good-Humored Ladies          Orch/Robert Irving         
Saint-Saens, Camille      Piano Concerto No. 1 in D, Op. 17            Jean-Philippe Collard, p; Royal Phil/André Previn          
Fauré, Gabriel   Morceau de lecture a? vue           Augustin Dumay, v; Jean-Philippe Collard, p        33 
Mozart, Wolfgang Amadeus         Trio, Mandina amabile, questo danaro, K. 480               Lind, s; Blochwitz, t; Scharinger, b; Dresden Phil/Weigle 
Mozart, Wolfgang Amadeus         Symphony No. 34 in C, K. 338    Prague Chamber Orch/Charles Mackerras            
Netzel, Laura     Humoresque, Op. 37       Paula Gudmundson, f; Tracy Lipke-Perry, p         
Tchaikovsky, Peter          Humoresque      Chicago Sym Woodwind Quintet
Tchaikovsky, Peter          Sleeping Beauty, Op. 66               Philadelphia Orch/Riccardo Muti  
Tchaikovsky, Peter          Swan Lake, Op. 20          Earl Wild, p        
Baker, David      Blues for Violin & Piano (1968)   Anne Akiko Meyers, v; André-Michel Schub, p            
Gershwin, George           Rhapsody in Blue             Earl Wild, p; Boston Pops Orch/Arthur Fiedler; Pasquale Cardillo, cl             
White, Delores   Blues Dialogue (1988)    Gregory Walker, v          
Skoryk, Myroslav             Three Extravagant Dances          Anna Shelest, p
Bortkiewicz, Serge          Violin Sonata in g minor, Op. 26 Solomiya Ivakhiv, v; Steven Beck, p
Rameau, Jean-Philippe  Les Surprises de l'Amour              Les Nouveaux Caractères/Sébastien d'Hérin     

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
Elgar, Edward    Four Choral Songs, Op 53            Cambridge Singers/John Rutter              
Elgar, Edward    Pomp and Circumstance Marches, Op. 39             London Phil/Sir Georg Solti       
Elgar, Edward    Civic Fanfare      Locke Brass Consort/James Stobart       
Bax, Arnold         Symphony #5 (1932)      London Phil/Bryden Thomson    
Corrette, Michel Tambourins        Jean-Maurice Capt, ob; Daniel Meylan, o (Abbey de Romainmôtier, Swtzrlnd)             
Handel, George Frideric Hercules             John Tomlinson, b; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner        
Handel, George Frideric Hercules             John Tomlinson, b; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner       
Stanley, John     The Choice of Hercules John Wallace, tr; English String Orch/William Boughton           
Saint-Saens, Camille      La jeunesse d'Hercule, Op. 50    Vienna Sym Orch/Georges Prêtre   
Saint-Saens, Camille      Danse macabre, Op. 40 The 5 Browns   
Berlioz, Hector   Waverley Overture, Op. 1             London Sym/Sir Colin Davis             
Satie, Erik           Son binocle        Alan Marks, p    
Schubert, Franz Vocal Quartet, Schicksalslenker, D 763   New York Vocal Arts Ensemble/Raymond Beegle, p   
Verdi, Giuseppe La forza del destino         Vienna Phil/Giuseppe Sinopoli   
Tchaikovsky, Peter          Fatum, Op. 77    St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin              
Brahms, Johannes          Schicksalslied, Op 54     Beecham Cho Society, Royal Phil/Thomas Beecham  
Brahms, Johannes          Two Rhapsodies, Op 79 Cyprien Katsaris, p         
Prokofiev, Serge              Five Melodies, Op. 35b  Gidon Kremer, v; Martha Argerich, p          

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)
Carl Nielsen: Helios Overture (1903)
Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' (1942)
Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)
Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)
Claudio Grafulla: March 'Washington Grays' (1861)
Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)
Michael Praetorius: Dances from 'Terpsichore' (1612)
Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)
Antonio Lotti: Alessandro Severo: Sinfonia (1717)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto (1806)
Peter Tchaikovsky: Valse in A-Flat (1878)
Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)
Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)
Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)
Sir Granville Bantock: Celtic Symphony (1940)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786)
Niccolò Jommelli: Periodical Overture (1766)
Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)
Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture (1807)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)
Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)
Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino (1932)
Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)
Zoltán Kodály: Peacock Variations (1939)
Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795)
Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)
Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)
Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 in g (1915)
Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)
Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 4] (1780)
Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)
Christian Sinding: Violin Concerto No. 1 in A (1898)
Johan Svendsen: Two Icelandic Melodies (1877)
Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c (1786)
Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' (1910)
Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)
Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto (1934)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Leopold Kozeluch: Rondeau from Piano Concerto No. 1 (1784)
Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)
Leos Janácek: Lachian Dances: Smoke Dance (1890)
Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)
Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 (1853)
Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)
Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)
Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' (1800)
Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)
Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)
Victor Herbert: Festival March (1901)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Alexander Glazunov: Stenka Razin (1885)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 (1785)
Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608)
Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge (1937)
Franz Schubert: Symphony No. 1 in D (1813)

20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio cond. Concert of 06-07-25 Broadcast 09-10-25
Malek Jandali: Phoenix in Exile (2014)
Carlos Simon: This Land (2019)
Ruth Gipps: Horn Concerto Op 58 (1968)
Antonin Dvorak: Symphony No. 9 (1893)

21:00 OVATIONS POSTLUDE
TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
William Grant Still: Symphony No. 2 in g 'Song of a New Race' (1937)
William Grant Still: Miss Sally's Party (1941)
William Grant Still: Folk Suite No. 3 (1962)

23:00 QUIET HOUR
Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)
Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)
Anton Rubinstein: Melody in F (1852)
Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)
Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)
George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)
Sergei Rachmaninoff: The Muse (1912)
David Baker: Blues from Cello Sonata (1973)
Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue (1938)
