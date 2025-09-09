WCLV Program Guide 09-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Scarlatti, Domenico Sinfonia #3 in G Hansjörg Schellenberger, ob; I Solisti Italiani

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in A, Kk 113 (L 345) Scott Ross, hc

Scarlatti, Domenico The Good-Humored Ladies Orch/Robert Irving

Saint-Saens, Camille Piano Concerto No. 1 in D, Op. 17 Jean-Philippe Collard, p; Royal Phil/André Previn

Fauré, Gabriel Morceau de lecture a? vue Augustin Dumay, v; Jean-Philippe Collard, p 33

Mozart, Wolfgang Amadeus Trio, Mandina amabile, questo danaro, K. 480 Lind, s; Blochwitz, t; Scharinger, b; Dresden Phil/Weigle

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 34 in C, K. 338 Prague Chamber Orch/Charles Mackerras

Netzel, Laura Humoresque, Op. 37 Paula Gudmundson, f; Tracy Lipke-Perry, p

Tchaikovsky, Peter Humoresque Chicago Sym Woodwind Quintet

Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Philadelphia Orch/Riccardo Muti

Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Earl Wild, p

Baker, David Blues for Violin & Piano (1968) Anne Akiko Meyers, v; André-Michel Schub, p

Gershwin, George Rhapsody in Blue Earl Wild, p; Boston Pops Orch/Arthur Fiedler; Pasquale Cardillo, cl

White, Delores Blues Dialogue (1988) Gregory Walker, v

Skoryk, Myroslav Three Extravagant Dances Anna Shelest, p

Bortkiewicz, Serge Violin Sonata in g minor, Op. 26 Solomiya Ivakhiv, v; Steven Beck, p

Rameau, Jean-Philippe Les Surprises de l'Amour Les Nouveaux Caractères/Sébastien d'Hérin

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Elgar, Edward Four Choral Songs, Op 53 Cambridge Singers/John Rutter

Elgar, Edward Pomp and Circumstance Marches, Op. 39 London Phil/Sir Georg Solti

Elgar, Edward Civic Fanfare Locke Brass Consort/James Stobart

Bax, Arnold Symphony #5 (1932) London Phil/Bryden Thomson

Corrette, Michel Tambourins Jean-Maurice Capt, ob; Daniel Meylan, o (Abbey de Romainmôtier, Swtzrlnd)

Handel, George Frideric Hercules John Tomlinson, b; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Stanley, John The Choice of Hercules John Wallace, tr; English String Orch/William Boughton

Saint-Saens, Camille La jeunesse d'Hercule, Op. 50 Vienna Sym Orch/Georges Prêtre

Saint-Saens, Camille Danse macabre, Op. 40 The 5 Browns

Berlioz, Hector Waverley Overture, Op. 1 London Sym/Sir Colin Davis

Satie, Erik Son binocle Alan Marks, p

Schubert, Franz Vocal Quartet, Schicksalslenker, D 763 New York Vocal Arts Ensemble/Raymond Beegle, p

Verdi, Giuseppe La forza del destino Vienna Phil/Giuseppe Sinopoli

Tchaikovsky, Peter Fatum, Op. 77 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Brahms, Johannes Schicksalslied, Op 54 Beecham Cho Society, Royal Phil/Thomas Beecham

Brahms, Johannes Two Rhapsodies, Op 79 Cyprien Katsaris, p

Prokofiev, Serge Five Melodies, Op. 35b Gidon Kremer, v; Martha Argerich, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' (1942)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Claudio Grafulla: March 'Washington Grays' (1861)

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

Michael Praetorius: Dances from 'Terpsichore' (1612)

Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)

Antonio Lotti: Alessandro Severo: Sinfonia (1717)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto (1806)

Peter Tchaikovsky: Valse in A-Flat (1878)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Sir Granville Bantock: Celtic Symphony (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786)

Niccolò Jommelli: Periodical Overture (1766)

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture (1807)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)

Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)

Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino (1932)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Zoltán Kodály: Peacock Variations (1939)

Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 in g (1915)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 4] (1780)

Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)

Christian Sinding: Violin Concerto No. 1 in A (1898)

Johan Svendsen: Two Icelandic Melodies (1877)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c (1786)

Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' (1910)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto (1934)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Leopold Kozeluch: Rondeau from Piano Concerto No. 1 (1784)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Leos Janácek: Lachian Dances: Smoke Dance (1890)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 (1853)

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' (1800)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)

Victor Herbert: Festival March (1901)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Alexander Glazunov: Stenka Razin (1885)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 (1785)

Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608)

Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge (1937)

Franz Schubert: Symphony No. 1 in D (1813)

20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio cond. Concert of 06-07-25 Broadcast 09-10-25

Malek Jandali: Phoenix in Exile (2014)

Carlos Simon: This Land (2019)

Ruth Gipps: Horn Concerto Op 58 (1968)

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 (1893)

21:00 OVATIONS POSTLUDE

TBA

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

William Grant Still: Symphony No. 2 in g 'Song of a New Race' (1937)

William Grant Still: Miss Sally's Party (1941)

William Grant Still: Folk Suite No. 3 (1962)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)

Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Sergei Rachmaninoff: The Muse (1912)

David Baker: Blues from Cello Sonata (1973)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue (1938)