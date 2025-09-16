WCLV Program Guide 09-17-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Tcherepnin, Alexander Clarinet Sonata (1939) John Bruce Yeh, cl; Patrick Godon, p
Gipps, Ruth Oboe Sonata No. 2, Op. 66 Juliana Koch, ob; Michael McHale, p
Bach, Johann Sebastian Flute Sonata in A, BWV 1032 Jean-Pierre Rampal, f; Robert Veyron-Lacroix, hc
Falla, Manuel de Nights in the Gardens of Spain Alicia de Larrocha, p; Suisse Romande Orch/Sergiu Comissiona
Falla, Manuel de Seven Popular Spanish Songs (1914-5) Kathleen Battle, s; Christopher Parkening, g
Banks, Steven Come As You Are Julian Velasco, sx; Winston Choi, p
Garcia, Russell Miniature Symphony for Saxophone West Coast Saxophone Quartet
Schubert, Franz Symphony No. 2 in B-flat, D. 125 Berlin Phil/Daniel Barenboim
Schubert, Franz Song, Schweizerlied, D 559 Edith Mathis, s; Graham Johnson, p
Tchaikovsky, Peter Six Piano Pieces, Op. 19 Julian Lloyd Webber, vc; London Sym Orch/Maxim Shostakovich
Mendelssohn, Felix Cello Sonata No. 1 in B-Flat, Op 45 Lluis Claret, vc; Alain Planës, p
Mendelssohn, Felix Sechs Sprüche (Six Liturgical Texts), Op 79 Oregon Symphony Horns
Mendelssohn, Felix Violin Concerto in e minor, Op. 64 Jascha Heifetz, v; Boston Sym Orch/Charles Munch
Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 102 András Schiff, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Handel, George Frideric Coronation Anthem, Zadok the Priest Mormon Tabernacle Cho, Utah Sym Orch/Joseph Silverstein
Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 26 in D, K. 537, Coronation Robert Casadesus, p; Orch/George Szell
Pierné, Gabriel Ramuntcho (1907) Lorraine Phil/Jacques Houtmann
Paul Pierné Bucolique variée for wind trio Chicago Chamber Musicians
Pierné, Gabriel Voyage au Pays du Tendre Vanessa McKeand, h; Carol Wincenc, f; Allegri String Quartet
Fauré, Gabriel Song, Ici-bas!, Op 8/3 Gérard Souzay, br; Dalton Baldwin, p
Szymanowski, Karol Two Pieces (Notturno e Tarantella), Op 28 Polish State Phil/Karol Stryja
Górecki, Henryk Concerto for Piano and Strings (1980) Anna Górecka, p; Amadeus Chamber Orch/Agnieszka Duczmal
Chopin, Frédéric Piano Concerto no.1 in e minor, Op.11 Olga Kern, p; Warsaw Phil/Antoni Wit
Chopin, Frédéric Études, Op. 25 Vladimir Horowitz, p
Pohle Sonata in A, Nun danket alle Gott Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel
Mendelssohn, Felix Calm Sea and Prosperous Voyage Overture, Op 27 London Sym Orch/Claudio Abbado
Beethoven, Ludwig van Cantata, Meeresstille und glückliche Fahrt, Op 112 Gulbenkian Foundation Cho, Orch/Michel Corboz
Respighi, Ottorino Violin Sonata in b minor Lydia Mordkovitch, v; Clifford Benson, p
Lutoslawski, Witold Dance Preludes (1955) Gary Gray, cl; Royal Phil/Harry Newstone
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Traditional: The Devil's Reel
Hildegard von Bingen: Spiritui sancto (1150)
Max Reger: Fugue from Variations on a Theme of Hiller (1907)
Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)
Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)
Jerome Moross: Sonata Scherzo from Symphony No. 1 (1942)
Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)
Saverio Mercadante: Russian Rondo from Flute Concerto (1819)
Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)
Béla Bartók: Suite No. 1: Allegro vivace (1905)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 (1938)
Luciano Berio: Wasserklavier (1990)
Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)
Claudio Monteverdi: Adoramus te Christe (1620)
Gabriel Fauré: Papillon (1884)
Frederick Delius: A Song of Summer (1931)
John Williams: The Empire Strikes Back: Suite (1980)
Billy Strayhorn: Take the 'A' Train (1939)
Franz Liszt: Fantasy on Beethoven's 'The Ruins of Athens' (1853)
Johann Sebastian Bach: Mass in b: Dona nobis pacem (1749)
Carl Nielsen: In Shining Sun I Steer My Plow (1896)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 (1868)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1921)
Max Steiner: Now, Voyager: Theme (1942)
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 in E-Flat (1773)
Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)
Scott Joplin: The Entertainer (1902)
Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)
Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite (1937)
Giuseppe Verdi: String Quartet (1873)
Giacomo Puccini: Adagietto (1883)
Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)
Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)
Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)
Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 (1872)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)
Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Franz Schubert: String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)
Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938)
Hildegard von Bingen: O Ecclesia (1150)
Hildegard von Bingen: Ave Maria (1150)
Jan Vanhal: Symphony in c (1770)
Veljo Tormis: Overture No. 2 (1959)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)
Alan Hovhaness: Symphony No. 22 'City of Light' (1971)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)
Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture (1787)
Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)
Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture (1939)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' (1874)
Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C (1948)
Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' (1899)
William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)
Antonio Vivaldi: Concerto for the Orchestra in Dresden (1720)
Sergei Rachmaninoff: Slava (1894)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1880)
Howard Shore: The Return of the King: Into the West (2003)
Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)
Anatoly Liadov: Kikimora (1910)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Leopold Kozeluch: Symphony in D (1787)
John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)
Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Carl Stamitz: Cello Concerto No. 1 in G (1790)
Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)
20:00 OVATIONS: Alan Choo, concertmaster & direction; Daphna Mor, recorder; Chloe Fedor & Emi Tanabe, violins;
HyunKun Cho, viola da gamba
Virtuoso Brilliance
VIVALDI (1678-1741): Sinfonia from L’Olimpiade, RV 725
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767): Overture-Suite in A minor, TWV 55:a2
ANTONIO VIVALDI (arr Sorrell):
Ciaconna in C, from RV 114
GEORG PHILIPP TELEMANN: Concerto for Recorder & Gamba in A minor, TWV 52:a1
ANTONIO VIVALDI: Concerto for 2 Violins in C minor, RV 509
ANTONIO VIVALDI: Concerto for 4 Violins in B minor, RV 580
21:00 OVATIONS POSTLUDE
Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)
Mikhail Antsev: Berceuse (1899)
Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)
Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)
Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn (1994)
Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)
Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade (1828)
Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By (1981)
22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.
Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)
Florence Price: Fantasie Negre No. 1 (1929)
Sergei Prokofiev: Scherzo from Flute Sonata (1943)
Erich Wolfgang Korngold: Moderato from Piano Sonata No. 2 (1910)
Harry T. Burleigh: Ethiopia Saluting the Colors (1915)
Irving Berlin: Blue Skies (1926)
23:00 QUIET HOUR
Gabriel Fauré: Berceuse (1879)
Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1753)
Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)
Gabriel Pierné: Pastorale (1887)
William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)
Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)
Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)
Jacob Praetorius: Quam pulchra es (1606)
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791)
Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)