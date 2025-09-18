© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-18-2025

Published September 18, 2025 at 6:24 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Chopin, Frédéric              Waltz in a, Op. 34, No. 2               Hélène Grimaud, p          DG               B0029051-02      Piano Sonatas Etc.         5:23 
0:05:23 Bartók, Béla       Piano Concerto No. 3     Hélène Grimaud, p; London Sym/Pierre Boulez   DG         B0003885-02      Bartok: The Piano Concertos * Zimerman * Andsnes * Grimaud * Boulez             25:49:00 
0:32:55 Ernst, Heinrich Wilhelm  Grand Caprice on Schubert's Erlkönig, Op 26       Rachel Barton Pine, v; Patrick Sinozich, p            Cedille  CDR-90000041  Instrument of the Devil               4:11 
0:37:06 Schubert, Franz Rosamunde Incidental Music, D 797        Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado DG         431655-2             Rosamunde (Complete Recording)               18:08 
0:55:14 Montgeroult, Hélène de  Cours complet pour l’enseignement du forte-piano               Claire Hammond, p         BIS        2603      Helene de Mongeroult    1:37 
1:00:00 Glass, Philip       Piano Etude No. 19         Jenny Lin, p        Steinway & Sons               30070 (2)            Philip Glass: Complete Etudes for Piano 5:23 
1:05:23 Bloch, Ernest     Concerto Grosso no.1    Jenny Lin, p; Southwest German Radio Sym/Jiri Stárek  Hänssler Classic              CD-93.192          Bloch: Concerto Symphonique, Works For Piano & Orchestra     23:39 
1:29:02 Tartini, Giuseppe             Concerto Grosso #3 in C              Ensemble 415/Chiara Banchini              Harmonia Mundi               HMC-901548      Tartini: Concerti 8:38 
1:39:23 Higdon, Jennifer               An Exaltation of Larks    Lark Quartet       Bridge   9379               Jennifer Higdon: An Exaltation of Larks   15:58 
1:55:21 Liszt, Franz         Song, Wie singt die Lerche schön             Matthew Polenzani, t; Julius Drake, p              Hyperion             CDA-67782         n/a         1:52 
2:00:00 Shostakovich, Dmitri       The Bolt, Op. 27               Philadelphia Orch/Riccardo Chailly               London  452597-2             Shostakovich: The Dance Album * Philadelphia Orchestra * Riccardo Chailly               5:25 
2:05:25 Shostakovich, Dmitri       Symphony No. 9 in E-Flat, Op. 70             Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko      Naxos   8.501111 (11)    SHOSTAKOVICH: Symphonies (Complete)               26:31:00 
2:31:56 Shostakovich, Dmitri       Preludes, Op. 34              Marta Deyanova, p          Nimbus NI-5026      Skriabin and Shostakovich Preludes for Piano      1:48 
2:33:44 Saint-Georges, Chevalier De       Violin Sonata No. 1 in B-Flat        Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p           BCM+D Records              n/a         Music by Composers of African Descent               12:27 
2:46:11 Mozart, Wolfgang Amadeus         Violin Sonata No. 5 in F, K. 57    Willi Boskovsky, v; Lili Kraus, p        EMI        CHS7-63873-2 (6)           n/a         9:15 
2:55:26 Schubert, Franz Grazer Galop, D 925       Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky               Vanguard            OVC-8017           The Willi Boskovsky Collection Vol. 3, Greetings from Vienna  1:34 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Vivaldi, Antonio  Opera, Orlando furioso  Matheus Ensemble/Jean-Christophe Spinosi               Naive    OP-30393 (3)     Vivaldi: Orlando Furioso, RV728 5:15 
3:05:15 Albinoni, Tomaso             Adagio in g         Angel & Lito Romero, g's              Telarc   CD-80134    A Touch Of Class            7:30 
3:12:45 Trad, Scottish    The Reel of Tullochgorum            Jordi Savall, viga, Andrew Lawrence-King, h             Alia Vox               AVSA-9865         The Celtic Viol   1:31 
3:14:16 Mendelssohn, Felix         Symphony No. 3 in a minor, Op. 56, Scottish       Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin    DG         479 7337 (3)      n/a         40:54:00 
3:55:10 Haydn, Franz Joseph     Scottish Folksong, Jockey was the blythest lad, H XXXIa:64               Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio         Brilliant Classics              95594 (160)               Haydn Edition    1:26 
4:00:00 Arne, Thomas Overture #3 in G Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 5:07

4:05:07 Sullivan, Arthur Overture in C, In Memoriam BBC Phil/Richard Hickox Chandos CHAN-9859 Sullivan 11:28

4:16:35 Bax, Arnold In Memoriam (1916) BBC Phil/Vernon Handley Chandos CHAN-9715 Bax: Bard of Dimbovitza · In Memoriam · Concertante for Piano 14:52

4:32:56 Bach, Johann Sebastian Triple Concerto in a, BWV 1044 Galway, Wolters, Deutschler; Württemberg Chamber Orch/Jörg Faerber RCA 60900-2 James Galway Performs J. S. Bach 21:23

4:54:19 Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, clavichord Hänssler Classic CD-92.137 (2) Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:37

5:00:00 Dupont, Gabriel Les heures dolentes Bo Ties, p MSR Classics MS-1699 Gabriel Dupont 5:03

5:05:03 Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 2 in E-Flat, Op. 102 Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p Musifrance 45017-2 Saint-Saëns 22:25

5:29:07 Cimarosa, Domenico Oboe Concerto in C Lajos Lencses, ob; Stuttgart Chamber Orch/Patrick Strub Hänssler Classic CD-98.467 Oboe Italiano 10:27

5:39:34 Wesley, Samuel Symphony #3 in A London Mozart Players/Matthias Bamert Chandos CHAN-9823 Wesley: Symphonies 14:42

5:54:16 Gibbons, Orlando Madrigal, The Silver Swan Cambridge Singers/John Rutter Collegium CSCD-502 Lighten Our Darkness: Music for the Close of Day 1:45

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

John Blitheman: Gloria tibi Trinitas (1612)

Michael Praetorius: Terpsichore: Volte à 4 (1612)

Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude (1902)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Wang Luobin: Chinese Folk Song 'A La Mu Han'

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' (1902)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica (2008)

Arthur Benjamin: Jamaican Rumba (1938)

Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895)

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

Johannes Brahms: Scherzo from Serenade No. 2 (1859)

Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 (1885)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda (1917)

Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street (1933)

Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' (1876)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves (1735)

Michael Kamen: Quintet (2003)

Gjermund Haugen: Water Lily (1970)

Arcangelo Corelli: Sarabande & Gigue from Concerto Grosso (1713)

Amy Beach: Summer Dreams (1901)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 (1804)

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 27 (1814)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Lord Berners: Polka (1941)

Sir Arnold Bax: Mediterranean (1922)

Philip Lasser: Twelve Variations on a Chorale by Bach (2002)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C 'Linz' (1783)

Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)

Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)

Domenico Scarlatti: Sonata in e (1750)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)

Anonymous: Spiritual 'Keep Your Hand on the Plow'

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Peter Boyer: Festivities (2011)

Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 in F (1802)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 32 in c (1822)

George Butterworth: English Idyll No. 2 (1911)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)

Miklós Rózsa: Spellbound Concerto (1945)

Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 (1718)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 (1785)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)

Ermanno Wolf-Ferrari: Rondò from Idillio Concertino (1932)

George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 3 'The Butterfly's Frolic' (1858)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G (1720)

John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat (1801)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal'

Aaron Copland: Finale from Symphony No. 3 (1946)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Lord Berners: Luna Park (1930)

Dani Howard: Argentum (2017)

Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)

Isaac Albéniz: Rapsodia española (1887)

Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: The Mestizo Waltz (2004)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C (1780)

Lord Berners: The Triumph of Neptune (1926)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Glass, Philip Piano Etude No. 19 Jenny Lin, p

Bloch, Ernest Concerto Grosso no.1 Jenny Lin, p; Southwest German Radio Sym/Jiri Stárek

Tartini, Giuseppe Concerto Grosso #3 in C Ensemble 415/Chiara Banchini

Higdon, Jennifer An Exaltation of Larks Lark Quartet

Liszt, Franz Song, Wie singt die Lerche schön Matthew Polenzani, t; Julius Drake, p

Shostakovich, Dmitri The Bolt, Op. 27 Philadelphia Orch/Riccardo Chailly

Shostakovich, Dmitri Symphony No. 9 in E-Flat, Op. 70 Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko

Shostakovich, Dmitri Preludes, Op. 34 Marta Deyanova, p

Saint-Georges, Chevalier De Violin Sonata No. 1 in B-Flat Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 5 in F, K. 57 Willi Boskovsky, v; Lili Kraus, p

Schubert, Franz Grazer Galop, D 925 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky

Vivaldi, Antonio Opera, Orlando furioso Matheus Ensemble/Jean-Christophe Spinosi

Albinoni, Tomaso Adagio in g Angel & Lito Romero, g's

Trad, Scottish The Reel of Tullochgorum Jordi Savall, viga, Andrew Lawrence-King, h

Mendelssohn, Felix Symphony No. 3 in a minor, Op. 56, Scottish Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, Jockey was the blythest lad, H XXXIa:64 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto (1777)

Jean Sibelius: Rakastava (1912)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)

Eric Whitacre: The River Cam (2011)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Florence Price: Adoration (1951)

Sir John Tavener: Song of the Angel (1994)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll (1941)
