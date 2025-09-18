WCLV Program Guide 09-18-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Chopin, Frédéric Waltz in a, Op. 34, No. 2 Hélène Grimaud, p DG B0029051-02 Piano Sonatas Etc. 5:23
0:05:23 Bartók, Béla Piano Concerto No. 3 Hélène Grimaud, p; London Sym/Pierre Boulez DG B0003885-02 Bartok: The Piano Concertos * Zimerman * Andsnes * Grimaud * Boulez 25:49:00
0:32:55 Ernst, Heinrich Wilhelm Grand Caprice on Schubert's Erlkönig, Op 26 Rachel Barton Pine, v; Patrick Sinozich, p Cedille CDR-90000041 Instrument of the Devil 4:11
0:37:06 Schubert, Franz Rosamunde Incidental Music, D 797 Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado DG 431655-2 Rosamunde (Complete Recording) 18:08
0:55:14 Montgeroult, Hélène de Cours complet pour l’enseignement du forte-piano Claire Hammond, p BIS 2603 Helene de Mongeroult 1:37
1:00:00 Glass, Philip Piano Etude No. 19 Jenny Lin, p Steinway & Sons 30070 (2) Philip Glass: Complete Etudes for Piano 5:23
1:05:23 Bloch, Ernest Concerto Grosso no.1 Jenny Lin, p; Southwest German Radio Sym/Jiri Stárek Hänssler Classic CD-93.192 Bloch: Concerto Symphonique, Works For Piano & Orchestra 23:39
1:29:02 Tartini, Giuseppe Concerto Grosso #3 in C Ensemble 415/Chiara Banchini Harmonia Mundi HMC-901548 Tartini: Concerti 8:38
1:39:23 Higdon, Jennifer An Exaltation of Larks Lark Quartet Bridge 9379 Jennifer Higdon: An Exaltation of Larks 15:58
1:55:21 Liszt, Franz Song, Wie singt die Lerche schön Matthew Polenzani, t; Julius Drake, p Hyperion CDA-67782 n/a 1:52
2:00:00 Shostakovich, Dmitri The Bolt, Op. 27 Philadelphia Orch/Riccardo Chailly London 452597-2 Shostakovich: The Dance Album * Philadelphia Orchestra * Riccardo Chailly 5:25
2:05:25 Shostakovich, Dmitri Symphony No. 9 in E-Flat, Op. 70 Royal Liverpool Phil Orch/Vasily Petrenko Naxos 8.501111 (11) SHOSTAKOVICH: Symphonies (Complete) 26:31:00
2:31:56 Shostakovich, Dmitri Preludes, Op. 34 Marta Deyanova, p Nimbus NI-5026 Skriabin and Shostakovich Preludes for Piano 1:48
2:33:44 Saint-Georges, Chevalier De Violin Sonata No. 1 in B-Flat Samuel Nebyu, v; Bethany Brooks, p BCM+D Records n/a Music by Composers of African Descent 12:27
2:46:11 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 5 in F, K. 57 Willi Boskovsky, v; Lili Kraus, p EMI CHS7-63873-2 (6) n/a 9:15
2:55:26 Schubert, Franz Grazer Galop, D 925 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky Vanguard OVC-8017 The Willi Boskovsky Collection Vol. 3, Greetings from Vienna 1:34
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Vivaldi, Antonio Opera, Orlando furioso Matheus Ensemble/Jean-Christophe Spinosi Naive OP-30393 (3) Vivaldi: Orlando Furioso, RV728 5:15
3:05:15 Albinoni, Tomaso Adagio in g Angel & Lito Romero, g's Telarc CD-80134 A Touch Of Class 7:30
3:12:45 Trad, Scottish The Reel of Tullochgorum Jordi Savall, viga, Andrew Lawrence-King, h Alia Vox AVSA-9865 The Celtic Viol 1:31
3:14:16 Mendelssohn, Felix Symphony No. 3 in a minor, Op. 56, Scottish Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin DG 479 7337 (3) n/a 40:54:00
3:55:10 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, Jockey was the blythest lad, H XXXIa:64 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:26
4:00:00 Arne, Thomas Overture #3 in G Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 4759117 Arne: Eight Overtures * The A A M/Christopher Hogwood 5:07
4:05:07 Sullivan, Arthur Overture in C, In Memoriam BBC Phil/Richard Hickox Chandos CHAN-9859 Sullivan 11:28
4:16:35 Bax, Arnold In Memoriam (1916) BBC Phil/Vernon Handley Chandos CHAN-9715 Bax: Bard of Dimbovitza · In Memoriam · Concertante for Piano 14:52
4:32:56 Bach, Johann Sebastian Triple Concerto in a, BWV 1044 Galway, Wolters, Deutschler; Württemberg Chamber Orch/Jörg Faerber RCA 60900-2 James Galway Performs J. S. Bach 21:23
4:54:19 Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, clavichord Hänssler Classic CD-92.137 (2) Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:37
5:00:00 Dupont, Gabriel Les heures dolentes Bo Ties, p MSR Classics MS-1699 Gabriel Dupont 5:03
5:05:03 Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 2 in E-Flat, Op. 102 Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p Musifrance 45017-2 Saint-Saëns 22:25
5:29:07 Cimarosa, Domenico Oboe Concerto in C Lajos Lencses, ob; Stuttgart Chamber Orch/Patrick Strub Hänssler Classic CD-98.467 Oboe Italiano 10:27
5:39:34 Wesley, Samuel Symphony #3 in A London Mozart Players/Matthias Bamert Chandos CHAN-9823 Wesley: Symphonies 14:42
5:54:16 Gibbons, Orlando Madrigal, The Silver Swan Cambridge Singers/John Rutter Collegium CSCD-502 Lighten Our Darkness: Music for the Close of Day 1:45
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
John Blitheman: Gloria tibi Trinitas (1612)
Michael Praetorius: Terpsichore: Volte à 4 (1612)
Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude (1902)
Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)
Wang Luobin: Chinese Folk Song 'A La Mu Han'
Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)
Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' (1902)
Máximo Diego Pujol: Suite mágica (2008)
Arthur Benjamin: Jamaican Rumba (1938)
Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895)
Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)
Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)
Johannes Brahms: Scherzo from Serenade No. 2 (1859)
Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 (1885)
Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)
Maurice Ravel: La valse (1920)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda (1917)
Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street (1933)
Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' (1876)
Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)
Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves (1735)
Michael Kamen: Quintet (2003)
Gjermund Haugen: Water Lily (1970)
Arcangelo Corelli: Sarabande & Gigue from Concerto Grosso (1713)
Amy Beach: Summer Dreams (1901)
Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)
Stephen Foster: Camptown Races (1850)
Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)
Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 (1804)
Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 27 (1814)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Lord Berners: Polka (1941)
Sir Arnold Bax: Mediterranean (1922)
Philip Lasser: Twelve Variations on a Chorale by Bach (2002)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)
Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)
Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C 'Linz' (1783)
Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)
Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)
Domenico Scarlatti: Sonata in e (1750)
Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Maurice Ravel: Boléro (1928)
Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)
Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)
Anonymous: Spiritual 'Keep Your Hand on the Plow'
Traditional: Wayfaring Stranger (1801)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)
Peter Boyer: Festivities (2011)
Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 in F (1802)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 32 in c (1822)
George Butterworth: English Idyll No. 2 (1911)
Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)
Miklós Rózsa: Spellbound Concerto (1945)
Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 (1718)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 (1785)
Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)
Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)
Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)
Ermanno Wolf-Ferrari: Rondò from Idillio Concertino (1932)
George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 3 'The Butterfly's Frolic' (1858)
Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G (1720)
John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat (1801)
William Byrd: Ave verum corpus (1605)
Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal'
Aaron Copland: Finale from Symphony No. 3 (1946)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Lord Berners: Luna Park (1930)
Dani Howard: Argentum (2017)
Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)
Isaac Albéniz: Rapsodia española (1887)
Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: The Mestizo Waltz (2004)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C (1780)
Lord Berners: The Triumph of Neptune (1926)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
23:00 QUIET HOUR
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto (1777)
Jean Sibelius: Rakastava (1912)
Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)
Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)
Eric Whitacre: The River Cam (2011)
Gabriel Fauré: Pavane (1887)
Florence Price: Adoration (1951)
Sir John Tavener: Song of the Angel (1994)
Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)
Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll (1941)