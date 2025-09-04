© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-04-2025

Ideastream Public Media
Published September 4, 2025 at 3:34 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Chopin, Frédéric              Polonaise no.3 in A, Op.40 no.1, Military Vladimir Ashkenazy, p             London  466462-2 (2)      The Art Of Ashkenazy    5:07 
0:05:07 Karlowicz, Mieczyslaw   Violin Concerto in A, Op. 8           Tasmin Little, v; BBC Symphony Orchestra/Edward Gardner    Chandos              CHSA-5185        n/a         27:17:00 
0:34:15 Grondahl, Agathe Backer             Three Piano Pieces, Op 25          Natalia Strelchenko, p             Arena    AR-07008            Complete Piano Music Vol III      11:56 
0:46:11 Grieg, Edvard    Sigurd Jorsalfar,  Op. 22               Philadelphia Orch/Eugene Ormandy               CBS       MBK-39785        n/a         9:00 
0:55:11 Kraus, Josef Martin         Soliman II           Swedish Royal Opera Orch/Philip Brunelle               Virgin    91496-2               Kraus: Soliman II * A Gustavian Turkish Opera * Royal Opera of Sweden             1:30 
1:00:00 Morricone           The Mission       Yo-Yo Ma, vc; Roma Sinfonietta/Ennio Morricone               Sony      SK-93456            Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone              5:38 
1:05:38 Bach, Johann Sebastian               Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007             Yo-Yo Ma, vc           Sony      S2K-63203 (2)   The Cello Suites: Inspired By Bach           18:15 
1:23:53 Bach, Johann Sebastian               Organ Trio Sonata No. 6 in G, BWV 530 Yo-Yo Ma, vc; Chris Thile, man; Edgar Meyer, db     Nonesuch           558933-2             Bach Trios               12:19 
1:36:12 Buxtehude, Dietrich        Trio Sonata in G, Op 1/2               Catherine Manson, v; Paolo Pandolfo, viga; Ton Koopman, hc             Challenge           CC-72890 (3)     Complete Chamber Music    7:15 
1:44:59 Villa-Lobos, Heitor           Bachianas brasileiras No. 9          New World Sym/Michael Tilson Thomas   RCA      68538-2               Music Of Villa-Lobos       9:39 
1:54:38 Böhm, Georg     Clavier Suite in F             Rinaldo Alessandrini, hc Astrée   E-8526               Harpsichord Music by Georg Bohm          1:51 
2:00:00 Rossini, Gioachino          The Barber of Seville      Cecilia Bartoli, ms; Orch La Scintilla/Adam Fischer    London  B0015151-02      Sospiri * Cecilia Bartoli   5:25 
2:05:25 Rossini, Gioachino          L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers)       Stuttgart Radio Sym Orch/Gianluigi Gelmetti          Seraphim            73294-2               Rossini: Favorite Overtures           7:34 
2:12:59 Anonymous 14th century, Italian Trotto    Newberry Consort/Mary Springfels               Harmonia Mundi               HMU-907038      Il Solazzo- Music For A Medieval Banquet               1:28 
2:14:27 Alwyn, William   Symphony #1 (1950)      London Sym Orch, Richard Hickox               MHS      5372127 (3)        Alwyn: Symphony No. 1 40:46:00 
2:55:13 Carwithen, Doreen           Suffolk Suite       London Sym Orch/Richard Hickox               Chandos              CHAN-9524        Carwithen: Orchestral Works      1:54 
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Telemann, Georg Philipp              Oratorio, Der Tag des Gerichts (The Day of Judgment)          Music of the Baroque Cho and Orch/Thomas Wikman      Music of the Baroque              MB-107 Telemann: The Day of Judgement            5:53 
3:05:53 Telemann, Georg Philipp              Trumpet Concerto in D   Maurice André, tr; Berlin Phil/Herbert von Karajan               EMI/Ang              CDC5-56260-2  n/a         9:02 
3:14:55 Mussorgsky, Modest      Sorotchinsky Fair             Vladimir Ashkenazy, p    London               470291-2             Rachmaninov- Piano Transcriptions        1:36 
3:16:31 Mussorgsky, Modest      Boris Godunov   Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel            Vox               CDX-5130 (2)    Dances From The Opera              3:27 
3:19:58 Tchaikovsky, Peter          Mazeppa             Indianapolis Sym Orch/Raymond Leppard               Koss Classics   KC-2216              n/a         4:09 
3:24:07 Napravnik, Eduard           Concerto symphonique, Op 27    Evgeny Soifertis, p; BBC Scottish Sym/Alexxander Titov   Hyperion             CDA-67511         Romantic Concerto 37               31:15:00 
3:55:22 Scriabin, Alexander         Five Preludes, Op 74      Piers Lane, p      Hyperion               CDA-67057/8 (2)             n/a         1:34 
4:00:00 Délibes, Léo       Sylvia    Philadelphia Orch/Eugene Ormandy        CBS       MLK-45660               Greatest Hits * The Ballet * Vol III             5:02 
4:05:02 Roussel, Albert  Suite #2 fr Bacchus et Ariane, Op 43        St Louis Sym Orch/Hans Vonk      Pentatone           PTC-5186319    n/a         18:39 
4:23:41 Ganz, Rudolph   St Louis Symphony March (1923)             St Louis Sym/Leonard Slatkin  RCA      7716-2  Classic Marches              3:11 
4:26:52 Johnson, Francis             St Louis Fire Company's Anniversary Parade March               Chestnut Brass Company/Tamara Brooks             Musicmasters    7029-2-C             The Music Of Francis Johnson And His Contemporaries: Early 19th-Century Black Composers               2:16 
4:30:43 Beethoven, Ludwig van  Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, Moonlight            Igor Kipnis, forte-p           Epiphany             EP-1      n/a         15:41 
4:46:24 Beethoven, Ludwig van  Egmont, Op.84  London Classical Players/Roger Norrington               EMI/Ang              CDC7-49816-2  n/a         6:59 
4:53:23 Beethoven, Ludwig van  Seven Bagatelles, Op 33              Melvyn Tan, forte-p               EMI/Ang              CDC5-54526-2  n/a         1:20 
5:00:00 Arne, Thomas    Alfred, An English Masque (1740)             Peter Pears, t; Aldeburg Festival Cho, Orch/Imogen Holst               London  LL-808  n/a         5:09 
5:05:09 Holst, Gustav     St Paul's Suite, Op. 29, No. 2      City of London Sinfonia/Richard Hickox  Chandos              CHAN-9270        Holst: St. Paul's Suite, Double Concerto, Fugal Concerto, Brook Green Suite       12:59 
5:18:08 Arnold, Malcolm Brass Quintet     St Louis Brass Quintet    Crystal  CD-200 Brass Bonanza - Gabrieli, Speer, Arnold, Hovhaness, Et Al         11:24 
5:31:06 Danzi, Franz       Wind Quintet in e, Op 67/2           Aulos Wind Quintet         Koch      CD-310011  n/a         13:29 
5:44:35 Boccherini, Luigi              Serenade for strings, La musica notturna delle strade di Madrid  Moscow Concertino/Yevgeni Bushkov     Discover             920129  n/a         9:54 
5:54:29 Albinoni, Tomaso             Suite in G            Rolf Smedvig, tr Telarc   CD-80550               Virtuoso - Rolf Smedvig 1:34 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)
Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' (1909)
Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880)
Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 6 'Morning' (1761)
Patrick Doyle: Harry Potter & the Goblet of Fire: Suite (2005)
Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)
Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro (1912)
Earl McCoy: March 'Lights Out' (1906)
Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy (1949)
Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)
George Frideric Handel: Amadigi di Gaula: Gavotta (1715)
Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' (1947)
Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña (1909)
Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 1 (1895)
Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)
César Cui: Orientale (1893)
Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme (1945)
Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)
Claude Debussy: Preludes Book 1: Minstrels (1910)
Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Waltz (1853)
Johann Peter Emilius Hartmann: The Raven: Overture (1832)
Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A (1765)
Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes (1739)
Darius Milhaud: Suite provençale (1936)
Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro (1930)
John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010)
John Lunn: Downton Abbey: Theme (2010)
Johann David Heinichen: Allegro from Concerto Grosso (1715)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)
Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)
Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)
Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Percy Grainger: Spoon River (1919)
Percy Grainger: Brigg Fair (1906)
Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 3 (1873)
Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus (1841)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)
Mikalojus Ciurlionis: The Sea (1907)
Darius Milhaud: La Cheminée du roi René (1939)
Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen (1883)
Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)
Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
César Franck: Symphony in d (1888)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Anton Bruckner: Symphony No. 9 in d (1894)
Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)
Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' (1910)
Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)
Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Marriage Feast (1907)
Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)
Aaron Copland: Hear Ye! Hear Ye! (1934)
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)
Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Anton Bruckner: Motet 'Os justi' (1879)
George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1739)
Joe Hisaishi: Princess Mononoke: Theme (1997)
Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 (1944)
Samuel Coleridge-Taylor: Larghetto from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)
Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' (1875)
Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien' (1887)
Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)
Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)
Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)
Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' (1846)
Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' (1838)
Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799)
Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 7 (1952)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Anton Bruckner: Mass No. 1 in d (1864)
Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA
23:00 QUIET HOUR
Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)
Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)
Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)
Jean Sibelius: Romance in C (1903)
Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)
Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)
Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)
Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)
Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto (1717)
