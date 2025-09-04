WCLV Program Guide 09-04-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Chopin, Frédéric Polonaise no.3 in A, Op.40 no.1, Military Vladimir Ashkenazy, p London 466462-2 (2) The Art Of Ashkenazy 5:07

0:05:07 Karlowicz, Mieczyslaw Violin Concerto in A, Op. 8 Tasmin Little, v; BBC Symphony Orchestra/Edward Gardner Chandos CHSA-5185 n/a 27:17:00

0:34:15 Grondahl, Agathe Backer Three Piano Pieces, Op 25 Natalia Strelchenko, p Arena AR-07008 Complete Piano Music Vol III 11:56

0:46:11 Grieg, Edvard Sigurd Jorsalfar, Op. 22 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MBK-39785 n/a 9:00

0:55:11 Kraus, Josef Martin Soliman II Swedish Royal Opera Orch/Philip Brunelle Virgin 91496-2 Kraus: Soliman II * A Gustavian Turkish Opera * Royal Opera of Sweden 1:30

1:00:00 Morricone The Mission Yo-Yo Ma, vc; Roma Sinfonietta/Ennio Morricone Sony SK-93456 Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone 5:38

1:05:38 Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Yo-Yo Ma, vc Sony S2K-63203 (2) The Cello Suites: Inspired By Bach 18:15

1:23:53 Bach, Johann Sebastian Organ Trio Sonata No. 6 in G, BWV 530 Yo-Yo Ma, vc; Chris Thile, man; Edgar Meyer, db Nonesuch 558933-2 Bach Trios 12:19

1:36:12 Buxtehude, Dietrich Trio Sonata in G, Op 1/2 Catherine Manson, v; Paolo Pandolfo, viga; Ton Koopman, hc Challenge CC-72890 (3) Complete Chamber Music 7:15

1:44:59 Villa-Lobos, Heitor Bachianas brasileiras No. 9 New World Sym/Michael Tilson Thomas RCA 68538-2 Music Of Villa-Lobos 9:39

1:54:38 Böhm, Georg Clavier Suite in F Rinaldo Alessandrini, hc Astrée E-8526 Harpsichord Music by Georg Bohm 1:51

2:00:00 Rossini, Gioachino The Barber of Seville Cecilia Bartoli, ms; Orch La Scintilla/Adam Fischer London B0015151-02 Sospiri * Cecilia Bartoli 5:25

2:05:25 Rossini, Gioachino L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers) Stuttgart Radio Sym Orch/Gianluigi Gelmetti Seraphim 73294-2 Rossini: Favorite Overtures 7:34

2:12:59 Anonymous 14th century, Italian Trotto Newberry Consort/Mary Springfels Harmonia Mundi HMU-907038 Il Solazzo- Music For A Medieval Banquet 1:28

2:14:27 Alwyn, William Symphony #1 (1950) London Sym Orch, Richard Hickox MHS 5372127 (3) Alwyn: Symphony No. 1 40:46:00

2:55:13 Carwithen, Doreen Suffolk Suite London Sym Orch/Richard Hickox Chandos CHAN-9524 Carwithen: Orchestral Works 1:54

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Telemann, Georg Philipp Oratorio, Der Tag des Gerichts (The Day of Judgment) Music of the Baroque Cho and Orch/Thomas Wikman Music of the Baroque MB-107 Telemann: The Day of Judgement 5:53

3:05:53 Telemann, Georg Philipp Trumpet Concerto in D Maurice André, tr; Berlin Phil/Herbert von Karajan EMI/Ang CDC5-56260-2 n/a 9:02

3:14:55 Mussorgsky, Modest Sorotchinsky Fair Vladimir Ashkenazy, p London 470291-2 Rachmaninov- Piano Transcriptions 1:36

3:16:31 Mussorgsky, Modest Boris Godunov Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Vox CDX-5130 (2) Dances From The Opera 3:27

3:19:58 Tchaikovsky, Peter Mazeppa Indianapolis Sym Orch/Raymond Leppard Koss Classics KC-2216 n/a 4:09

3:24:07 Napravnik, Eduard Concerto symphonique, Op 27 Evgeny Soifertis, p; BBC Scottish Sym/Alexxander Titov Hyperion CDA-67511 Romantic Concerto 37 31:15:00

3:55:22 Scriabin, Alexander Five Preludes, Op 74 Piers Lane, p Hyperion CDA-67057/8 (2) n/a 1:34

4:00:00 Délibes, Léo Sylvia Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MLK-45660 Greatest Hits * The Ballet * Vol III 5:02

4:05:02 Roussel, Albert Suite #2 fr Bacchus et Ariane, Op 43 St Louis Sym Orch/Hans Vonk Pentatone PTC-5186319 n/a 18:39

4:23:41 Ganz, Rudolph St Louis Symphony March (1923) St Louis Sym/Leonard Slatkin RCA 7716-2 Classic Marches 3:11

4:26:52 Johnson, Francis St Louis Fire Company's Anniversary Parade March Chestnut Brass Company/Tamara Brooks Musicmasters 7029-2-C The Music Of Francis Johnson And His Contemporaries: Early 19th-Century Black Composers 2:16

4:30:43 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, Moonlight Igor Kipnis, forte-p Epiphany EP-1 n/a 15:41

4:46:24 Beethoven, Ludwig van Egmont, Op.84 London Classical Players/Roger Norrington EMI/Ang CDC7-49816-2 n/a 6:59

4:53:23 Beethoven, Ludwig van Seven Bagatelles, Op 33 Melvyn Tan, forte-p EMI/Ang CDC5-54526-2 n/a 1:20

5:00:00 Arne, Thomas Alfred, An English Masque (1740) Peter Pears, t; Aldeburg Festival Cho, Orch/Imogen Holst London LL-808 n/a 5:09

5:05:09 Holst, Gustav St Paul's Suite, Op. 29, No. 2 City of London Sinfonia/Richard Hickox Chandos CHAN-9270 Holst: St. Paul's Suite, Double Concerto, Fugal Concerto, Brook Green Suite 12:59

5:18:08 Arnold, Malcolm Brass Quintet St Louis Brass Quintet Crystal CD-200 Brass Bonanza - Gabrieli, Speer, Arnold, Hovhaness, Et Al 11:24

5:31:06 Danzi, Franz Wind Quintet in e, Op 67/2 Aulos Wind Quintet Koch CD-310011 n/a 13:29

5:44:35 Boccherini, Luigi Serenade for strings, La musica notturna delle strade di Madrid Moscow Concertino/Yevgeni Bushkov Discover 920129 n/a 9:54

5:54:29 Albinoni, Tomaso Suite in G Rolf Smedvig, tr Telarc CD-80550 Virtuoso - Rolf Smedvig 1:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)

Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' (1909)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 6 'Morning' (1761)

Patrick Doyle: Harry Potter & the Goblet of Fire: Suite (2005)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro (1912)

Earl McCoy: March 'Lights Out' (1906)

Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy (1949)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

George Frideric Handel: Amadigi di Gaula: Gavotta (1715)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' (1947)

Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña (1909)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 1 (1895)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

César Cui: Orientale (1893)

Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme (1945)

Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Minstrels (1910)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Waltz (1853)

Johann Peter Emilius Hartmann: The Raven: Overture (1832)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A (1765)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes (1739)

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro (1930)

John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010)

John Lunn: Downton Abbey: Theme (2010)

Johann David Heinichen: Allegro from Concerto Grosso (1715)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Percy Grainger: Spoon River (1919)

Percy Grainger: Brigg Fair (1906)

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 3 (1873)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus (1841)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Mikalojus Ciurlionis: The Sea (1907)

Darius Milhaud: La Cheminée du roi René (1939)

Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen (1883)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

César Franck: Symphony in d (1888)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Anton Bruckner: Symphony No. 9 in d (1894)

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)

Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' (1910)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Marriage Feast (1907)

Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)

Aaron Copland: Hear Ye! Hear Ye! (1934)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Anton Bruckner: Motet 'Os justi' (1879)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1739)

Joe Hisaishi: Princess Mononoke: Theme (1997)

Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 (1944)

Samuel Coleridge-Taylor: Larghetto from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)

Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' (1875)

Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien' (1887)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)

Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' (1846)

Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' (1838)

Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799)

Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 7 (1952)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Anton Bruckner: Mass No. 1 in d (1864)

Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

23:00 QUIET HOUR

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)

Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Jean Sibelius: Romance in C (1903)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto (1717)

