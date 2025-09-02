© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 09-02-2025

Ideastream Public Media
Published September 2, 2025 at 5:50 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
0:00:00 Schubert, Franz Impromptus, D 899 (Op. 90)        Barry Douglas, p              Chandos               CHAN-10933      Schubert: Works for Solo Piano, Volume 2            5:21 
0:05:21 Liszt, Franz         Piano Concerto No. 2 in A            Barry Douglas, p; London Sym Orch/Jun'ichi Hirokami   RCA      7916-2-RC          Liszt: Piano Concertos 1 and 2, Hungarian Fantasy 21:02 
0:27:54 Bach, Johann Christian  Sinfonia (Overture) in D, Op 18/6              English Sym Orch/William Boughton  Nimbus NI-5403 Bach Six Grand Overtures           12:13 
0:40:07 Bach, Wilhelm Friedemann          Sinfonia for Strings in F, F 67      Berlin Academy for Ancient Music    Harmonia Mundi               HMC-901772      Bach: Symphonies- Concerto pour clavecin               15:18 
0:55:25 Bach, Johann Sebastian               Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach               Joseph Payne, hc            Hänssler Classic              CD-92.137 (2)    Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann       1:27 
1:00:00 Ponce, Manuel  Mazurka #3 in A-Flat       Jorge Federico Osorio, p              Cedille               CDR-90000086  Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio               2:31 
1:02:31 Ponce, Manuel  Mazurka #9 in g Jorge Federico Osorio, p              Cedille  CDR-90000086            Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio               2:49 
1:05:20 Copland, Aaron El Salón México Boston Pops/Keith Lockhart        RCA      63717-2               The Latin Album               11:09 
1:17:56 Tchaikovsky, Peter          String Quartet No. 2 in F, Op. 22               Vermeer Quartet               Cedille  CDR-90000017  Tchaikovsky: Quartetet #2 & Sextet in D min        37:11:00 
1:55:07 Wilbye, John      Madrigal, So Light Is Love            New York Trumpet Ensemble               MMG     MCD-10001        Art of the Trumpet           1:45 
2:00:00 Canteloube, Joseph        Songs of the Auvergne, Set 5      Véronique Gens, s; Lille National Orch/Jean-Claude Casadesus   Naxos   6.110065             Canteloube: Chants d'Auvergne * 2   5:14 
2:05:14 Casadesus, Robert         Oboe Sonata, Op. 23bis Heinz Holliger, ob; Anton Kernjak, p               ECM      2694      n/a         15:10 
2:20:24 Franck, César    Symphonic Variations     Robert Casadesus, p; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy  Sony      MPK-46730        Concerto For The Left Hand; Concerto For Two Pianos        13:27 
2:33:51 Haydn, Franz Joseph     Scottish Folksong, The young Highland rover, H XXXIa:143               Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio         Brilliant Classics              95594 (160)               Haydn Edition    1:33 
2:35:24 Haydn, Franz Joseph     Flute Concerto in D (also attrib Leopold Hoffmann)               Barthold Kuijken, f; Tafelmusik/Jeanne Lamon     Sony      SK-48045            Stamitz/ Richter/ Haydn: Flute Concertos 19:25 
2:54:49 Rameau, Jean-Philippe  Zoroastre            La Petite Bande/Sigiswald Kuijken               RCA-DHM          1999801-A (3)   Zoroastre            1:50        

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff 
3:00:00 Gershwin, George           An American in Paris      Richard Glazier, p            Centaur               CRC-2577           A Salute to the Hollywood Musical            5:44 
3:05:44 Telemann, Georg Philipp              Paris Quartet #5               B Kuijken, f; S Kuijken, v; W Kuijken, viga; G Leonhardt, hc    Sony      S3K-63115 (3)   Telemann: Paris Quartets 1-12               18:31 
3:24:15 Piazzolla, Astor Chau Paris         Lucienne Renaudin Vary, tpt; Monte Carlo Phil String Quartet Warner 1.90E+11            Astor Piazzolla   2:49 
3:27:04 Couperin, Louis Suite in a minor Blandine Verlet, hc          Astrée   E-8819 (5)               Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:43 
3:28:47 Bizet, Georges  Symphony in C  French National Radio Orch/Jean Martinon           DG               2530186              Deutsche Grammophon Legacy 26:46:00 
3:55:33 Bizet, Georges  Carmen Canadian Brass RCA      5628-2-RC          More Greatest Hits               1:50 
4:00:00 Klengel, Julius   Hymnus               Rondo Violoncello/Peter Buck     Harmonia Mundi               HMC-905240      Rondo Violoncello           5:54 
4:05:54 Wagner, Richard              Siegfried Idyll     Orch/Bruno Walter          Sony      SM2K-64456 (2)            Bruno Walter: The Edition, Wagner Orchestra Music         18:16 
4:25:38 Martinu, Bohuslav            Partita (1931)     Prague Chamber Orch   Denon   CO-78919               n/a         12:03 
4:37:41 Bach, Johann Sebastian               Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Andreas Staier, hc            RCA-DHM          77306-2 (3)        Bach: Clavierübung I & II              17:14 
4:54:55 Sullivan, Arthur  The Tempest Incidental Music    Kansas City Sym Orch/Michael Stern     Reference Recordings   RR-115 Shakespeare's Tempest 1:51 
5:00:00 Horneman, Christian       Incidental Music to Paludan-Müller's play Kalanus               Aalborg Sym/Owain Arwel Hughes           BIS        CD-749 Horneman: Theatre Music               5:21 
5:05:21 Grieg, Edvard    Peer Gynt Suite No. 2,  Op. 55    New York Phil/Leonard Bernstein               CBS       MYK-36718        Peer Gynt Suites 1 & 2, Finlandia, Valse Triste, Swan Of Tuonela               17:17 
5:22:38 Telemann, Georg Philipp              Two-Violin Concerto in A              Berlin Baroque Soloists/Rainer Kussmaul, v 1     DG         B0005761-02      Sinfonia Melodica            7:50 
5:31:57 Vivaldi, Antonio  Two-Violin Concerto in a, R 523  Micaela Comberti, v; Collegium Musicum 90/Simon Standage, v Chandos              CHAN-0528        Vivaldi: Double Concertos               10:07 
5:42:04 Porena, Boris     Vivaldi (1988)     I Solisti Italiani   Denon   CO-78949           n/a               11:53 
5:53:57 Antegnati, Costanzo        Canzon No. 9 a 4, La Battera      New York Trumpet Ensemble            Pantheon             FSM-68901         n/a         1:51 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus (1841)
Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 (1898)
George Frideric Handel: Harp Concerto in F (1738)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)
George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)
Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)
John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair (1992)
John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)
Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953)
Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)
Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)
François Devienne: Rondo from Flute Concerto No. 7 (1787)
Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music (1852)
Alberto Ginastera: Guitar Sonata (1976)
Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)
John Williams: Hook: The Banquet (1991)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
Antonín Dvorák: Scherzo from Violin Sonatina (1893)
Orlande de Lassus: Matona mia cara (1555)
Franz Schubert: Thirteen Ländler (1820)
Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)
Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in b (1917)
Cole Porter: Begin the Beguine (1935)
Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)
John Dowland: Fine knacks for ladies (1600)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Johann Pachelbel: Canon & Gigue (1700)
Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Twelfth (1750)
Aaron Copland: Music for Movies (1943)
Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967)
Ludwig van Beethoven: Six Variations in F (1802)
Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)
Joseph Haydn: Symphony No. 48 in C 'Maria Theresia' (1773)
William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)
Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)
Franz Schubert: Rondo for Piano 4 hands (1818)
Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D (1735)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)
Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D (1806)
Franz Liszt: Rhapsodie espagnole (1858)
Jean Sibelius: Humoresque No. 5 (1917)
Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922)
Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige (1910)
Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite (1938)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)
Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)
Christian Sinding: Suite for Violin & Orchestra (1889)
Ernest Chausson: Poème (1896)
Antonín Dvorák: Scherzo from Violin Sonatina (1893)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927)
Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)
Paul Desmond: Take Five (1959)
Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)
Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio (1736)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto (1945)
Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)
Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)
Kurt Weill: Lost in the Stars (1949)
Eriks Esenvalds: Stars (2011)
Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March (1834)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)
Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890)
Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 (1775)
Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale (1801)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Georges Auric: Ouverture (1938)
Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA

23:00 QUIET HOUR
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento for String Trio (1788)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)
Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)
Robert Schumann: Andante from Piano Quartet (1844)
Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004)
Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)
