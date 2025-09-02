WCLV Program Guide 09-02-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
0:00:00 Schubert, Franz Impromptus, D 899 (Op. 90) Barry Douglas, p Chandos CHAN-10933 Schubert: Works for Solo Piano, Volume 2 5:21
0:05:21 Liszt, Franz Piano Concerto No. 2 in A Barry Douglas, p; London Sym Orch/Jun'ichi Hirokami RCA 7916-2-RC Liszt: Piano Concertos 1 and 2, Hungarian Fantasy 21:02
0:27:54 Bach, Johann Christian Sinfonia (Overture) in D, Op 18/6 English Sym Orch/William Boughton Nimbus NI-5403 Bach Six Grand Overtures 12:13
0:40:07 Bach, Wilhelm Friedemann Sinfonia for Strings in F, F 67 Berlin Academy for Ancient Music Harmonia Mundi HMC-901772 Bach: Symphonies- Concerto pour clavecin 15:18
0:55:25 Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc Hänssler Classic CD-92.137 (2) Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:27
1:00:00 Ponce, Manuel Mazurka #3 in A-Flat Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 2:31
1:02:31 Ponce, Manuel Mazurka #9 in g Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000086 Mexican Piano Music by Manuel M Ponce * Jorge Federico Osorio 2:49
1:05:20 Copland, Aaron El Salón México Boston Pops/Keith Lockhart RCA 63717-2 The Latin Album 11:09
1:17:56 Tchaikovsky, Peter String Quartet No. 2 in F, Op. 22 Vermeer Quartet Cedille CDR-90000017 Tchaikovsky: Quartetet #2 & Sextet in D min 37:11:00
1:55:07 Wilbye, John Madrigal, So Light Is Love New York Trumpet Ensemble MMG MCD-10001 Art of the Trumpet 1:45
2:00:00 Canteloube, Joseph Songs of the Auvergne, Set 5 Véronique Gens, s; Lille National Orch/Jean-Claude Casadesus Naxos 6.110065 Canteloube: Chants d'Auvergne * 2 5:14
2:05:14 Casadesus, Robert Oboe Sonata, Op. 23bis Heinz Holliger, ob; Anton Kernjak, p ECM 2694 n/a 15:10
2:20:24 Franck, César Symphonic Variations Robert Casadesus, p; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy Sony MPK-46730 Concerto For The Left Hand; Concerto For Two Pianos 13:27
2:33:51 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, The young Highland rover, H XXXIa:143 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 1:33
2:35:24 Haydn, Franz Joseph Flute Concerto in D (also attrib Leopold Hoffmann) Barthold Kuijken, f; Tafelmusik/Jeanne Lamon Sony SK-48045 Stamitz/ Richter/ Haydn: Flute Concertos 19:25
2:54:49 Rameau, Jean-Philippe Zoroastre La Petite Bande/Sigiswald Kuijken RCA-DHM 1999801-A (3) Zoroastre 1:50
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
3:00:00 Gershwin, George An American in Paris Richard Glazier, p Centaur CRC-2577 A Salute to the Hollywood Musical 5:44
3:05:44 Telemann, Georg Philipp Paris Quartet #5 B Kuijken, f; S Kuijken, v; W Kuijken, viga; G Leonhardt, hc Sony S3K-63115 (3) Telemann: Paris Quartets 1-12 18:31
3:24:15 Piazzolla, Astor Chau Paris Lucienne Renaudin Vary, tpt; Monte Carlo Phil String Quartet Warner 1.90E+11 Astor Piazzolla 2:49
3:27:04 Couperin, Louis Suite in a minor Blandine Verlet, hc Astrée E-8819 (5) Louis Couperin: Les pièces de clavessin 1:43
3:28:47 Bizet, Georges Symphony in C French National Radio Orch/Jean Martinon DG 2530186 Deutsche Grammophon Legacy 26:46:00
3:55:33 Bizet, Georges Carmen Canadian Brass RCA 5628-2-RC More Greatest Hits 1:50
4:00:00 Klengel, Julius Hymnus Rondo Violoncello/Peter Buck Harmonia Mundi HMC-905240 Rondo Violoncello 5:54
4:05:54 Wagner, Richard Siegfried Idyll Orch/Bruno Walter Sony SM2K-64456 (2) Bruno Walter: The Edition, Wagner Orchestra Music 18:16
4:25:38 Martinu, Bohuslav Partita (1931) Prague Chamber Orch Denon CO-78919 n/a 12:03
4:37:41 Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 1 in B-Flat, BWV 825 Andreas Staier, hc RCA-DHM 77306-2 (3) Bach: Clavierübung I & II 17:14
4:54:55 Sullivan, Arthur The Tempest Incidental Music Kansas City Sym Orch/Michael Stern Reference Recordings RR-115 Shakespeare's Tempest 1:51
5:00:00 Horneman, Christian Incidental Music to Paludan-Müller's play Kalanus Aalborg Sym/Owain Arwel Hughes BIS CD-749 Horneman: Theatre Music 5:21
5:05:21 Grieg, Edvard Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55 New York Phil/Leonard Bernstein CBS MYK-36718 Peer Gynt Suites 1 & 2, Finlandia, Valse Triste, Swan Of Tuonela 17:17
5:22:38 Telemann, Georg Philipp Two-Violin Concerto in A Berlin Baroque Soloists/Rainer Kussmaul, v 1 DG B0005761-02 Sinfonia Melodica 7:50
5:31:57 Vivaldi, Antonio Two-Violin Concerto in a, R 523 Micaela Comberti, v; Collegium Musicum 90/Simon Standage, v Chandos CHAN-0528 Vivaldi: Double Concertos 10:07
5:42:04 Porena, Boris Vivaldi (1988) I Solisti Italiani Denon CO-78949 n/a 11:53
5:53:57 Antegnati, Costanzo Canzon No. 9 a 4, La Battera New York Trumpet Ensemble Pantheon FSM-68901 n/a 1:51
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus (1841)
Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 (1898)
George Frideric Handel: Harp Concerto in F (1738)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)
George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930)
Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)
John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair (1992)
John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)
Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953)
Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)
Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)
François Devienne: Rondo from Flute Concerto No. 7 (1787)
Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music (1852)
Alberto Ginastera: Guitar Sonata (1976)
Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)
John Williams: Hook: The Banquet (1991)
Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)
Antonín Dvorák: Scherzo from Violin Sonatina (1893)
Orlande de Lassus: Matona mia cara (1555)
Franz Schubert: Thirteen Ländler (1820)
Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)
Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)
Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in b (1917)
Cole Porter: Begin the Beguine (1935)
Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)
John Dowland: Fine knacks for ladies (1600)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Johann Pachelbel: Canon & Gigue (1700)
Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Twelfth (1750)
Aaron Copland: Music for Movies (1943)
Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967)
Ludwig van Beethoven: Six Variations in F (1802)
Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)
Joseph Haydn: Symphony No. 48 in C 'Maria Theresia' (1773)
William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)
Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)
Franz Schubert: Rondo for Piano 4 hands (1818)
Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D (1735)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)
Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D (1806)
Franz Liszt: Rhapsodie espagnole (1858)
Jean Sibelius: Humoresque No. 5 (1917)
Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922)
Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige (1910)
Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite (1938)
Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)
Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)
Christian Sinding: Suite for Violin & Orchestra (1889)
Ernest Chausson: Poème (1896)
Antonín Dvorák: Scherzo from Violin Sonatina (1893)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927)
Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)
Paul Desmond: Take Five (1959)
Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)
Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio (1736)
Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto (1945)
Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)
Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)
Kurt Weill: Lost in the Stars (1949)
Eriks Esenvalds: Stars (2011)
Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March (1834)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)
Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890)
Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 (1775)
Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale (1801)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Georges Auric: Ouverture (1938)
Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
TBA
23:00 QUIET HOUR
Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento for String Trio (1788)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)
Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)
Robert Schumann: Andante from Piano Quartet (1844)
Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004)
Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)