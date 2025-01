WCLV Program Guide 01-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Chaminade, Cecile Danse créole, Op 94 Eric Parkin, p Chandos CHAN-8888 Chaminade: Piano Works 2:14

0:02:00 Chaminade, Cecile Air à danser, Op 164 Eric Parkin, p Chandos CHAN-8888 Chaminade: Piano Works 2:55

0:05:00 Damase, Jean-Michel Sonate en concert, Op. 17 Bonita Boyd, f; Steven Doane, vc; Barry Snyder, p Bridge 9539 Aquarelles 12:50

0:20:00 Beethoven, Ludwig van Triple Concerto in C, Op 56 Argerich, R Capuçon, Maisky, Svizzera Italiana Orch/A Rabinovitch EMI/Ang CDC5-57773-2 N/A 35:14:00

0:55:00 Ravel, Maurice Cinq mélodies populaires grecques Mischa Maisky, vc; Daria Hovora, p DG 457657-2 Après Un Rêve 1:42

1:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Lucio Silla, K. 135 Dawn Upshaw, s; Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt Teldec 44928-2 (2) Lucio Silla 5:42

1:06:00 Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Amadeus Ensemble/Julius Rudel Musicmasters MMD-60141-F Mozart: The Magic Flute and The Abduction from the Seraglio 4:53

1:11:00 Myslivecek, Josef L'Olimpiade L'Orfeo Baroque Orch/Michi Gaigg CPO 777050-2 (2) Myslivecek: Symphonies 8:24

1:21:00 Tchaikovsky, Peter Ouverture solenelle, 1812, Op. 49 Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim DG 400035-2 Overture 1812/ Capriccio Italien/ Marche Slave 15:51

1:36:00 Wesley, Samuel Symphony #6 in B-Flat London Mozart Players/Matthias Bamert Chandos CHAN-9823 Wesley: Symphonies 18:28

1:55:00 Tchaikovsky, Peter Album for the Young, Op. 39 I Musici de Montréal/Yuli Turovsky Chandos CHAN-9098 Tchaikovsky: Children's Album/ L. Mozart: Toy Symphony 1:25

2:00:00 Chaminade, Cecile Lolita (Caprice espagnol), Op 54 Eric Parkin, p Chandos CHAN-8888 Chaminade: Piano Works 2:34

2:03:00 Chaminade, Cecile Six pièces humoristiques, Op. 87 Eric Parkin, p Chandos CHAN-8888 Chaminade: Piano Works 2:51

2:05:00 Huber, Hans A Comedy Overture, Op 50 Stuttgart Phil/Jörg-Peter Weigle Sterling CDS-1022-2 Hans Huber: Symphony No. 2 'Böcklin' 8:40

2:14:00 Bax, Arnold Overture to a Picaresque Comedy (1930) London Phil/Bryden Thomson Chandos CHAN-8494 Bax: Cello Concerto 10:57

2:25:00 Farmer, John Madrigal, Fair Phyllis I Saw National Gallery Vocal Arts Ensemble Koch 3-7038-2 Four Centuries of Vocal Music 1:32

2:27:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No.21 in C, Op 53, Waldstein Paul Lewis, p Harmonia Mundi HMC-901903.05 (3) Beethoven #2 * Paul Lewis 26:54:00

2:53:00 Praetorius, Michael Terpsichore (1612) Harwood Early Music Ensemble/John Nygro Classic Digital 1001 N/A 1:45

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Christophe Rousset, hc Aparté AP-070 (2) The Well-Tempered Clavier, Book 2 5:24

3:05:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Ramon Jaffé, vc; Elisaveta Blumina, p Oehms Classics OC-544 Moscheles / Bach: Preludes, sonata 3:18

3:09:00 Moscheles, Ignaz Piano Concerto #3 in g, Op 58 Sinfonia da Camera/Ian Hobson, p Zephyr Z-119-01 N/A 30:22:00

3:39:00 Smetana, Bedrich Three Salon Polkas, Op. 7 András Schiff, p Teldec 21261-2 Smetana: Polkas 1:40

3:41:00 Smetana, Bedrich Má vlast (My Fatherland) Dresden Staatskapelle/Paavo Berglund EMI/Ang CDFB5-68649-2 (2) N/A 14:21

3:55:00 Smetana, Bedrich She is crying Slovak Radio Sym Orch/Robert Stankovsky Marco Polo 8.223705 SMETANA : Short Orchestral Pieces 1:27

4:00:00 Chopin, Frédéric Nocturnes, Op. 9 Wibi Soerjadi, p Philips 454149-2 A Touch of Romance 5:04

4:05:00 Nielsen, Carl String Quartet #4 in F, Op 44 Kontra String Quartet BIS CD-503/504 (2) The Four String Quartets / String Quintet ? At The Bier Of A Young Artist 24:22:00

4:31:00 Gramatges, Harold Pequeña Suite (Homenaje a Ravel) (1943) Anton Machleder, g La Tapa 0 Guitarra de Cristal 7:05

4:38:00 Ravel, Maurice Ma mère l'Oye (Mother Goose) Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Cala CACD-1004 Ravel: Five O'Clock Foxtrot, Bolero, La Valse 16:25

4:55:00 Rameau, Jean-Philippe Gavotte-Rondeau Style of Five Delos DE-3251 Chamber Music (Russian) - SHALOV, A. / ALESKEROV, Y. / TCHAIKOVSKY, P.I. / TAMARIN, J. / MUNIER, C. / RAMEAU, J.-P. (Style of Five) 1:50

5:00:00 Byrd, William Christe, qui lux es et dies Sesquitertia Adda 581180 Renaissance Music for Recorders 5:24

5:05:00 Handel, George Frideric Violin Sonata in g, HWV 364a The Brook Street Band Avie AV-2387 Handel: Sonatas For Violin and Basso Continuo 6:53

5:12:00 Corelli, Arcangelo Violin Sonata in E, Op 5/11 Trio Corelli Bridge 9371-A/B (2) Arcangelo Corelli: Op. 5, Violin Sonatas 8:46

5:21:00 Rebel, Jean-Féry Violin Sonata #3 in a Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc; Jaap ter Linden, viga Harmonia Mundi HMU-907221 Rebel: Violin Sonatas 7:09

5:30:00 Copland, Aaron Appalachian Spring Seattle Sym/Gerard Schwarz Delos DE-3154 Copland: Piano Concerto, Appalachian Spring, Symphonic Ode 24:26:00

5:54:00 Copland, Aaron Old American Songs Set 1 William Warfield, br; Aaron Copland, p Sony MHK-60899 Modern American Vocal Works: Premiere Recordings 1950-1953 1:35

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 (1940)

John Amner: A Stranger Here (1615)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Sir Edward Elgar: Sospiri (1914)

Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

George Harrison: Something (1969)

Tomaso Albinoni: Sonata di Concerto à 7 for Trumpet & Strings (c.1710)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Di rigori armato (1911)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Claude Debussy: Pour le piano (1901)

Peter Heidrich: Happy Birthday Polka-Valse (1994)

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Aria (1893)

Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)

Leonard Bernstein: On the Town: New York, New York (1944)

Peter Rasmussen: Wind Quintet in F (1896)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

John Barry: The Lion in Winter: Choral Suite (1968)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra (1775)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)

Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)

Richard Wagner: American Centennial March (1876)

Leos Janácek: Idyll for String Orchestra (1878)

Ernesto Lecuona: Valses fantásticos (1951)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale (1700)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Nicolò Paganini: Perpetual Motion (1835)

Ottokar Novácek: Perpetual Motion (1880)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 43 in C (1797)

Franz Schubert: Andante (1828)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

Francesco Bonporti: Violin Concerto in F (1727)

Georgs Pelécis: Concertino Bianco (1984)

George Gershwin: Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing (1935)

George Gershwin: Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way (1935)

Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882)

Dora Pejacevic: Scherzo from Piano Trio in C (1910)

Alexandre Luigini: Ballet égyptien (1875)

Georges Delerue: Contempt: Camille (1963)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706)

Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

Joseph Beal & James Boothe: Jingle Bell Rock (1957)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)

Tom Lehrer: (I'm Spending) Hanukkah in Santa Monica (1990)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music (1852)

Adolf Busch: Variations on an Original Theme (1944)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' (1728)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A 'Concerto ripieno' (c.1710)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)

Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March (1898)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie (1899)

Charles Wakefield Cadman: Dark Dancers of the Mardi Gras (1933)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Josef Suk: Serenade for Strings in E-Flat (1892)

Bohuslav Martinu: The Frescoes of Piero della Francesca (1956)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g 'Little G Minor' (1773)

Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615)

Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna (1760)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Franz Schubert: Symphony in C 'Grand Duo' (1824)

Sir Michael Tippett: Little Music for Strings (1946)

Augusta Holmès: Irlande (1882)

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Fauré: Berceuse (1879)

Dave Brubeck: Regret (1999)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude (1915)

Ferdinand Ries: Adagio from Sextet in g (1814)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Bill Evans: Your Story (1980)