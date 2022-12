2019 OMEA High School Instrumental and Vocal All Stars of Northeast Ohio

WCLV and the Ohio Music Education Association are pleased to salute the following high school students in Districts IV, VI, and VII who received Superior ratings at a recent OMEA adjudicated event.

Student - Instrument. Year, School (Teacher)

Vocalists

Lauryn Shaw – Soprano. Junior, North Ridgeville HS (Sarah Miller)

Abby Golden – Soprano. Junior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Abigail Green – Soprano. Junior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Allison Yellets – Soprano. Senior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Kayla Slater – Soprano. Junior, Padua Franciscan HS (Tamara Plasterer)

Sasha Ruffus – Soprano. Senior, Rocky River HS (Allison Paetz)

Nadine El Dabh – Soprano. Junior, Rocky River HS (Allison Paetz)

Lillian Thompson – Soprano. Senior, Amherst Steele HS (Mark Skladan)

Alexis Baldwin – Soprano. Junior, Southeast Local Schools (Holly Wickersham)

Katie Lytle – Soprano. Senior, Southeast Local Schools (Holly Wickersham)

Anna Vlatowski – Soprano. Junior, Hawken School (Jodie Ricci)

Samantha Apanasewicz – Soprano. Junior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Macie Bell – Soprano. Senior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Anna Donsky – Soprano. Junior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Monika Hocevar – Soprano. Senior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Helen Hoover – Soprano. Junior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Morgan Malone – Soprano. Senior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Brooke Whitlock – Mezzo-Soprano. Senior, North Ridgeville HS (Sarah Miller)

Jessica Kun – Mezzo-Soprano. Senior, Keystone HS (Bethany Pearce)

Brynn Hanralty – Mezzo-Soprano. Senior, Olmstead Falls HS (Joy Kiedrowski)

Audrey Guildoo – Mezzo-Soprano. Junior, Olmstead Falls HS (Joy Kiedrowski)

Katrina Bongioranni – Mezzo-Soprano. Junior, Olmstead Falls HS (Joy Kiedrowski)

Paige Ballew – Mezzo-Soprano. Senior, Mogadore HS (Angelica Weichman)

Coral Carnes – Mezzo-Soprano. Junior, Mogadore HS (Angelica Weichman)

Hayley Bunner – Mezzo-Soprano. Senior, Mogadore HS (Angelica Weichman)

Samia Azizuddin – Alto. Senior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Millicent Houston – Alto. Junior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Lauren Rish – Alto. Junior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Leah Enlow – Alto. Junior, Southeast Local Schools (Holly Wickersham)

Emily Austin – Alto. Junior, Saint Joseph Academy (Kathleen Cooper)

Ariana Oden-Clark Jr. – Vocal. Junior, Brush HS (Sara Ballou)

Dominic Bury-Thiede – Tenor. Senior, North Ridgeville HS (Sarah Miller)

Tyler Milicic – Baritone. Junior, North Ridgeville HS (Sarah Miller)

Justin Andrews – Baritone. Junior, Olmstead Falls HS (Joy Kiedrowski)

Nicodemus Humphrey – Baritone. Senior, Olmstead Falls HS (Joy Kiedrowski)

Michael Otts – Baritone. Senior, Avon Lake HS (Michael Lisi)

Isaac Halaszi – Baritone. Rootstown Local Schools (Amber Haydn)

Eric Walters – Baritone. Cuyahoga Falls HS (Ian Crane)

Job Butcher – Bass. Junior, Keystone HS (Bethany Pearce)

Keaton White – Bass. Junior, Rocky River HS (Allison Paetz)

Logan Harrah – Bass. Senior, Southeast Local Schools (Holly Wickersham)

Woodwinds

Brynn Torok – Piccolo. Senior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Ashley Csornok – Flute. Senior, North Ridgeville HS (Hailey Bryson)

Allison Jalowiec – Flute. Senior, North Ridgeville HS (Hailey Bryson)

Emma Kurtz – Flute. Junior, Perry HS (Brad Hruska)

Natalie Young – Flute. Junior, Perry HS (Brad Hruska)

Riley Kuhn – Flute. Junior, Perry HS (Brad Hruska)

Rory Maynard – Flute. Junior, Wickliffe HS (Pamela Graves)

Kathryn Bayer – Flute. Junior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Madison Skinner – Flute. Senior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Maddy Smith – Flute. Senior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Ava Semaan – Flute. Junior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Irwin Deng – Flute. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Sarah Denison – Flute. Senior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Lacey Brooks – Flute. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Genevieve Kramer – Flute. Senior, Saint Joseph Academy (David Mumford)

Jaden Justice – Flute. Junior, Norwayne HS (Eric Ratica)

Addie Spring – Flute. Senior, Norwayne HS (Eric Ratica)

Bernae Dysart – Flute. Senior, Beaumont School (Dr Lisa Litteral)

Kesa Lowe – Flute. Junior, Mogadore HS (Stephanie Bonitz)

Emily Austin – Clarinet. Junior, Saint Joseph Academy (David Mumford)

Sidney Pittman – Clarinet. Senior, Norwayne HS (Eric Ratica)

Xinyu Yao – Clarinet. Junior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Natalia Glazar – Clarinet. Senior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Emily Foltz – Clarinet. Senior, Mogadore HS (Stephanie Bonitz)

John Plow – Bass Clarinet. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Adam Hackett – Bass Clarinet. Senior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Maggie Williams – Bassoon. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Vincent DiFilippo – Alto Saxophone. Senior, Saint Ignatius HS (Dan Hamlin)

Hannah Wren – Alto Saxophone. Senior, Perry HS (Brad Hruska)

Kaitlyn Nemeth – Alto Saxophone. Junior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Ryan Freeman – Alto Saxophone. Senior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Kayli Munson – Alto Saxophone. Senior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Nicole Landrum – Alto Saxophone. Junior, Norwayne HS (Eric Ratica)

Gabe Funk – Alto Saxophone. Junior, Mogadore HS (Stephanie Bonitz)

Noah Whetstone – Alto Saxophone. Junior, Mogadore HS (Stephanie Bonitz)

Tyler Hasul – Tenor Saxophone. Senior, Wickliffe HS (Pamela Graves)

Joseph Mayer – Tenor Saxophone. Senior, Saint Edward HS (Angelo Kortyka)

Nick Prusovic – Tenor Saxophone. Junior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Brass

Alyssa Whalen – Horn. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Lauren Rish – Horn. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Alex Koler – Horn. Senior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Lauren Hurley – Horn. Junior, Perry HS (Brad Hruska)

Skyler Staley – Horn. Senior, Norwayne HS (Eric Ratica)

Grant Gottschalk – Trumpet. Senior, Saint Ignatius HS (Dan Hamlin)

Aidan Cunningham – Trumpet. Junior, North Ridgeville HS (Hailey Bryson)

Cadey Cousins – Trumpet. Junior, Perry HS (Brad Hruska)

Mia Tedrick – Trumpet. Junior, Cuyahoga Falls HS (Jennifer Culver)

Marjorie Spinner – Trumpet. Junior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Trina Washington – Trumpet. Junior, Cuyahoga Falls HS (Jennifer Culver)

Amanda Cini – Trumpet. Junior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Josh Olson – Trumpet. Senior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Jack Sierputowski – Trumpet. Junior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Brett Nickolette – Trumpet. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Spencer Gray – Trumpet. Senior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Corey Nickolette – Trumpet. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Megan Angle – Trumpet. Senior, Norwayne HS (Eric Ratica)

Andrew Natran – Trumpet. Senior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Nick McGan – Trumpet. Senior, Avon HS (Aaron Jacobs)

Nick Pisanelli – Trombone. Senior, Saint Ignatius HS (Dan Hamlin)

Cory Nelson – Trombone. Senior, Brush HS (John Shamp)

Skye Samels – Trombone. Junior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Julia Urasek – Trombone. Senior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Ethan Diaz – Trombone. Senior, Avon HS (Aaron Jacobs)

Caitlin Hershey – Euphonium. Senior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Jeremy Arch – Euphonium. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Wyatt Gray – Euphonium. Senior, Mogadore HS (Stephanie Bonitz)

Percussion

Adam Hackett – Piano. Senior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Sarah Zimmerli – Piano. Junior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Nicole Zimmerli – Piano. Senior, Padua Franciscan HS (Mark Wozniak)

Matthew Nowak – Marimba. Junior, Cuyahoga Falls HS (Dustin Harris)

Paulina Bucaro – Marimba. Junior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Kaitlyn Bachmann – Marimba. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

Gavin Tannish – Percussion. Senior, Perry HS (Brad Hruska)

Ryan Keller – Vibraphone. Junior, Avon Lake HS (David Eddleman)

John Sandy – Snare Drum. Junior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Strings

Abby Green – Violin. Junior, Avon Lake HS (Dawn Kulikowski)

Paul Kamitsuka – Violin. Senior, Avon Lake HS (Dawn Kulikowski)

Sylvia Stewart-Bates – Viola. Junior, Hawken School (Jessica Sherwood)

Abby Golden – Cello. Junior, Avon Lake HS (Dawn Kulikowski)

Bella Mediate – Cello. Senior, Rocky River HS (Kirk Taylor)

Joshua Boesger – Cello. Junior, Avon HS (Jesse Martin)

Casidy Thomas – String Bass. Junior, Brush HS (Kristina Baric)

Congratulations!