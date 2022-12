Burning River Trio, LIVE on WCLV's First Fridays, hosted by Angela Mitchell

Teil Buck, oboe

Dylan Lloyd, clarinet

Carly Gomez, bassoon

Program

Darius Milhaud: Suite d'après Corrette, Op. 161b

W.A. Mozart: Divertimento No. 2, K. 229 no. 5

Paquito D'Rivera: Habanera from "Aires Tropicales"

Ludwig van Beethoven: Theme and Variations from Mozart's La Ci Darem la Mano

Joseph Canteloube: Rondeau a la francaise from Rustiques