Metropolitan Opera Lovers, Rejoice!

The Toll Brothers Metropolitan Opera International Radio Network 2014-1015 Season

December 6

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini)

December 13

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG (Wagner)

December 20

LE NOZZE DI FIGARO (Mozart)

December 27

LA TRAVIATA (Verdi)

January 3

HANSEL AND GRETEL (Humperdinck)

January 10

AIDA (Verdi)

January 17

THE MERRY WIDOW (Lehár)

January 24

LA BOHÈME (Puccini)

January 31

LES CONTES D'HOFFMANN (Offenbach)

February 7

MACBETH (Verdi) - Performance from Fall 2014

February 14

IOLANTA (Tchaikovsky) / BLUEBEARD'S CASTLE (Bartók)

February 21

DON GIOVANNI (Mozart)

February 28

TAPED PERFORMANCE TBA

March 7

CARMEN (Bizet)

March 14

LA DONNA DEL LAGO (Rossini)

March 21

MANON (Massenet)

March 28

LUCIA DI LAMMERMOOR (Donizetti)

April 4

ERNANI (Verdi)

April 11

DON CARLO (Verdi)

April 18

LADY MACBETH OF MTSENSK (Shostakovich) - Performance from Fall 2014

April 25

CAVALLERIA RUSTICANA (Mascagni) / PAGLIACCI (Leoncavallo)

May 2

UN BALLO IN MASCHERA (Verdi)

May 9

THE RAKE'S PROGRESS (Stravinsky)

Broadcasts are copyrighted by The Metropolitan Opera, all rights are reserved, and any use or reproduction of any of the material therein without permission of the Metropolitan Opera is strictly prohibited and will be prosecuted.