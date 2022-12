WCLV Program Guide 05-13-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live recorded Friday 3/29/19 in Kulas Hall; Cleveland Institute of Music Orchestra, Andrew Grams. Guest conductor; Sara Daneshpour, piano, student artist

Margaret Brouwer: Remembrances (1996)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Manuel Ponce: Popular Song (Cancion Popular), from Instantaneas Mexicanas Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 738

02:04:48 Manuel Ponce: "Estrellita" Juan Diego Flórez, tenor; Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

02:08:50 Manuel Ponce: Sonata No. 3 Stephen Robinson, guitar Centaur Records 2056

02:26:26 Manuel Ponce: Concerto for Violin and Orchestra Henryk Szeryng, violin; Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 952

03:09:33 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C, WoO 36, No. 3 Martha Argerich, piano; Renaud Capuçon, violin; Lida Chen, viola; Gautier Capuçon, cello EMI Classics 58472

03:30:36 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Martha Argerich, piano; Orchestre de Paris Daniel Barenboim Erato 88255

03:55:56 Frédéric Chopin: Mazurka in D, Op. 33, No. 2 Martha Argerich, piano (1967 Berlin radio broadcast) Deutsche Grammophon 001396002

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:03 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 54:30

04:58:20 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 9:31

05:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds K 452 Radu Lupu, piano Decca 414291 24:44

05:37:15 Lodewijk Mortelmans: Morning Mood Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 14:23

05:53:03 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:08

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 Ola Gjeilo: The Crossing Ola Gjeilo, piano Chamber Ensemble Decca 24646 3:33

06:13:39 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

06:22:13 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

06:24:39 Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano Sony 48066 5:39

06:30:42 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 5:15

06:41:31 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins Op 3 # 8 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 9:53

06:53:10 Sergei Prokofiev: Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:57

06:57:17 John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:39

07:03:34 Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto Op 77 Anne-Sophie Mutter, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 8:29

07:13:44 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

07:19:56 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Dodger Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:15

07:23:27 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Royal Scottish Nat'l Orch Jun Märkl Naxos 503293 2:38

07:27:27 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 # 2 Paul Nicholson, organ Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 67291 5:56

07:38:55 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

07:52:58 Traditional: Waltzing Matilda Made in Berlin Decca 4833852 3:14

07:56:18 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01

08:08:13 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:02

08:15:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 K 456 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 7:53

08:24:37 Frederic Hand: For Julian Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:19

08:30:23 Josef Suk: Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 6:28

08:42:20 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 6 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 11:58

08:55:41 Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite Symphony Orchestra Unknown Conductor Varese Sar 3020670 6:11

09:05:44 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 17:19

09:25:19 Traditional: Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008 2:58

09:27:45 Traditional: Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008 2:58

09:33:06 Joseph Hellmesberger Jr: Polka "Between the Two of Us" Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 4:14

09:39:22 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

09:46:02 Sammy Fain: I'll Be Seeing You Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:28

09:57:21 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:25 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

10:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:33

10:09:07 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

10:22:40 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

10:29:50 John Williams: Superman: March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:20

10:37:34 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

10:45:05 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 3:03

10:49:36 Joseph Haydn: Symphony No. 98 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 25:20

11:16:48 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Tianwa Yang, violin Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Naxos 503293 13:46

11:32:41 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

11:43:50 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Slovak Radio Symphony Johannes Wildner MarcoPolo 223247 11:05

11:56:34 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32

12:06:15 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 10:35

12:19:46 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 9:13

12:30:41 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:38

12:37:55 John Williams: Hook: Flight to Neverland Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:44

12:44:57 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 11:11

12:57:17 Peter Tchaikovsky: Waltz in 5/8 Time Op 72 # 16 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 1:36

13:00:41 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Bourrée BWV 1006 Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 1:34

13:02:40 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Harlequinade Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 1:17

13:06:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 18:43

13:26:56 Andrea Luchesi: Rondo Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:00

13:31:39 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

13:39:22 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

13:47:47 Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 9:56

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 for Solo Piano: Movement 1 and 2 Allemande and Courante Wu Han, piano Album: Wu Han Live Music@Menlo 2014 Music: 4:11

Eugene Ysaye: Reve d'enfant Paul Huang, violin; Helen Huang, piano Tuesday Musical Club, Laurel Heights United Methodist Church, San Antonio, TX Music: 4:44

Jonathan Leshnoff: Concerto for Guitar Jason Vieaux, guitar; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 24:58

Franz Schubert: Allegro in A minor for Piano, Four Hands, Op. 144, D. 947 Lebenssturme Gilbert Kalish, Wu Han, pianos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 12:16

Peter Tchaikovsky: 6 Morceaux, Op. 19, TH 133 No. 4 Nocturne in C Johannes Moser, cello; L'Orchestre de la Suisse Romande; Andrew Manze, conductor Album: Elgar & Tchaikovsky: Cello Works PentaTone 5186570 Music: 4:22

Cesar Cui: Selections from Miniatures, Op. 20 Marcia Henry Liebenow, violin; Melissa Loehnig Simons, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge MT Music: 13:54

Moritz Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano, Op. 71: Movement 1 Daniel Phillips and Livia Sohn, violins; Gilles Vonsattel, piano The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 5:00

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Johannes Moser, cello; Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 23:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:27 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:02

16:05:41 John Williams: Jaws: Out to Sea & The Shark Cage Fugue Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:18

16:13:11 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 10:25

16:26:43 Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 3:13

16:28:07 Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 3:13

16:33:24 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 6:10

16:42:00 Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 Op 38 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 7:43

16:52:26 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

16:57:42 Johann Sebastian Bach: Duet No. 1 BWV 802 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:38

17:04:20 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 6:19

17:12:56 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 86 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 11:39

17:27:37 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:00

17:39:40 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 6:31

17:48:21 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 3:03

17:53:17 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 6:40

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:52 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Rudolf Serkin, piano Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 16:00

18:26:53 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

18:33:17 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

18:39:52 Paul Taffanel: Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58 12:42

18:54:20 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Paradox Gillian Knight, contralto Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 3:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 K 183 London Mozart Players Jane Glover ASV 717 19:21

19:23:44 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 33:00

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:40 Jean Sibelius: En saga Op 9 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

20:21:50 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 31 Op 110 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 17:32

20:41:01 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 16:08

20:57:31 Johann Sebastian Bach: Duet No. 3 BWV 804 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:15

21:02:30 Ottorino Respighi: The Fountains of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:51

21:21:39 Sir Arthur Sullivan: The Sorcerer: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 5:07

21:28:34 Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 5:23

21:36:55 Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 553409 11:27

21:49:36 Frederick Delius: Florida Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 37:02

22:27:52 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

22:49:04 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

23:00 QUIET HOUR

23:01:23 John Williams: The Force Awakens: Adagio Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:29

23:05:52 Ola Gjeilo: The Spheres Tenebrae Chamber Orchestra of London Nigel Short Decca 24646 4:13

23:10:05 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013 5:17

23:16:20 Astor Piazzolla: Rio Sena Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:17

23:19:38 John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 9:56

23:29:35 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

23:36:25 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 6:40

23:43:06 Peter Tchaikovsky: Méditation Op 72 # 5 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 5:13

23:48:19 George I. Gurdjieff: Night Procession Anja Lechner, cello ECM 2367 6:35

23:56:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:06