Program Guide 10-22-2013

00:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 "Tasso: Lament & Triumph"

Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

00:24:00 00:21:27 Franz Schubert Symphony No. 3 in D

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

00:47:00 00:49:39 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

01:38:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

02:09:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:03:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

03:33:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

04:07:00 00:51:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Italy"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

05:00:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:16:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

05:37:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:52:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:58:00 00:02:10 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

06:05:00 00:02:05 Anatoly Lyadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

06:10:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

06:20:00 00:07:06 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

06:32:00 00:11:48 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 439897

06:45:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:53:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

06:58:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:13:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

07:19:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:23:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:25:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for President

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:29:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:40:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:46:00 00:03:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

07:51:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:55:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

08:05:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads

La Nef Atma 2650

08:10:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

08:20:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

08:25:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

08:40:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

08:49:00 00:03:04 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 44934

08:53:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Really Trying: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:57:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

09:05:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

09:26:00 00:03:13 Merv Griffin Jeopardy Theme (Think Music)

Malcolm Hamilton, harpsichord Delos 3222

09:32:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

09:42:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

09:55:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

10:00:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

10:06:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

10:11:00 00:08:16 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

10:21:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

10:31:00 00:16:26 Zoltán Kodály Summer Evening

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

10:50:00 00:28:20 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80610

11:18:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

11:30:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

11:38:00 00:06:17 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63056

11:46:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:56:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:10:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

12:18:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

12:26:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:34:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:47:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:58:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

13:00:00 00:49:07 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat Op 55

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80310

13:49:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

14:00:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

14:02:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:08:00 00:09:30 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Tokyo String Quartet Harm Mundi 807427

14:20:00 00:06:50 Don Gillis Paul Bunyan, An Overture to a Legend

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

14:30:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:44:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

15:04:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

15:15:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

15:28:00 00:20:03 Luigi Boccherini Guitar Quintet No. 4 in D

Europa Galante Giangiacomo Pinardi, guitar VirginClas 45607

15:51:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

15:58:00 00:03:51 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

16:06:00 00:02:44 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Mother Ginger

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

16:11:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 "Prometheus"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

16:27:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

16:37:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe

Nigel North, lute Naxos 557586

16:41:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:52:00 00:02:35 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's "Frühlingsnacht"

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

16:55:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:05:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

17:12:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

17:35:00 00:02:48 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

17:39:00 00:04:56 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:45:00 00:04:19 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat

Nelson Freire, piano Decca 4782728

17:52:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

17:58:00 00:00:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

18:09:00 00:16:38 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Thomas Hecht, piano; Sandra Shapiro, piano Azica 1201

18:27:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:34:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song "Das Wandern"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

18:39:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 "Battle of the Huns"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

18:55:00 00:02:34 Franz Liszt Schubert Song "Hark, hark, the lark"

Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

19:02:00 00:21:27 Franz Schubert Symphony No. 3 in D

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:25:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

19:58:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

20:02:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

20:22:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat Op 38

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

20:56:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

21:04:00 00:24:40 Dmitri Shostakovich Chamber Symphony in C minor Op 110

21:30:00 00:13:12 Ralph Vaughan Williams Bass Tuba Concerto in F minor

21:46:00 00:37:53 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

22:25:00 00:33:10 Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 2 Op 126

22:56:00 00:02:08 Domenico Scarlatti Sonata in G

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:02:00 00:06:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

23:08:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

23:22:00 00:19:04 Franz Liszt Gretchen from "A Faust Symphony"

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

23:43:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song "Der Müller und der Bach"

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:49:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:56:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat

Nelson Freire, piano Decca 4782728

23:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127