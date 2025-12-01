Weeknight Chicken and Mashed Potatoes

Extras
Pan-Seared Halibut with Wilted Bitter Greens, Ma’amoul; frozen puff pastry tasting
Skillet-Roasted Chicken Breasts, Braised Chicken Thighs with Fennel; vegan chicken nuggets
Julia makes Cast Iron Chicken Pot Pie, Joe makes Fisherman’s Pie; science of eggplant
Breakfast Taco Board, Deluxe Blueberry Pancakes; stand mixers review
Celebrate the food, science, ingenuity and fun of 25 years of America's Test Kitchen.
Roast Turkey Breast with Gravy, Oatmeal Dinner Rolls; review of mops.
Grilled Chicken with Adobo and Sazón, Pastelón; medium jarred salsa.
Breton Kouign Amann, secrets for perfect Madeleines and the top pick for a banneton.
Secrets to perfect Mustardy Apple Butter-Glazed Pork Chops and Browned Butter Blondies.
Broiled Chicken with Gravy and a new recipe for Skillet Roasted Broccoli.
All
-
All
-
America's Test Kitchen Season 26
-
America's Test Kitchen Season 25
-
America's Test Kitchen Season 24
-
America's Test Kitchen Season 23
-
America's Test Kitchen Season 22
-
America's Test Kitchen From Cooks Illustrated
-
America's Test Kitchen Season 20
-
America's Test Kitchen Season 19
Ice Cream Cake, the science behind the cooling powers of ice
Chicken Yassa (Senegalese Braised Chicken), Arroz con Pollo; chicken broth tasting
Glazed Boneless Beef Short Ribs, Make-Way-Ahead Dinner Rolls; tools for easy meal prep
Spaghetti All’Assassina, Triple Mushroom Pasta; tasting of canned whole tomatoes
Cachapas con Queso de Mano (Venezuelan Cheese-Filled Corn Cakes), Fresh Corn Chowder; dish towels
Turkey Sausage Lasagna, Chocolate Sorbet; deep dive on sugars
Bauernfrühstück (German Farmer’s Breakfast), Appeltaart (Dutch Apple Pie); best cookie sheets
Gua Bao, Taiwanese Pork Rice; our favorite Hoisin sauce
Stuffed Spatchcock Turkey, Shaved Celery Salad; the best slicing knives