WCLV Program Guide 10-25-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Lawns

Bill Evans Loose Bloose Loose Bloose

Abdullah Ibrahim Mantra Mode Dindela

Red Garland Soul Burnin' Rocks In My Bed

Sonny Criss I'll Catch the Sun Blue Sunset

Brian Blade Brian Blade Fellowship The Undertow

Charlton Singleton Crossroads Gradual Lean

Dave McKenna In Madison Exactly Like You

Ronnie Earl Grateful Heart Isabella

Ashby/Davis Mistaken Identity Choices

Hank Mobley A Caddy For Daddy Ace Deuce Trey

Lia Booth Life Can Be Beautiful 'A' You're Adorable

Cannonball Adderley Cannonball Adderley Quintet Plus Lisa (Take 8)

Dave Burrell Margy Pargy I Only Have Eyes for You

Roy Hargrove Family Pas De Trois

Sullivan Fortner Moments Preserved Changing Keys (Wheel Of Fortune Theme)

Jeb Patton New Strides Cloak and Dagger

Connie Han Secrets of Inanna Morning Star

Dave Slonaker Convergency Inner Voices

Freddie Hubbard Hub Cap Luana

Jimmy Heath You Or Me Is That So

Nica Carrington Times Like These Skylark

Dave Holland Not For Nothing For All You Are

Al Foster Reflections Half Nelson

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Danko/Lightsey Shorter by Two El Gaucho

Greogry Tardy Sufficient Grace Sufficient Grace

Terell Stafford This Side of Strayhorn My Little Brown Book

Jack McDuff Steppin' Out Light Blues

Duke Pearson The Right Touch Make It Good

Ruby Braff Being With You Royal Garden Blues

Thomas Linger Out In It Incantation

Bobby Watson Back Home in Kansas City Red Bank Heist

Terri Lyn Carrington New Standards Vol 1 Unchanged

Jay Sharptet For You Cyan Blues

Superblue Superblue Once Forgotten

Sheila Jordan Lost and Found I Concentrate on You

Bill Coleman The Great Parisian Session Have Blues Will Play 'Em

Charlie Rouse Soul Mates Bittersweet

Dule Ellington Blues in Orbit Blues In Blueprint

Don Sickler Night Watch Night Watch

Steve Davis Bluesthetic Silver at Sundown

Art Pepper The Trip The Trip

Count Basie One More Time Quince

Grant Stewart More Urban Tones I Should Care

Roger Humphries This 'N That Tune for Buh

Stan Getz/JJ Johnson Live at the Opera House My Funny Valentine

Stan Getz/JJ Johnson Live at the Opera House Yesterdays

Jon Abercrombie Up & Coming Tears

David Hazeltine Senior Blues Lonely Woman

Chick Corea/Gary Burton In Concert, 1979 Senor Mouse

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:58 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture (1873) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 5:22

06:14:41 Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 10:20

06:26:16 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 'Revolutionary' (1832) Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437 2:41

06:30:03 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 2:27

06:33:52 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F Op 7 # 9 (1716) Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 7:32

06:42:36 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917) Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:34

06:48:42 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 (1725) Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington eOne Music 7790 9:53

06:59:30 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

07:04:43 Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879) Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

07:14:02 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 (1875) Vladimir Horowitz, piano New York Philharmonic George Szell Sony 547185 6:15

07:20:43 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn (1970) Almeda Trio Albany 1386 6:08

07:27:31 Traditional: Ye Banks and Braes Meredith Hall, soprano La Nef Atma 2336 2:20

07:31:06 Claude Debussy: Rêverie (1890) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

07:40:31 Thomas Arne: Symphony No. 2 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

07:53:16 Elmer Bernstein: The Age of Innocence: Theme (1993) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 4:08

07:58:16 Reinhold Glière: The Red Poppy: Chinese Dance (1927) New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 1:56

08:07:34 Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 (1802) Midori, violin Sony 730111 6:32

08:15:35 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:29

08:17:15 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

08:32:16 Deems Taylor: Looking Glass Insects (1919) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:52

08:35:38 Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme (2009) London Philharmonic Andrew Skeet X5 Group 114 3:14

08:42:22 Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A H 15:35 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 11:55

08:55:32 Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite (1987) London Symphony Don Sebesky EMI 54285 8:35

09:09:22 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 (1884) Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

09:33:25 Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:46

09:39:33 Josquin des Prez: Gaude Virgo, Mater Christi (1485) The Sixteen Harry Christophers Decca 10836 2:38

09:43:33 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 (1793) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

09:55:43 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:54 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

10:05:23 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 (1858) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

10:10:01 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite (1895) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 12:34

10:22:58 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 7:21

10:32:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

10:39:08 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C H 16:48 (1789) André Watts, piano EMI 64598 9:58

10:49:59 Georges Bizet: Jeux d'enfants Op 22 (1871) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 23:40

11:15:58 Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 8:52

11:26:36 Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 (1859) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 11:21

11:39:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 (1864) Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

11:51:23 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 (1787) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 7:20

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:02 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 24:25

12:33:24 Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Adele Addison, soprano Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 24:03

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:50 César Franck: Allegretto from Violin Sonata (1886) Midori, violin Sony 63331 6:36

13:09:01 César Cui: Orientale Op 50 # 9 (1893) Midori, violin Sony 52568 1:34

13:13:46 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 (1913) English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

13:28:28 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G RV 149 (1720) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

13:36:11 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b (1814) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

13:45:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G K 318 (1779) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

13:56:16 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 22:12

14:20:33 Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach BV 253 (1909) Igor Levit, piano Sony 542445 14:25

14:38:27 Johann Strauss Jr: Waltz 'Fairy Tales from the Orient' Op 444 (1892) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:06

14:48:21 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 (1873) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

15:01:53 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole (1876) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 3:25

15:05:49 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875) Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 2:04

15:10:42 Joseph Haydn: Piano Trio No. 7 in G H 15:41 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 15:49

15:29:11 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 (1871) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

15:39:53 Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33 (1936) Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 16:30

15:57:41 Hans Leo Hassler: Cantate Domino (1591) King's Singers Naxos 572987 1:37

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:23 Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return Op 22 # 4 (1897) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 6:53

16:12:23 Joseph Haydn: Piano Trio No. 1 in F H 15:37 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 12:34

16:28:27 Miklós Rózsa: Spellbound: Main title (1945) Studio Orchestra Miklós Rózsa Jasmine 2650 4:44

16:34:46 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 3:35

16:39:40 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

16:51:22 Billy Joel: Rootbeer Rag (1974) Rich Ridenour, piano Grand Rapids Symphony John Varineau Centaur 2433 2:53

16:54:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 (1780) English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

17:04:36 Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 5:17

17:11:35 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

17:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 (1791) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

17:33:39 Frédéric Chopin: Prelude No. 3 Op 28 # 3 (1839) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 0:57

17:38:40 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 (1873) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52

17:42:54 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863) Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 5:59

17:51:13 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture (1883) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

17:59:29 George Gershwin: I'll Build A Stairway to Paradise (1922) Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:37

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:43 Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 439779 21:40

18:31:28 Gabriel Fauré: Elégie Op 24 (1883) Efe Baltacigil, cello Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 6:49

18:40:13 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 9 in a Op 101 (1909) Charles Owen, piano Avie 2240 4:04

18:46:08 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 (1875) Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim Deutsche Gram 4795448 7:06

18:54:48 Gabriel Fauré: Impromptu No. 2 Op 31 (1883) Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 3:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Darius Milhaud: La création du monde Op 81 (1923) New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 17:44

19:22:02 Claude Debussy: Images for Orchestra (1912) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 435766 33:55

19:57:32 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 (1921) Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 2:16

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:49 Michael Haydn: Symphony No. 21 in D (1778) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:59

20:19:49 Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F Op 102 (1957) Yefim Bronfman, piano Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 60677 18:57

20:40:43 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a (1907) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

21:02:53 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 17:38

21:21:57 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 9:24

21:32:45 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 (1862) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:25

21:40:09 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929) Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

21:48:02 Alexander Glazunov: Symphony No. 1 in E Op 5 (1881) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 34:04

22:23:18 Frank Martin: Concerto for 7 Wind Instruments, Percussion & Strings (1949) Orchestre de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 18:56

22:44:06 Jack Gallagher: Quiet Reflections (1996) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559768 12:01

22:56:30 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21

23:00 QUIET HOUR

23:01:45 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

23:10:01 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance Op 17 (1901) Yefim Bronfman, piano Sony 61767 7:05

23:17:07 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 82849 1:43

23:20:02 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 'Paysage' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 5:18

23:25:20 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude (1915) Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 449571 7:31

23:32:50 John Field: Nocturne No. 18 (1836) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:25

23:39:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789) Renée Fleming, soprano Chamber Orchestra of Europe Sir Georg Solti Decca 4788210 2:48

23:42:04 Kent Kennan: Night Soliloquy (1936) Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 4:14

23:46:19 Richard Wagner: Tannhäuser: Act 3 Prelude (1845) Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 8:59

23:55:57 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:16